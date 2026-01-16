📈 ความตื่นตัวในหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ KLA Corp พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ผลประกอบการของ TSMC (TSM.US) จุดประกายความสนใจในหุ้นเซมิคอนดักเตอร์อีกครั้ง 📈
-
หุ้น Nvidia, Broadcom และบริษัทขนาดใหญ่แต่ไม่ได้อยู่ในข่าวมาก เช่น Lam Research (LRCX.US) และ Applied Materials (AMAT.US) ถูกยกขึ้น
-
รายได้ของ TSMC เติบโต 35% ต่อปี ทำให้ตลาดมองว่า การลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI เป็นสิ่งที่เกือบหลีกเลี่ยงไม่ได้
แนวโน้มหลัก
-
การประเมินความต้องการในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมด ใหม่
-
นักลงทุนเต็มใจจ่ายในระดับราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เพื่อเข้าถึงบริษัทที่ได้ประโยชน์จากรอบบูมนี้ เช่น KLA Corp (KLAC.US)
-
KLA หุ้นพุ่งสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
-
สถาบันการเงินสหรัฐฯ รายใหญ่ เช่น Morgan Stanley, Wells Fargo ปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย
-
Barclays มุมมองบวก และ RBC Capital เริ่มติดตามบริษัท
📊 iShares MSCI Global Semiconductors ETF (SEC0.DE)
-
ตั้งแต่ 5 เมษายน 2025 (หลังการขายหุ้นช่วงเก็บภาษีตอบโต้ของทรัมป์)
-
ดัชนีหุ้นเซมิคอนดักเตอร์โลกพุ่งขึ้น ราว 120%
Source: xStation5
ผลประกอบการของ TSMC (TSM.US) จุดประกายความสนใจในหุ้นเซมิคอนดักเตอร์อีกครั้ง 📈
-
หุ้น Nvidia, Broadcom และบริษัทขนาดใหญ่แต่ไม่ได้อยู่ในข่าวมาก เช่น Lam Research (LRCX.US) และ Applied Materials (AMAT.US) ถูกยกขึ้น
-
รายได้ของ TSMC เติบโต 35% ต่อปี ทำให้ตลาดมองว่า การลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI เป็นสิ่งที่เกือบหลีกเลี่ยงไม่ได้
แนวโน้มหลัก
-
การประเมินความต้องการในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมด ใหม่
-
นักลงทุนเต็มใจจ่ายในระดับราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เพื่อเข้าถึงบริษัทที่ได้ประโยชน์จากรอบบูมนี้ เช่น KLA Corp (KLAC.US)
-
KLA หุ้นพุ่งสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
-
สถาบันการเงินสหรัฐฯ รายใหญ่ เช่น Morgan Stanley, Wells Fargo ปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย
-
Barclays มุมมองบวก และ RBC Capital เริ่มติดตามบริษัท
📊 iShares MSCI Global Semiconductors ETF (SEC0.DE)
-
ตั้งแต่ 5 เมษายน 2025 (หลังการขายหุ้นช่วงเก็บภาษีตอบโต้ของทรัมป์)
-
ดัชนีหุ้นเซมิคอนดักเตอร์โลกพุ่งขึ้น ราว 120%
KLA Corp (KLAC.US) chart, D1
Source: xStation5
KLA Corp กำลังแสดงให้เห็น ผลประกอบการที่แข็งแกร่งและรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ 📈
-
อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นก็สะท้อน valuation ที่สูงขึ้นตามไปด้วย
-
Forward P/E 12 เดือน อยู่ที่ประมาณ 41 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ Nasdaq 100
-
P/E ปัจจุบัน ใกล้ 45
-
Price-to-sales ratio อยู่ในระดับสูงทางประวัติศาสตร์ แม้ว่าปี 2025 จะสูงกว่านี้
-
ROIC (ผลตอบแทนจากเงินลงทุน) เพิ่มขึ้นตั้งแต่ครึ่งหลังปี 2024 แม้จะสูงกว่าช่วง 2021–2022
-
WACC (ต้นทุนเงินทุน) ยังคงต่ำกว่า ROIC ชี้ว่า KLA ยังสร้างมูลค่าแท้จริงให้ผู้ถือหุ้นอยู่
Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
ข่าวเด่นวันนี้ 19 มกราคม
ผู้นำอันดับหนึ่งในกลุ่ม: ผลประกอบการ BlackRock สะท้อนภาพตลาดอย่างไร?
US OPEN: ผลประกอบการธนาคารและกองทุนหนุนให้มูลค่าหุ้นยังคงน่าสนใจ
เงินทุนไหลเข้าหุ้นเทคโนโลยียุโรป 💸🔎