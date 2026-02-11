ข่าวเด่นวันนี้

อ่านเพิ่มเติม
07:40 · 11 กุมภาพันธ์ 2026

  • ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอ่อนแอฉุดตลาดร่วง โลหะมีค่าเผชิญแรงกดดันอีกครั้ง!

🇺🇸 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

  • Dow Jones +0.1% ปรับขึ้นเล็กน้อย

  • S&P 500 -0.1%

  • Nasdaq -0.3%

แรงกดดันมาจาก ยอดค้าปลีกเดือนธันวาคมที่อ่อนแอกว่าคาด เพิ่มขึ้นเพียง 0.0% MoM (ตลาดคาด +0.4%) สะท้อนการชะลอตัวของการใช้จ่ายผู้บริโภค และเพิ่มความกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ

🇪🇺 ตลาดหุ้นยุโรป

  • DAX (เยอรมนี) -0.1%

  • FTSE 100 (อังกฤษ) -0.3%

  • IBEX 35 (สเปน) -0.4%

  • CAC 40 (ฝรั่งเศส) +เล็กน้อย

บรรยากาศการลงทุนโดยรวมเป็นลบ ดัชนีส่วนใหญ่ปิดแดนแดง

💱 ตลาดค่าเงิน (Forex)

  • USDJPY เคลื่อนไหวเด่น

  • เงินเยนแข็งค่าเทียบดอลลาร์

ได้แรงหนุนจากปัจจัยการเมืองญี่ปุ่น หลังฝ่ายของนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิชนะการเลือกตั้ง

🥇 ตลาดโลหะมีค่า

  • ทองคำ -1% ใกล้ $5,000/ออนซ์

  • เงิน (Silver) -3% ทดสอบ $80

  • Palladium / Platinum -1.6%

Sentiment เชิงลบครอบงำ นักลงทุนลดความเสี่ยงในกลุ่มโลหะมีค่า

₿ ตลาดคริปโต

  • Bitcoin -2% ต่ำกว่า $69,000

  • Ethereum -5% ใกล้ $2,000

เกิดแรงขายชัดเจน สินทรัพย์หลักยังถูกกดดันต่อเนื่อง

🛢️ ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities)

  • Brent -0.4%

  • WTI -0.6%

  • Natural Gas (NATGAS) -0.2%

ราคาพลังงานอ่อนตัวตามมุมมองเศรษฐกิจที่ชะลอลง

🏢 หุ้นรายตัวเด่น

Coca-Cola (KO)

  • EPS และยอดขายดีกว่าคาด

  • แต่รายได้ต่ำกว่าประมาณการ

  • ให้แนวโน้มปี 2026 เติบโตปานกลาง + เปลี่ยน CEO

Datadog (DDOG)

  • รายได้โต 29% YoY สู่ $953M

  • EPS ดีกว่าคาด

  • แนวโน้มปี 2026 แข็งแกร่ง

  • ตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจ Cloud และ AI

13 กุมภาพันธ์ 2026, 21:23

🚨📉 ด่วน: ตัวเลข CPI สหรัฐฯ ต่ำกว่าคาดการณ์!
13 กุมภาพันธ์ 2026, 21:21

⏬ EURUSD อ่อนตัวลงก่อนตัวเลข CPI สหรัฐฯ
13 กุมภาพันธ์ 2026, 21:19

🧾 สรุปตลาด: ดอลลาร์เร่งตัวก่อนตัวเลข CPI ผลประกอบการจากยักษ์ใหญ่ฝรั่งเศสออกมา “ผสมผสาน”
13 กุมภาพันธ์ 2026, 21:16

ราคาน้ำมันร่วงหนัก ท่ามกลางข่าวลือว่า OPEC อาจเพิ่มกำลังการผลิตอีกระลอก
