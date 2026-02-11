ข่าวเด่นวันนี้

- ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอ่อนแอฉุดตลาดร่วง โลหะมีค่าเผชิญแรงกดดันอีกครั้ง!
- ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอ่อนแอฉุดตลาดร่วง โลหะมีค่าเผชิญแรงกดดันอีกครั้ง!
🇺🇸 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
-
Dow Jones +0.1% ปรับขึ้นเล็กน้อย
-
S&P 500 -0.1%
-
Nasdaq -0.3%
แรงกดดันมาจาก ยอดค้าปลีกเดือนธันวาคมที่อ่อนแอกว่าคาด เพิ่มขึ้นเพียง 0.0% MoM (ตลาดคาด +0.4%) สะท้อนการชะลอตัวของการใช้จ่ายผู้บริโภค และเพิ่มความกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ
🇪🇺 ตลาดหุ้นยุโรป
-
DAX (เยอรมนี) -0.1%
-
FTSE 100 (อังกฤษ) -0.3%
-
IBEX 35 (สเปน) -0.4%
-
CAC 40 (ฝรั่งเศส) +เล็กน้อย
บรรยากาศการลงทุนโดยรวมเป็นลบ ดัชนีส่วนใหญ่ปิดแดนแดง
💱 ตลาดค่าเงิน (Forex)
-
USDJPY เคลื่อนไหวเด่น
-
เงินเยนแข็งค่าเทียบดอลลาร์
ได้แรงหนุนจากปัจจัยการเมืองญี่ปุ่น หลังฝ่ายของนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิชนะการเลือกตั้ง
🥇 ตลาดโลหะมีค่า
-
ทองคำ -1% ใกล้ $5,000/ออนซ์
-
เงิน (Silver) -3% ทดสอบ $80
-
Palladium / Platinum -1.6%
Sentiment เชิงลบครอบงำ นักลงทุนลดความเสี่ยงในกลุ่มโลหะมีค่า
₿ ตลาดคริปโต
-
Bitcoin -2% ต่ำกว่า $69,000
-
Ethereum -5% ใกล้ $2,000
เกิดแรงขายชัดเจน สินทรัพย์หลักยังถูกกดดันต่อเนื่อง
🛢️ ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities)
-
Brent -0.4%
-
WTI -0.6%
-
Natural Gas (NATGAS) -0.2%
ราคาพลังงานอ่อนตัวตามมุมมองเศรษฐกิจที่ชะลอลง
🏢 หุ้นรายตัวเด่น
Coca-Cola (KO)
-
EPS และยอดขายดีกว่าคาด
-
แต่รายได้ต่ำกว่าประมาณการ
-
ให้แนวโน้มปี 2026 เติบโตปานกลาง + เปลี่ยน CEO
Datadog (DDOG)
-
รายได้โต 29% YoY สู่ $953M
-
EPS ดีกว่าคาด
-
แนวโน้มปี 2026 แข็งแกร่ง
-
ตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจ Cloud และ AI
🚨📉 ด่วน: ตัวเลข CPI สหรัฐฯ ต่ำกว่าคาดการณ์!
⏬ EURUSD อ่อนตัวลงก่อนตัวเลข CPI สหรัฐฯ
🧾 สรุปตลาด: ดอลลาร์เร่งตัวก่อนตัวเลข CPI ผลประกอบการจากยักษ์ใหญ่ฝรั่งเศสออกมา “ผสมผสาน”
ราคาน้ำมันร่วงหนัก ท่ามกลางข่าวลือว่า OPEC อาจเพิ่มกำลังการผลิตอีกระลอก