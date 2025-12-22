ข่าวเด่นวันนี้

-
สหรัฐฯ:
-
Nasdaq 100 ขึ้นกว่า 1.1%
-
S&P 500 เพิ่มประมาณ 0.8%
-
Dow Jones ปรับขึ้นราว 0.6%
-
สะท้อนความ มองโลกในแง่ดีแบบค่อยเป็นค่อยไป ของนักลงทุน
-
-
ยุโรป:
-
FTSE 100 (UK) +0.6%
-
DAX (เยอรมนี) +0.4%
-
IBEX 35 (สเปน) +0.2%
-
CAC 40 (ฝรั่งเศส) ปรับขึ้นเล็กน้อยที่สุด
-
-
ไฮไลต์สำคัญ:
-
BoJ ปรับขึ้นดอกเบี้ยเป็น 0.75% สูงสุดในรอบสามทศวรรษ เป็นสัญลักษณ์สิ้นสุดยุคดอกเบี้ยต่ำสุด แม้อัตราดอกเบี้ยแท้จริงยังติดลบ
-
USD/JPY ปรับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
-
-
ตัวเลขเศรษฐกิจ:
-
UK Retail Sales (พ.ย.): ลดลง 0.1% MoM, Core Sales ต่ำกว่าคาด แสดงถึงการใช้จ่ายผู้บริโภคปานกลาง
-
Canada Retail Sales (ต.ค.): ลดลง 0.2% MoM, Core Retail Sales ลด 0.5% สะท้อนอุปสงค์ผู้บริโภคอ่อนตัว
-
University of Michigan Consumer Sentiment (ธ.ค.): 52.9 จุด ต่ำกว่าคาด 53.3 จุด, Inflation Expectations เพิ่มเป็น 4.2%
-
-
ตลาดโลหะมีค่า:
-
Silver +2.6% (~67 USD/oz)
-
Platinum +3.1% (~1,980 USD/oz)
-
Palladium +1.5% (~1,710 USD/oz)
-
Gold +0.5% (~4,350 USD/oz)
-
-
Cryptocurrency:
-
Bitcoin +1.7% (>87,000 USD)
-
Ethereum +5% (~3,000 USD)
-
-
ข่าวบริษัท/เทคโนโลยี:
-
TikTok กำลังจัดตั้ง Joint Venture ในสหรัฐฯ
-
Oracle, Silver Lake และ MGX จะถือหุ้น 50%
-
ByteDance รักษา 20%
-
บริษัทใหม่มี ผู้ถือหุ้นสหรัฐฯ เป็นสัดส่วนหลัก ควบคุม ข้อมูล, การดูแลเนื้อหา, และอัลกอริทึม ในสหรัฐฯ
-
-
สรุป: ตลาดวันนี้ค่อนข้าง เป็นบวก โดยมีแรงหนุนจาก เทศกาลคริสต์มาส, การเคลื่อนไหวของ BoJ และข่าวเชิงบวกในเทคโนโลยี ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจผู้บริโภคในสหรัฐฯ, อังกฤษ และแคนาดายังบ่งชี้ความระมัดระวังในการใช้จ่าย
