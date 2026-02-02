อ่านเพิ่มเติม
23:09 · 2 กุมภาพันธ์ 2026

ข้อมูล ISM สูงกว่าคาดการณ์ EUR/USD เผชิญแรงกดดัน

-
-
Open account Download free app

ISM รายงานภาคอุตสาหกรรม – มกราคม

  • ISM Index ภาคอุตสาหกรรม: 52.6 (คาดการณ์ 48.5; ก่อนหน้า 47.9)

  • Employment Index (ISM ภาคการผลิต): 48.1 (คาดการณ์ 46; ปรับปรุง 44.8)

  • Prices Paid Index (ISM ภาคการผลิต): 59 (คาดการณ์ 58.5)

  • New Orders Index (ISM ภาคการผลิต): 57.1 (ก่อนหน้า 47.4; ปรับปรุง 47.8)

ผลลัพธ์: หลังการประกาศข้อมูล ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับยูโร

 

Source: xStation5

5 กุมภาพันธ์ 2026, 08:06

ข่าวเด่นวันนี้
5 กุมภาพันธ์ 2026, 01:17

Tech Sell-Off เร่งตัว❗️ US100 ร่วง 2% 📉
5 กุมภาพันธ์ 2026, 01:15

ดอลลาร์ขยับแข็งค่าขึ้น หลังทรัมป์ . สี จิ้นผิง โทรศัพท์หารือ 💸
5 กุมภาพันธ์ 2026, 01:14

อินเดีย: สมรภูมิใหม่ของสงครามการค้า?
เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย
เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก