📅 ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตัวเลข NFP และ รายงานปริมาณน้ำมันคงคลังสหรัฐฯ 💡

เซสชัน ตลาดหุ้นยุโรปแบบ Cash เพิ่งเริ่มต้น
-
ดัชนีหลักส่วนใหญ่ ติดลบเล็กน้อย ในช่วงนาทีแรกของการซื้อขาย
-
DAX (เยอรมนี) -0.34%
-
Euro Stoxx 50 -0.22%
-
-
ตลาดหุ้นใน ออสเตรียและโปรตุเกส ทำผลงานดีที่สุด
-
การลดลงมากที่สุด (~0.45%) พบที่ CAC40 (ฝรั่งเศส)
คำถามสำคัญ: ต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้น?
แนวโน้มต่อไปอาจถูกกำหนดโดย ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค และ รายงานผลประกอบการบริษัท ที่มีกำหนดเผยแพร่วันนี้ รายละเอียดดังนี้:
Source: XTB
Source: XTB
🚨📉 ด่วน: ตัวเลข CPI สหรัฐฯ ต่ำกว่าคาดการณ์!
⏬ EURUSD อ่อนตัวลงก่อนตัวเลข CPI สหรัฐฯ
🧾 สรุปตลาด: ดอลลาร์เร่งตัวก่อนตัวเลข CPI ผลประกอบการจากยักษ์ใหญ่ฝรั่งเศสออกมา “ผสมผสาน”
ราคาน้ำมันร่วงหนัก ท่ามกลางข่าวลือว่า OPEC อาจเพิ่มกำลังการผลิตอีกระลอก