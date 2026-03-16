20:52 · 16 มีนาคม 2026

ยุโรปพยายามฟื้นตัว ท่ามกลางความหวังในการฟื้นฟูการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ 🚢 📈

📊 Markets & Companies – สรุปภาพรวมตลาด

ดัชนีหุ้นยุโรปเริ่มฟื้นตัวจากแรงขายก่อนหน้า ท่ามกลางความหวังว่าการขนส่งผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz) อาจกลับมาเป็นปกติ หลังจากเรือบรรทุกน้ำมันลำแรกที่ไม่ใช่ของอิหร่าน (เป็นของ National Shipping Corp. ของปากีสถาน) สามารถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้สำเร็จ แม้ระดับความเสี่ยงยังคงสูงอยู่ 🚢

ยุโรปนำการฟื้นตัว

  • 🇩🇪 DAX (DE40) +1.1% นำตลาด โดยได้แรงหนุนจากหุ้น Commerzbank พุ่งขึ้น +6.6% หลัง UniCredit เปิดข้อเสนอซื้อกิจการใหม่

  • 🇳🇱 NED25 (อัมสเตอร์ดัม) +1%

  • 🇬🇧 UK100 (ลอนดอน) +0.9%

  • 🇵🇱 W20 (โปแลนด์) +0.2% (ยังฟื้นตัวช้ากว่ากลุ่มหลัก)

ประเด็นรายตัวสำคัญ

UniCredit vs. Commerzbank

  • UniCredit ประกาศความตั้งใจเข้าซื้อ 100% ของ Commerzbank (จากเดิมถืออยู่ ~30%)

  • ดีลนี้อาจนำไปสู่การควบรวมครั้งใหญ่ในภาคธนาคารยุโรป

  • อย่างไรก็ตาม ฝั่ง Commerzbank วิจารณ์ข้อเสนอว่าไม่มี premium ที่เพียงพอ และยังยืนยันกลยุทธ์ความเป็นอิสระ

Bayer

  • หุ้นพุ่งเกือบ +5% หลัง UBS ปรับคำแนะนำเป็น “Buy”

  • ตลาดมองบวกต่อความคืบหน้าคดี glyphosate และผลงานที่แข็งแกร่งของยา Nubeqa และ Kerendia

สินค้าโภคภัณฑ์ & FX

  • น้ำมันคลายแรงกดดันช่วงต้น

    • Brent: $102 (-1.4%)

    • WTI: $95 (-3.5%)

  • Dollar Index (USDIDX) อ่อนค่า (-0.35%) สะท้อนแรงซื้อสินทรัพย์เสี่ยงกลับมา

  • AUD และ NZD แข็งค่าราว +0.9% เมื่อเทียบดอลลาร์

  • EURUSD รีบาวด์ +0.4% สู่ระดับ 1.148 📈

Volatility in Stoxx 600 Companies

Source: Bloomberg Finance LP

ตลาดหุ้นยุโรปยังคงเผชิญความผันผวนในกลุ่มบริษัทที่อยู่ในดัชนี Stoxx 600 ท่ามกลางปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์และข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาแตกต่างกันในแต่ละประเทศ

Economy & Geopolitics

🇵🇱 เงินเฟ้อโปแลนด์

  • เงินเฟ้อพื้นฐาน (ไม่รวมอาหารและพลังงาน) ชะลอลงเหลือ 2.5% y/y

  • CPI รวมอยู่ที่ 2.1%

  • ตัวเลขของ NBP สะท้อนแรงกดดันด้านราคาที่ลดลงในบางหมวด แต่ยังไม่สะท้อนผลกระทบจากแรงกระแทกราคาพลังงานรอบล่าสุด

The Hormuz Coalition

  • Donald Trump เพิ่มแรงกดดันต่อชาติสมาชิก NATO และจีน ให้ร่วมกันรักษาความปลอดภัยช่องแคบฮอร์มุซ

  • สหรัฐฯ มีแผนประกาศจัดตั้ง พันธมิตรคุ้มกันทางทะเลแบบหลายประเทศ ภายในสัปดาห์นี้

  • ประเด็นนี้ยังเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อราคาพลังงานและความเสี่ยงตลาดโลก

🇮🇷 ท่าทีของอิหร่าน

  • รัฐมนตรีต่างประเทศ Abbas Araghchi ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซ “เปิด” ในมุมมองของเตหะราน

  • แต่จะ “ปิด” สำหรับสหรัฐฯ อิสราเอล และพันธมิตรที่ถูกมองว่ากระทำการรุกราน

🇨🇳 การเจรจาการค้า

  • ผู้เจรจาจีน Li ระบุว่าการหารือกับสหรัฐฯ เป็นไปในทิศทางที่สร้างสรรค์

  • เน้นการพิจารณาขยายเวลาการระงับภาษีบางส่วน

🇨🇦 แคนาดาชะลอตัว

  • เงินเฟ้อชะลอลงเหลือ 1.8% ในเดือนกุมภาพันธ์

  • แม้ผลจาก base-year effect จะกดตัวเลขลง

  • แต่ค่าเชื้อเพลิงรายเดือนยังเพิ่มขึ้น 3.6% จากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง

ภาพรวมตลาด:
ข้อมูลเศรษฐกิจสะท้อนแรงกดดันเงินเฟ้อที่ผ่อนคลายในบางประเทศ แต่ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นตัวแปรหลัก โดยเฉพาะประเด็นช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อราคาพลังงาน ความผันผวนของหุ้นยุโรป และสกุลเงินหลักทั่วโลก 📈📉

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง พร้อมกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงระหว่างการซื้อขายวันนี้ 📉🛢️
แหล่งที่มา: xStation5

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก