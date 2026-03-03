📅 ปฏิทินเศรษฐกิจ: ยูโรโซน (Eurozone)

📅 ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ – ยูโรโซน (Eurozone)
วันนี้ปฏิทินเศรษฐกิจค่อนข้างเบา นอกจาก ตัวเลข CPI เบื้องต้นของยูโรโซนสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ ยังไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญอื่น นักลงทุนยังคงจับตาตลาดพลังงาน — โดยเฉพาะราคาน้ำมัน — และความคืบหน้าของความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
ก่อนช่วงการซื้อขายของสหรัฐฯ บริษัทค้าปลีกและปรับปรุงบ้านรายใหญ่ Target (TGT.US) จะรายงานผลประกอบการ
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้
09:00 GMT – ยูโรโซน: CPI เบื้องต้นกุมภาพันธ์
CPI หัวข้อหลัก: 1.7% y/y (คาด) vs 1.7% y/y ก่อนหน้า
Core CPI: 2.2% y/y (คาด) vs 1.7% y/y ก่อนหน้า
CPI เบื้องต้น m/m กุมภาพันธ์: 0.5% m/m (คาด) vs -0.6% ก่อนหน้า
20:30 GMT – API รายสัปดาห์สต็อกน้ำมันดิบ
คำกล่าวจากธนาคารกลาง
13:55 GMT – Fed Williams
14:30 GMT – ECB Kocher
14:40 GMT – ECB Slejpen
15:45 GMT – Fed Kashkari
