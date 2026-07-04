  
12:38 · 4 กรกฎาคม 2026

🎯 Gold Sniper กำลังจะเริ่ม

ตลาดทองคำกำลังมีความผันผวนสูง และคลาสเรียนที่ช่วยให้คุณอ่านตลาดได้อย่างแม่นยำ

Gold Sniper Masterclass จะปิดรับสมัครก่อนกำหนดเมื่อเต็มจำนวนที่นั่ง นี่คือโอกาสสุดท้ายในการเรียนรู้แบบสดกับ อาจารย์เตย - CEO ของ Bravo Trade Academy ผู้มีประสบการณ์จริงกว่า 8 ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

📅 วันเสาร์ที่ 04/07/2026 | 13:00 – 16:00 | YouTube Live | ลงทะเบียนฟรี

📌 ลงทะเบียนฟรี:Link หรือติดต่อฝ่าย CS*

⚠️ ตราสารทางการเงินโดยเฉพาะอนุพันธ์ อาจมีความเสี่ยงสูง
โปรดพิจารณาว่าคุณเข้าใจลักษณะของตราสาร และสามารถยอมรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุน
การลงทุนตราสารทางการเงินอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน โปรดทำความเข้าใจในความเสี่ยงทั้งหมดก่อนตัดสินใจลงทุน

 

🔥 สิ่งที่คุณจะได้รับ

 โบนัสต้อนรับสำหรับเริ่มต้นเทรด

 เรียนรู้พื้นฐานการเทรด Forex, ทองคำ และดัชนีแบบเข้าใจง่าย

เพียงทำ 3 ขั้นตอนง่าย ๆ:

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3 กรกฎาคม 2026, 20:00

🎯 Gold Sniper Masterclass โอกาสสุดท้าย
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