โอกาสสุดท้าย ⏰ หุ้น GRAB แจกฟรี ใกล้หมดแล้ว

- เปิดบัญชี XTB วันนี้ รับสิทธิก่อนหมดเขต
- เปิดบัญชี XTB วันนี้ รับสิทธิก่อนหมดเขต
รับหุ้น Grab ฟรี เข้าพอร์ต เทรดหุ้นสหรัฐด้วยคอมมิชชั่น 0%* เปิดบัญชี XTB วันนี้ รับหุ้นอัตโนมัติ ง่าย ๆ แค่ 3 ขั้นตอน
1. เปิดบัญชีใหม่กับ XTB
2. ฝากเงินครั้งแรกเพื่อเปิดใช้งานบัญชี
3. ยอมรับเงื่อนไขโปรโมชั่น และรับหุ้นเข้าพอร์ต
📌 รายละเอียดโปรโมชั่น: Link
📌 เงื่อนไขและข้อกำหนด: T&C
📌 วิธีฝากเงินเข้า XTB: Video
หมายเหตุ: เฉพาะลูกค้าที่ไม่เคยเปิดบัญชีจริงกับเรามาก่อน
*ค่าคอมมิชชั่น 0% สำหรับมูลค่าการซื้อขายต่อเดือนไม่เกิน 100,000 ยูโร ธุรกรรมที่เกินขีดจำกัดนี้จะถูกเรียกเก็บค่าคอมฯ 0.2% (ขั้นต่ำ 10 ยูโร) และ 0.5% อาจถูกเก็บสำหรับการแปลงสกุลเงิน
Apple ทำสถิติใหม่: iPhone, บริการ และ AI ‘ล่องหน’ - ใกล้คืนบัลลังก์?
หุ้น Apple ปรับขึ้นหลังงบไตรมาส 📈 ขับเคลื่อนจากยอดขาย iPhone แข็งแกร่ง
สรุปข่าวเช้า 30 มกราคม 2026
หุ้น Apple ร่วงก่อนงบ 📉 iPhone ยังพยุงบริษัทได้ไหม?