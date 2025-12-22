ข่าวเด่นวันนี้

อ่านเพิ่มเติม
  • สหรัฐฯ:

    • Nasdaq 100 ขึ้นกว่า 1.1%

    • S&P 500 เพิ่มประมาณ 0.8%

    • Dow Jones ปรับขึ้นราว 0.6%

    • สะท้อนความ มองโลกในแง่ดีแบบค่อยเป็นค่อยไป ของนักลงทุน

  • ยุโรป:

    • FTSE 100 (UK) +0.6%

    • DAX (เยอรมนี) +0.4%

    • IBEX 35 (สเปน) +0.2%

    • CAC 40 (ฝรั่งเศส) ปรับขึ้นเล็กน้อยที่สุด

  • ไฮไลต์สำคัญ:

    • BoJ ปรับขึ้นดอกเบี้ยเป็น 0.75% สูงสุดในรอบสามทศวรรษ เป็นสัญลักษณ์สิ้นสุดยุคดอกเบี้ยต่ำสุด แม้อัตราดอกเบี้ยแท้จริงยังติดลบ

    • USD/JPY ปรับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

  • ตัวเลขเศรษฐกิจ:

    • UK Retail Sales (พ.ย.): ลดลง 0.1% MoM, Core Sales ต่ำกว่าคาด แสดงถึงการใช้จ่ายผู้บริโภคปานกลาง

    • Canada Retail Sales (ต.ค.): ลดลง 0.2% MoM, Core Retail Sales ลด 0.5% สะท้อนอุปสงค์ผู้บริโภคอ่อนตัว

    • University of Michigan Consumer Sentiment (ธ.ค.): 52.9 จุด ต่ำกว่าคาด 53.3 จุด, Inflation Expectations เพิ่มเป็น 4.2%

  • ตลาดโลหะมีค่า:

    • Silver +2.6% (~67 USD/oz)

    • Platinum +3.1% (~1,980 USD/oz)

    • Palladium +1.5% (~1,710 USD/oz)

    • Gold +0.5% (~4,350 USD/oz)

  • Cryptocurrency:

    • Bitcoin +1.7% (>87,000 USD)

    • Ethereum +5% (~3,000 USD)

  • ข่าวบริษัท/เทคโนโลยี:

    • TikTok กำลังจัดตั้ง Joint Venture ในสหรัฐฯ

      • Oracle, Silver Lake และ MGX จะถือหุ้น 50%

      • ByteDance รักษา 20%

      • บริษัทใหม่มี ผู้ถือหุ้นสหรัฐฯ เป็นสัดส่วนหลัก ควบคุม ข้อมูล, การดูแลเนื้อหา, และอัลกอริทึม ในสหรัฐฯ

สรุป: ตลาดวันนี้ค่อนข้าง เป็นบวก โดยมีแรงหนุนจาก เทศกาลคริสต์มาส, การเคลื่อนไหวของ BoJ และข่าวเชิงบวกในเทคโนโลยี ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจผู้บริโภคในสหรัฐฯ, อังกฤษ และแคนาดายังบ่งชี้ความระมัดระวังในการใช้จ่าย

