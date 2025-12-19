อ่านเพิ่มเติม
หุ้นเด่นรายสัปดาห์ - Micron Technology

Micron Technology – รายงานผลประกอบการโดดเด่นในเซมิคอนดักเตอร์

Micron Technology รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 1 ปีงบ 2026 ที่แข็งแกร่งที่สุดในวงการเซมิคอนดักเตอร์ เกินความคาดหมายตลาด และยืนยันว่า วงจรหน่วยความจำเข้าสู่ช่วงกำไรสูงเป็นพิเศษ

ผลประกอบการสำคัญ Q1 FY2026:

  • รายได้: $13.64 พันล้าน (คาด $12.8–12.9 พันล้าน)

  • Non-GAAP EPS: $4.78 (คาด $3.94)

  • GAAP EPS: $4.60

  • GAAP Net Income: $5.24 พันล้าน

  • Non-GAAP Gross Margin: 56.8%

  • Operating Cash Flow: $8.41 พันล้าน

จุดเด่น:

  • รายงานไม่เพียงแค่สะท้อน การเติบโตรายได้อย่างมาก แต่ยังเผย การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพในโครงสร้างธุรกิจ

  • แรงขับเคลื่อนหลักมาจาก การเติบโตของ AI และการขยายโครงสร้างพื้นฐาน data center

  • หุ้น Micron จึงเป็นตัวแทน การฟื้นตัวของเซมิคอนดักเตอร์และโอกาสเติบโตในกลุ่ม AI

Micron Technology ยืนยันว่าบริษัท ทำรายได้สูงเกินสมมติฐานตลาดอย่างมีนัยสำคัญ การเกินความคาดการณ์ 6–7% ถือเป็นเรื่องไม่บ่อยสำหรับบริษัทขนาดนี้ และชี้ให้เห็น ความต้องการ DRAM และ NAND memory ที่แข็งแกร่ง

จุดเด่นสำคัญ:

  • HBM solutions กลายเป็นหัวใจสำคัญของ AI infrastructure และ hyperscaler servers

  • การขายผลิตภัณฑ์ที่มีกำไรสูงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ สัดส่วนกำไรเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

  • บริษัทสามารถ ขยายธุรกิจพร้อมปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน

    • Margin กลับสู่ระดับสูงสุดในวงจร memory

    • Leverage สูงทำให้ รายได้เติบโตแปลเป็นกำไรอย่างทวีคูณ

ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ (QoQ / YoY):

  • Revenue: +20.6% / +56.7%

  • Non-GAAP Operating Income: +62% / +168%

  • GAAP Net Income: +63.7% / +180%

  • Non-GAAP EPS: +57.8% / +167%

  • Operating Cash Flow: +46.8% / +159%

โครงสร้างธุรกิจตาม segment:

Segment Revenue QoQ Margin
Cloud Memory BU $5.28B 55%
Core Data Center BU $2.38B +50.9% 51%
Mobile & Client BU $4.26B +13.2% 54%
Automotive & Embedded BU $1.72B ~+20% 45%

แนวทาง Q2 FY2026:

  • Revenue: $18.7B

  • Non-GAAP EPS: ~ $8.42

  • Non-GAAP Gross Margin: 67–68%

  • Guidance นี้เกินความคาดหมายตลาดชัดเจน แสดงว่า ความต้องการ HBM สูงกว่ากำลังผลิตอย่างต่อเนื่อง

  • Management ระบุว่า กำลังผลิต HBM สำหรับปีงบ 2026 ขายหมดแล้ว ทำให้มีความชัดเจนต่อผลประกอบการไตรมาสถัดไป

บทวิเคราะห์ตลาด:

  • Micron เป็นบริษัทน่าสนใจในเซมิคอนดักเตอร์

  • บริษัทผ่าน วงจรธุรกิจเต็มรูปแบบ

    • ช่วง 2021–2022 แข็งแกร่ง

    • 2023 เผชิญ downturn จาก oversupply และแรงกดดันราคา

    • Micron ฟื้นตัวเร็วและแข็งแกร่งกว่ารอบก่อน ๆ

  • การเติบโตรอบนี้ ขับเคลื่อนโดยโครงสร้างระยะยาว จาก AI, data centers, และ next-gen computing infrastructure

