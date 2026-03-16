ยุโรปพยายามฟื้นตัว ท่ามกลางความหวังในการฟื้นฟูการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ 🚢 📈

📊 Markets & Companies – สรุปภาพรวมตลาด
ดัชนีหุ้นยุโรปเริ่มฟื้นตัวจากแรงขายก่อนหน้า ท่ามกลางความหวังว่าการขนส่งผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz) อาจกลับมาเป็นปกติ หลังจากเรือบรรทุกน้ำมันลำแรกที่ไม่ใช่ของอิหร่าน (เป็นของ National Shipping Corp. ของปากีสถาน) สามารถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้สำเร็จ แม้ระดับความเสี่ยงยังคงสูงอยู่ 🚢
ยุโรปนำการฟื้นตัว
🇩🇪 DAX (DE40) +1.1% นำตลาด โดยได้แรงหนุนจากหุ้น Commerzbank พุ่งขึ้น +6.6% หลัง UniCredit เปิดข้อเสนอซื้อกิจการใหม่
🇳🇱 NED25 (อัมสเตอร์ดัม) +1%
🇬🇧 UK100 (ลอนดอน) +0.9%
🇵🇱 W20 (โปแลนด์) +0.2% (ยังฟื้นตัวช้ากว่ากลุ่มหลัก)
ประเด็นรายตัวสำคัญ
UniCredit vs. Commerzbank
UniCredit ประกาศความตั้งใจเข้าซื้อ 100% ของ Commerzbank (จากเดิมถืออยู่ ~30%)
ดีลนี้อาจนำไปสู่การควบรวมครั้งใหญ่ในภาคธนาคารยุโรป
อย่างไรก็ตาม ฝั่ง Commerzbank วิจารณ์ข้อเสนอว่าไม่มี premium ที่เพียงพอ และยังยืนยันกลยุทธ์ความเป็นอิสระ
Bayer
หุ้นพุ่งเกือบ +5% หลัง UBS ปรับคำแนะนำเป็น “Buy”
ตลาดมองบวกต่อความคืบหน้าคดี glyphosate และผลงานที่แข็งแกร่งของยา Nubeqa และ Kerendia
สินค้าโภคภัณฑ์ & FX
น้ำมันคลายแรงกดดันช่วงต้น
Brent: $102 (-1.4%)
WTI: $95 (-3.5%)
Dollar Index (USDIDX) อ่อนค่า (-0.35%) สะท้อนแรงซื้อสินทรัพย์เสี่ยงกลับมา
AUD และ NZD แข็งค่าราว +0.9% เมื่อเทียบดอลลาร์
EURUSD รีบาวด์ +0.4% สู่ระดับ 1.148 📈
Volatility in Stoxx 600 Companies
Source: Bloomberg Finance LP
ตลาดหุ้นยุโรปยังคงเผชิญความผันผวนในกลุ่มบริษัทที่อยู่ในดัชนี Stoxx 600 ท่ามกลางปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์และข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาแตกต่างกันในแต่ละประเทศ
Economy & Geopolitics
🇵🇱 เงินเฟ้อโปแลนด์
เงินเฟ้อพื้นฐาน (ไม่รวมอาหารและพลังงาน) ชะลอลงเหลือ 2.5% y/y
CPI รวมอยู่ที่ 2.1%
ตัวเลขของ NBP สะท้อนแรงกดดันด้านราคาที่ลดลงในบางหมวด แต่ยังไม่สะท้อนผลกระทบจากแรงกระแทกราคาพลังงานรอบล่าสุด
The Hormuz Coalition
Donald Trump เพิ่มแรงกดดันต่อชาติสมาชิก NATO และจีน ให้ร่วมกันรักษาความปลอดภัยช่องแคบฮอร์มุซ
สหรัฐฯ มีแผนประกาศจัดตั้ง พันธมิตรคุ้มกันทางทะเลแบบหลายประเทศ ภายในสัปดาห์นี้
ประเด็นนี้ยังเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อราคาพลังงานและความเสี่ยงตลาดโลก
🇮🇷 ท่าทีของอิหร่าน
รัฐมนตรีต่างประเทศ Abbas Araghchi ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซ “เปิด” ในมุมมองของเตหะราน
แต่จะ “ปิด” สำหรับสหรัฐฯ อิสราเอล และพันธมิตรที่ถูกมองว่ากระทำการรุกราน
🇨🇳 การเจรจาการค้า
ผู้เจรจาจีน Li ระบุว่าการหารือกับสหรัฐฯ เป็นไปในทิศทางที่สร้างสรรค์
เน้นการพิจารณาขยายเวลาการระงับภาษีบางส่วน
🇨🇦 แคนาดาชะลอตัว
เงินเฟ้อชะลอลงเหลือ 1.8% ในเดือนกุมภาพันธ์
แม้ผลจาก base-year effect จะกดตัวเลขลง
แต่ค่าเชื้อเพลิงรายเดือนยังเพิ่มขึ้น 3.6% จากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
ภาพรวมตลาด:
ข้อมูลเศรษฐกิจสะท้อนแรงกดดันเงินเฟ้อที่ผ่อนคลายในบางประเทศ แต่ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นตัวแปรหลัก โดยเฉพาะประเด็นช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อราคาพลังงาน ความผันผวนของหุ้นยุโรป และสกุลเงินหลักทั่วโลก 📈📉
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง พร้อมกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงระหว่างการซื้อขายวันนี้ 📉🛢️
