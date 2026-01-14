คำตัดสินศาลสูงสหรัฐฯ – จะเขย่าวอลล์สตรีทหรือไม่? 🗽

อ่านเพิ่มเติม
โดนัลด์ ทรัมป์ กำลังเพิ่มแรงกดดันต่อ ศาลสูงสหรัฐฯ ก่อนคำตัดสินสำคัญที่อาจ ยกเลิกภาษีศุลกากรของเขา โดยเตือนว่าหากเกิดเหตุการณ์นี้ จะสร้าง “ความโกลาหลโดยสมบูรณ์” ต่อเศรษฐกิจและการเงินสาธารณะของสหรัฐฯ

  • การตัดสินที่ยกเลิกภาษีศุลกากรอาจ สร้างความผันผวนใหม่ในตลาด ทำให้ ดอลลาร์อ่อนค่า และลดความต้องการซื้อ ตราสารหนี้รัฐบาลสหรัฐฯ ท่ามกลางความกังวลต่อความไม่มั่นคงเชิงระบบของเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลก

  • ขณะนี้ตลาดยัง ประเมินความเสี่ยงทางกฎหมายต่ำเกินไปเล็กน้อย ขณะที่ฝ่ายบริหารทรัมป์แสดงว่ามี แผนสำรอง เพื่อให้แนวทางการค้าเดินหน้าต่อได้ แม้คำตัดสินจะไม่เอื้อ

ความเสี่ยงหลัก – การคืนเงิน (Refunds)

  • ทรัมป์ระบุว่าหากภาษีถูกตัดสินว่า ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รัฐบาลอาจถูกบังคับให้ ยกเลิกและคืนเงินจำนวนมหาศาล ซึ่งเป็นกระบวนการ ซับซ้อนหลายปีทั้งทางกฎหมายและการบริหาร

  • ภาษีเผชิญ คดีความจากธุรกิจขนาดเล็กและหลายรัฐ ที่อ้างว่าประธานาธิบดี ใช้อำนาจเกินขอบเขต โดยออกภาษีโดยไม่ผ่านสภาคองเกรส

  • กฎหมายอ้างอิง: 1977 International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) ที่ให้ประธานาธิบดีใช้อำนาจพิเศษในกรณีฉุกเฉิน

    • ฝ่ายคัดค้านโต้ว่า IEEPA ไม่ได้กล่าวถึงภาษีศุลกากร และตามรัฐธรรมนูญ สภาคองเกรสมีอำนาจเก็บภาษีแต่เพียงผู้เดียว

  • ผลประโยชน์ทางการเงินสูง: ภาษีภายใต้ IEEPA สร้างรายได้ มากกว่า 130 พันล้านดอลลาร์ การยกเลิกหรือคืนเงินจำนวนมากจึงมี ความเสี่ยงทั้งทางการเงินและการเมือง

  • ศาลชั้นล่างตัดสินไม่เอื้อทรัมป์แล้ว ทำให้คำตัดสินของศาลสูงเป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิด

  • ผู้พิพากษาแสดง ความสงสัยต่อเหตุผลของทำเนียบขาว โดยเฉพาะการอ้างว่าขาดดุลการค้าถือเป็น “เหตุฉุกเฉิน”

แผน B ของทำเนียบขาว: หากศาลตัดสินไม่เอื้อ ฝ่ายบริหารพิจารณา ช่องทางกฎหมายทางเลือก ซึ่งอาจอนุญาตให้เก็บภาษี สูงสุด 15% เป็นเวลา 150 วัน

หุ้นและกลุ่มที่อาจได้ประโยชน์

ผู้ค้าปลีก (Retail) – ภาษีศุลกากรเป็นต้นทุนโดยตรง

  • Walmart (WMT) – นำเข้าสินค้าจากจีนจำนวนมาก

  • Target (TGT) – โปรไฟล์คล้ายกัน, อ่อนไหวต่อภาษี

  • Home Depot (HD) / Lowe’s (LOW) – วัสดุก่อสร้าง, เครื่องใช้ไฟฟ้า, สินค้าปรับปรุงบ้าน

  • Costco (COST) – นำเข้าสินค้าในปริมาณมาก

สินค้าแฟชั่น & เครื่องแต่งกาย (Apparel) – กำไรต่ำ, ผลิตในเอเชีย

  • Nike (NKE), VF Corp (VFC), Levi Strauss (LEVI), Under Armour (UAA), Gap (GPS)

การคืนเงิน = รายได้ก้อนเดียว, กระแสเงินสดดีขึ้น

ผู้ผลิต & เทคโนโลยี – ภาษีเพิ่มต้นทุนส่วนประกอบและสินค้าสำเร็จรูป

  • Ford (F), General Motors (GM), Tesla (TSLA), Caterpillar (CAT), Deere (DE), Apple (AAPL), HP (HPQ), Cisco Systems (CSCO)

การคืนเงินช่วยลดต้นทุน, ปรับปรุงผลประกอบการ, สนับสนุน EBIT margins

 

