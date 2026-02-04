- 🔹 1. อินเดีย = สมรภูมิใหม่ของสงครามการค้าโลก
- EU และสหรัฐฯ เร่งทำข้อตกลงกับอินเดีย หลังนโยบายกีดกันการค้าของทรัมป์ผลักประเทศต่าง ๆ ให้เลี่ยงสหรัฐฯ อินเดียกำลังกลายเป็นศูนย์กลางเกมภูมิรัฐศาสตร์ใหม่
- 🔹 2. ข้อตกลงไม่สมดุล – ใครได้ ใครเสีย?
- ยุโรปได้ส่งออกรถยนต์ ยา และสินค้าไฮเทคมากขึ้น แต่อินเดียได้สิทธิแรงงาน การศึกษา และเข้าถึงตลาดบริการ EU อย่างกว้างขวาง จนหลายฝ่ายตั้งคำถามว่า “นี่คือการค้าหรือการให้เปล่า?”
- 🔹 3. โอกาสหรือความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์?
- ความกังวลด้านความมั่นคง เทคโนโลยี และความสัมพันธ์ของอินเดียกับรัสเซีย อาจทำให้ข้อตกลงนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจ แต่กลายเป็นความเสี่ยงระดับภูมิรัฐศาสตร์ของยุโรป
อินเดีย: สมรภูมิใหม่ของสงครามการค้า?
ข้อตกลงล่าสุดระหว่างสหภาพยุโรปกับอินเดีย—เช่นเดียวกับข้อตกลงกับ Mercosur—ถือเป็นการปิดกระบวนการเจรจาที่กินเวลานานเกือบ 20 ปี ถึงแม้ว่าข้อตกลงนี้จะถูกเรียกว่าเป็น “แม่ของทุกข้อตกลง” แต่จนกระทั่งมีการลงนามจริง ๆ แทบจะหาอ่านข่าวเกี่ยวกับข้อตกลงนี้บนหน้าแรกของเว็บไซต์ข่าวได้ยาก ความตื่นตัวของผู้กำหนดนโยบายจึงเป็นคำถามว่า เหมาะสมหรือไม่? ข้อตกลงนี้มีเนื้อหาอะไร และจะส่งผลต่อเศรษฐกิจและตลาดการเงินอย่างไร?
เช่นเดียวกับข้อตกลง Mercosur อาจตั้งข้อสังเกตได้ว่าการสรุปการเจรจาเกือบจะทันทีหลังจากหลายทศวรรษ อาจเกี่ยวข้องกับนโยบายที่ไม่สร้างผลประโยชน์ของ โดนัลด์ ทรัมป์ รัฐบาลของเขาได้เปิดสงครามการค้ากับคู่ค้าส่วนใหญ่พร้อมกัน ซึ่งนำไปสู่การเร่งทำข้อตกลงการค้าที่ออกแบบเพื่อ เลี่ยงสหรัฐอเมริกา อย่างรวดเร็ว
ใจกลางข้อตกลง: ลดภาษีศุลกากรและเปิดตลาด
1️⃣ ภาคยานยนต์
ข้อตกลงนี้เน้นที่การลด ภาษีรถยนต์ส่งออกไปอินเดีย ตลาดอินเดียถูกปกป้องด้วยภาษีศุลกากรสูงมากกว่า 100% ภายใต้ข้อตกลง ภาษีจะลดลงเหลือ 40% ก่อน แล้วค่อยลดเหลือ 10% โดยมีโควตา 200,000 คัน ข้อตกลงคล้ายกันจะครอบคลุม รถยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน
2️⃣ ภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ
ภาษีสำหรับ เคมีภัณฑ์ เครื่องสำอาง ยา และเครื่องจักรขั้นสูง รวมถึงเครื่อง CNC ปัจจุบันอยู่ราว 22% จะลดเหลือ ศูนย์ ภายใน 5–7 ปี พร้อมข้อยกเว้นบางรายการ เช่นเดียวกับเกษตรกรรมของ EU เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสินค้าภูมิภาคจะได้รับการลดภาษี ภาษีในภาคนี้อยู่ระหว่าง 45–150%
ประเด็น “แม่ของทุกข้อตกลง”
แล้วอินเดียได้อะไรตอบแทน?
