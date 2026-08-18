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🚨 อย่าพลาดหุ้น Grab ฟรี!

📅 ระยะเวลาแคมเปญ: 7–31 สิงหาคม 2026
🎁 รางวัล: หุ้น Grab Holdings Ltd (GRAB.US) จำนวน 1 หุ้น
👥 จำกัด: 100 คนแรกที่มีสิทธิ์เข้าร่วม
💰 เงินฝากขั้นต่ำ: $50 สำหรับการฝากครั้งแรก

วิธีรับสิทธิ์
เปิดบัญชีจริง → ยอมรับ T&C → ฝากเงินครั้งแรกอย่างน้อย $50 → ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วม → รับหุ้นฟรีภายใน 3 วันทำการ

*เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแคมเปญ

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*Need help? ติดต่อทีมซัพพอร์ตของเราได้ตลอดเวลา

📧 cs_int@xtb.com | sales_th@xtb.global

☎️ +66 2 026 1622 (จ-ศ 12.00 น. - 23.00 น.)

📞 +66 6000 24059 (จ.-ศ. 13.00 น. - 22.00 น.)

เปิดบัญชีฟรี

เปิดบัญชีของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนยุ่งยาก การฝากและถอนเงินโดยไม่มีค่าธรรมเนียม

เปิดบัญชี  ดาวน์โหลดแอป 
13 สิงหาคม 2026, 20:00

ฝาก $50 รับหุ้น Grab ฟรี! 🎁
7 สิงหาคม 2026, 15:00

🚨 รวมทุกความพิเศษเดือนสิงหาคมไว้ที่นี่
31 กรกฎาคม 2026, 20:00

🚨 รวมทุกความพิเศษเดือนสิงหาคมไว้ที่นี่
3 กรกฎาคม 2026, 15:32

ตลาดพัก แต่โอกาสไม่เคยหยุด
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก