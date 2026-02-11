อ่านเพิ่มเติม
16:52 · 11 กุมภาพันธ์ 2026

📅 ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตัวเลข NFP และ รายงานปริมาณน้ำมันคงคลังสหรัฐฯ 💡

เซสชัน ตลาดหุ้นยุโรปแบบ Cash เพิ่งเริ่มต้น

  • ดัชนีหลักส่วนใหญ่ ติดลบเล็กน้อย ในช่วงนาทีแรกของการซื้อขาย

    • DAX (เยอรมนี) -0.34%

    • Euro Stoxx 50 -0.22%

  • ตลาดหุ้นใน ออสเตรียและโปรตุเกส ทำผลงานดีที่สุด

  • การลดลงมากที่สุด (~0.45%) พบที่ CAC40 (ฝรั่งเศส)

คำถามสำคัญ: ต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้น?

แนวโน้มต่อไปอาจถูกกำหนดโดย ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค และ รายงานผลประกอบการบริษัท ที่มีกำหนดเผยแพร่วันนี้ รายละเอียดดังนี้:

13 กุมภาพันธ์ 2026, 21:23

13 กุมภาพันธ์ 2026, 21:21

13 กุมภาพันธ์ 2026, 21:19

13 กุมภาพันธ์ 2026, 21:16