-
ภาษีศุลกากรของ EU ลดลง ครอบคลุม สินค้าเสื้อผ้า อาหารทะเล และเครื่องประดับ ซึ่งก่อนหน้านี้มีอัตรา 4–26%
-
บริษัทอินเดียสามารถเข้าถึง ตลาดบริการ ได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะ IT และการให้คำปรึกษา การผ่อนปรนกฎระเบียบครอบคลุม 144 ภาคย่อย
สิทธิพิเศษด้านแรงงานและการศึกษา
-
สำหรับพนักงานอินเดียในสาขายุโรป จะมี ระบบอนุญาตมาตรฐานและความสะดวกในการย้ายไปยังประเทศสมาชิก EU ได้นานสูงสุด 3 ปี พร้อมสามารถพาครอบครัวไปด้วย
-
จำกัดจำนวน นักศึกษาอินเดียในมหาวิทยาลัยยุโรป จะถูกยกเลิก และผู้สำเร็จการศึกษาจะมีสิทธิทำงานใน EU อย่างน้อย 18 เดือน
-
หากผู้สำเร็จการศึกษาหางานทำ จะมี ขั้นตอนการต่ออายุการพำนักที่ง่ายขึ้น
แนวโน้มและเจตนารมณ์ของมาตรการใหม่ชัดเจน: เปิดโอกาสทางธุรกิจและแรงงานอินเดียในยุโรปอย่างกว้างขวาง
MC.FR (D1)
Source: xStation5
ผลประโยชน์ไม่สมดุลชัดเจน
จากมุมมองเบื้องต้น ผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย ไม่สมมาตร
-
ยุโรป จะได้รับการลดภาษีที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเฉพาะกลุ่มในยุโรปตะวันตก เช่น BMW, Stellantis, Volkswagen, BASF, Siemens, Infineon นอกจากนี้ผู้ผลิตสินค้าหรูอย่าง LVMH และ Kering รวมถึงบริษัทอาหารขนาดใหญ่ เช่น Danone หรือ Ferrero ก็จะได้ประโยชน์มากเช่นกัน
-
ประชากรอินเดีย จะสามารถเข้าถึง รถยนต์ที่ดีที่สุดในโลก อาหารชั้นยอด ยา เครื่องจักรและเคมีภัณฑ์ทันสมัย รวมถึงเครื่องสำอางที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุด และยังได้รับโอกาส ศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกและทำงานในประเทศที่มีมาตรฐานชีวิตสูงสุด
ข้อตกลงที่ลงนามโดยตัวแทน EU เริ่มดูเหมือนกิจกรรม การกุศลมากกว่าการค้า
คำถามที่ยังไม่มีคำตอบ
ในข้อตกลง Mercosur ยุโรปได้รับ วัตถุดิบเชิงกลยุทธ์ และสามารถส่งออกสินค้าพิเศษของยุโรปไปละตินอเมริกาได้ง่ายขึ้น แต่ในกรณีของข้อตกลงกับอินเดีย หากยุโรปไม่ยอมให้สิทธิพิเศษใด ๆ เพิ่มเติม ผลประโยชน์แบบเดียวกันดูเหมือนจะหาได้ยาก
สิ่งที่อินเดียเสนอให้ยุโรปมีเพียงแรงงานและสิ่งทอ
และในทั้งสองกรณี ข้อได้เปรียบหลักคือ ราคาที่ต่ำ
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลล่าสุดชี้ว่า อัตราการว่างงานในสหภาพยุโรปยังอยู่ในระดับต่ำ ใกล้ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะเดียวกัน แม้อัตราการว่างงานของเยาวชนจะลดลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังอยู่ในระดับสูงราว 15%
ในบริบทนี้ การเปิดตลาดแรงงานเพิ่มเติมย่อมเพิ่มความไม่แน่นอน โดยเฉพาะเมื่อ ตลาดแรงงานกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยี AI และระบบอัตโนมัติ
อีกประเด็นที่ต้องคำนึงคือ ผลิตภาพแรงงานของอินเดียยังต่ำมาก ต่ำกว่าสหรัฐฯ มากกว่า 20 เท่า และต่ำกว่ายุโรปหรือญี่ปุ่นราว 10 เท่า แม้อัตราว่างงานอย่างเป็นทางการของอินเดียจะดูต่ำกว่ายุโรปก็ตาม
ความเสี่ยง: แค่เศรษฐกิจ หรือระดับความมั่นคง?
