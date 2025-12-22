หุ้น Lam Research ปรับตัวขึ้น หลังนักวิเคราะห์ปรับคำแนะนำใหม่

หุ้น Lam Research ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง และเข้าสู่ปี 2026 ด้วยสถานะที่ดีมาก หุ้นของบริษัทปรับตัวขึ้นแตะ จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา และตั้งแต่ต้นปีปรับเพิ่มกว่า 130% สะท้อนถึงความสนใจในตลาดเซมิคอนดักเตอร์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะแรงขับเคลื่อนจาก ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
วันนี้หุ้น Lam Research ปรับตัวขึ้นกว่า 4% หลังมีการปรับเพิ่ม ราคาเป้าหมาย (price target) จากนักวิเคราะห์ หลายรายอย่างรวดเร็ว การปรับเพิ่มเหล่านี้ช่วยเสริมความเชื่อมั่นตลาดและทำให้หลายผู้ลงทุนเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในบริษัท ส่งผลให้ ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
ความต้องการอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะใน หน่วยความจำขั้นสูงและโครงสร้างพื้นฐาน AI สนับสนุนพื้นฐานของบริษัทและสร้างโอกาสเติบโตในอีกหลายเดือนข้างหน้า
แม้จะมีความผันผวนของตลาดและความแกว่งตัวระยะสั้น บริษัทยังอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการได้รับประโยชน์จาก การลงทุนที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งเมื่อรวมกับความเชื่อมั่นเชิงบวกของตลาด อาจสนับสนุนการ ดำเนินต่อของแนวโน้มขาขึ้นของหุ้น
หุ้น Lam Research อยู่กลางกระแสเทคโนโลยีสำคัญ และการปรับตัวขึ้นของวันนี้สะท้อนว่า ตลาดตอบรับเชิงบวกต่อราคาเป้าหมายที่ปรับใหม่และแนวโน้มของบริษัท ซึ่งอาจสนับสนุนการ ดำเนินต่อของแนวโน้มขาขึ้นในอีกหลายเดือนข้างหน้า
Novo Nordisk – จากความเสี่ยงสู่โอกาส
US OPEN: ความคึกคักกลับมาในช่วงต้นสัปดาห์
Nvidia: โฟกัสไปที่การจัดส่ง H200 ไปจีนที่อาจเกิดขึ้น
ข่าวเด่นวันนี้