🚨 อย่าพลาดหุ้น Grab ฟรี!

📅 ระยะเวลาแคมเปญ: 7–31 สิงหาคม 2026
🎁 รางวัล: หุ้น Grab Holdings Ltd (GRAB.US) จำนวน 1 หุ้น
👥 จำกัด: 100 คนแรกที่มีสิทธิ์เข้าร่วม
💰 เงินฝากขั้นต่ำ: $50 สำหรับการฝากครั้งแรก
วิธีรับสิทธิ์
เปิดบัญชีจริง → ยอมรับ T&C → ฝากเงินครั้งแรกอย่างน้อย $50 → ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วม → รับหุ้นฟรีภายใน 3 วันทำการ
*เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแคมเปญ
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📧 cs_int@xtb.com | sales_th@xtb.global
☎️ +66 2 026 1622 (จ-ศ 12.00 น. - 23.00 น.)
📞 +66 6000 24059 (จ.-ศ. 13.00 น. - 22.00 น.)
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เปิดบัญชีของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนยุ่งยาก การฝากและถอนเงินโดยไม่มีค่าธรรมเนียม
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