ความกังวลยังขยายไปถึง การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน ข้อมูล และเครือข่ายเทคโนโลยีของยุโรปโดยแรงงานอินเดีย
ตัวอย่างหนึ่งเกิดขึ้นช่วงปลายปี 2022 เมื่อรัสเซียสูญเสียกำลังทหารจำนวนมาก แต่จู่ ๆ รถถัง T-90 รุ่นใหม่หลายสิบคันกลับปรากฏในสนามรบ ทั้งที่หลายฝ่ายเชื่อว่ารัสเซียไม่สามารถผลิตได้เองโดยไม่มีชิ้นส่วนตะวันตก
ในความเป็นจริง รถถังเหล่านี้คือ รถถังที่เคยส่งออกไปอินเดียก่อนหน้านี้ และถูกขายต่อให้รัสเซียอย่างรวดเร็ว การขายดังกล่าวมีบทบาทสำคัญต่อสถานการณ์ในสมรภูมิ Bakhmut
อินเดียยังเป็นหนึ่งในประเทศที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจรัสเซียผ่านการซื้อน้ำมัน และมีรายงานว่าพลเมืองอินเดียจำนวนมากถูกพบว่าปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพรัสเซีย
คำถามจึงเกิดขึ้นว่า:
-
หากยุโรปเปิดความร่วมมือกับอินเดียอย่างเต็มที่ เทคโนโลยีสำคัญของยุโรปจะไหลกลับไปยังรัสเซียหรือไม่?
-
เราจะเห็นรถยนต์อินเดียที่คล้าย Volkswagen หรือ BMW อย่างน่าประหลาดหรือไม่?
-
สถานการณ์จะซ้ำรอยจีนหรือไม่ — ที่ครั้งหนึ่งถูกคาดว่าจะเปิดเสรีหลังเข้าร่วม WTO แต่สุดท้ายกลับได้เทคโนโลยีสมัยใหม่และสร้างอุตสาหกรรมเพื่อแข่งขันกับตะวันตก?
สหรัฐฯ กลับเข้าสู่โต๊ะเจรจา
หลังจากอินเดียใกล้ชิดยุโรปมากขึ้น สหรัฐฯ ก็รีบกลับมาเจรจากับอินเดียเช่นกัน
รัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศลงนาม “ข้อตกลง” ใหม่ พร้อมบรรยากาศความตื่นเต้นตามสไตล์โดนัลด์ ทรัมป์
ตลาดหุ้นมุมไบตอบรับเชิงบวก ดัชนีท้องถิ่นพุ่งขึ้นสูงสุดถึง 5% หลังข่าวดังกล่าว
Source: Bloomberg
Among the main provisions is a declaration that India is to stop importing Russian oil. It is widely known that since the beginning of the war India has been one of the main recipients of Russian crude. According to various estimates, Russia supplies as much as 40% of all oil to India. For Russia, this accounts for over 30% of its total exports of this commodity.
It should be remembered that India buys not only oil but also gas and coal, and even fissile materials. Estimating annual revenues from trade in energy commodities between Russia and India at around $40 billion, and drawing on data from the Ministry of Finance of the Russian Federation (and analytical centers’ work based on it) from 2022–2024, one can calculate that through oil purchases alone India finances roughly 20–30% of Russia’s entire “defense” budget.
Information about new tariff rates is particularly important not only for India but also for U.S. companies heavily engaged in the Indian subcontinent:
- Exxon and Chevron - which could replace Russian supplies and specialists,
- Apple, Microsoft, and Cisco - many IT giants have huge installations in India whose products they export back to the U.S.,
- Machinery and chemicals manufacturers, especially for agriculture, such as DuPont and Deere.
ที่มา: Al Jazeera
อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าข้อตกลงระหว่างอินเดียกับสหรัฐฯ ยังคงมีลักษณะเป็นเพียง คำประกาศเชิงนโยบายมากกว่าข้อตกลงที่มีผลผูกพันจริง และนโยบายของอินเดียจนถึงขณะนี้ก็ไม่ได้บ่งชี้ว่าจะยุติการนำเข้าหรือความร่วมมือด้านพลังงานกับรัสเซีย
ขณะเดียวกัน โดนัลด์ ทรัมป์ เองก็มีจุดยืนที่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย และดูเหมือนเริ่มเหนื่อยกับการลงนามข้อตกลงกับประเทศที่ท้ายที่สุดแล้ว ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างจริงจัง
