09:24 · 16 มกราคม 2026

📈 ความตื่นตัวในหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ KLA Corp พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ผลประกอบการของ TSMC (TSM.US) จุดประกายความสนใจในหุ้นเซมิคอนดักเตอร์อีกครั้ง 📈

  • หุ้น Nvidia, Broadcom และบริษัทขนาดใหญ่แต่ไม่ได้อยู่ในข่าวมาก เช่น Lam Research (LRCX.US) และ Applied Materials (AMAT.US) ถูกยกขึ้น

  • รายได้ของ TSMC เติบโต 35% ต่อปี ทำให้ตลาดมองว่า การลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI เป็นสิ่งที่เกือบหลีกเลี่ยงไม่ได้

แนวโน้มหลัก

  1. การประเมินความต้องการในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมด ใหม่

  2. นักลงทุนเต็มใจจ่ายในระดับราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เพื่อเข้าถึงบริษัทที่ได้ประโยชน์จากรอบบูมนี้ เช่น KLA Corp (KLAC.US)

  • KLA หุ้นพุ่งสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

  • สถาบันการเงินสหรัฐฯ รายใหญ่ เช่น Morgan Stanley, Wells Fargo ปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย

  • Barclays มุมมองบวก และ RBC Capital เริ่มติดตามบริษัท

📊 iShares MSCI Global Semiconductors ETF (SEC0.DE)

  • ตั้งแต่ 5 เมษายน 2025 (หลังการขายหุ้นช่วงเก็บภาษีตอบโต้ของทรัมป์)

  • ดัชนีหุ้นเซมิคอนดักเตอร์โลกพุ่งขึ้น ราว 120%

Source: xStation5

KLA Corp กำลังแสดงให้เห็น ผลประกอบการที่แข็งแกร่งและรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ 📈

  • อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นก็สะท้อน valuation ที่สูงขึ้นตามไปด้วย

  • Forward P/E 12 เดือน อยู่ที่ประมาณ 41 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ Nasdaq 100

  • P/E ปัจจุบัน ใกล้ 45

  • Price-to-sales ratio อยู่ในระดับสูงทางประวัติศาสตร์ แม้ว่าปี 2025 จะสูงกว่านี้

  • ROIC (ผลตอบแทนจากเงินลงทุน) เพิ่มขึ้นตั้งแต่ครึ่งหลังปี 2024 แม้จะสูงกว่าช่วง 2021–2022

  • WACC (ต้นทุนเงินทุน) ยังคงต่ำกว่า ROIC ชี้ว่า KLA ยังสร้างมูลค่าแท้จริงให้ผู้ถือหุ้นอยู่

Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

19 มกราคม 2026, 09:02

19 มกราคม 2026, 08:54

19 มกราคม 2026, 08:50

19 มกราคม 2026, 08:47

