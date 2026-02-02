ข้อมูล ISM สูงกว่าคาดการณ์ EUR/USD เผชิญแรงกดดัน

ISM รายงานภาคอุตสาหกรรม – มกราคม
ISM Index ภาคอุตสาหกรรม: 52.6 (คาดการณ์ 48.5; ก่อนหน้า 47.9)
Employment Index (ISM ภาคการผลิต): 48.1 (คาดการณ์ 46; ปรับปรุง 44.8)
Prices Paid Index (ISM ภาคการผลิต): 59 (คาดการณ์ 58.5)
New Orders Index (ISM ภาคการผลิต): 57.1 (ก่อนหน้า 47.4; ปรับปรุง 47.8)
ผลลัพธ์: หลังการประกาศข้อมูล ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับยูโร
Source: xStation5