  • ทำให้วงจร memory ยั่งยืนมากขึ้นและไม่ขึ้นกับความผันผวนระยะสั้นของผู้บริโภค

สรุป: Micron แสดงให้เห็น ความแข็งแกร่งทางการเงิน, การเติบโตกำไรสูง, และแนวโน้มการเติบโตเชิงโครงสร้าง หุ้นจึงยังมี ศักยภาพเพิ่มขึ้นทั้งด้านกำไรและมูลค่าในไตรมาสถัดไป

Micron Technology – ภาพรวมประสิทธิภาพทางการเงิน

  • ตำแหน่งปัจจุบัน: Micron อยู่ใน จุดแข็งที่สุดในประวัติศาสตร์บริษัท

  • รายได้ไตรมาส: จาก $4–5 พันล้านในช่วงต่ำสุดของรอบปี 2023 พุ่งขึ้นเป็น $13.64 พันล้านใน Q1 FY2026

  • การเติบโตยอดขาย: ยังคงสูงมาก

  • กำไร: ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

    • Operating margins: ฟื้นจากระดับติดลบไปที่ประมาณ 45%

    • Net income: ทำสถิติสูงสุด

  • EBITDA ขนาดใหญ่: แสดงถึง operating leverage ที่แข็งแกร่ง จากการฟื้นตัวของความต้องการและการปรับสัดส่วนสินค้าขาย

สรุป: Micron ไม่เพียงแค่เติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ยัง แสดงถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและกำไรสูงสุดในรอบหลายปี ทำให้เป็นหุ้นเด่นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์

Micron Technology – การเติบโตที่ยั่งยืนและไม่ขึ้นอยู่กับรอบธุรกิจ

  • ไม่ใช่การเติบโตชั่วครั้งชั่วคราวหรือขึ้นกับรอบธุรกิจเพียงอย่างเดียว

  • Micron ขาย ผลิตภัณฑ์ขั้นสูงและมีกำไรสูง เช่น:

    • HBM memory

    • DRAM รุ่นใหม่สำหรับ data centers และ AI applications

  • Segment เหล่านี้มี อุปสรรคสูง, ผู้ผลิตจำกัด และสัญญาระยะยาว

    • ทำให้ รายได้มีความมั่นคงและทนต่อเศรษฐกิจถดถอยระยะสั้น

  • บริษัท มีความเสี่ยงต่อการปรับตัวลงของรอบธุรกิจน้อยกว่าหลายปีก่อน

มุมมองอุตสาหกรรม:

  • รอบปัจจุบันเริ่มขึ้นหลัง การ “ปรับโครงสร้างตลาด” อย่างลึกในปี 2023

    • ผู้ผลิตลดการลงทุนและสต็อกลงอย่างมาก

    • Supply ถูกควบคุมอย่างเข้มงวด

  • ความต้องการ AI ตอนนี้ เจอตลาดที่ไม่ล้นด้วยกำลังการผลิต

    • สนับสนุนให้ ราคาสูงและ margin ดีคงอยู่นานขึ้น

    • เพิ่มโอกาสให้ รอบการเติบโตปัจจุบันยาวนานกว่ารอบก่อนหน้า

Micron Technology – มุมมองตลาดและแนวโน้มหุ้น

  • หุ้น Micron ล่าสุดทำผลงานได้ดีกว่าดัชนีหลักของสหรัฐฯ

  • นักลงทุนเริ่มมอง Micron เป็น หนึ่งในผู้ได้ประโยชน์เต็มตัวจากบูม AI ในกลุ่ม memory

    • มักถูกเปรียบเทียบกับ ผู้นำเทรนด์ AI เช่น NVIDIA

  • มูลค่าหุ้น:

    • สูงกว่าต่ำสุดของรอบธุรกิจอย่างมาก

    • แต่ยัง น่าสนใจเมื่อเทียบกับผู้ผลิต GPU

  • แสดงว่า ศักยภาพการเติบโตจากกำไรเพิ่มเติมอาจยังไม่ถูกสะท้อนเต็มที่ในราคา

Micron Technology – ความแข็งแกร่งทางการเงินและแนวโน้มรายได้ในอนาคต

  • สถานะทางการเงิน:

    • สภาพคล่องเพียงพอ

    • โครงสร้างหนี้อยู่ในระดับควบคุมได้

    • ให้ ความยืดหยุ่นสูงสำหรับการลงทุนและการเติบโตต่อเนื่อง

    • สำคัญมากในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ที่ ความได้เปรียบทางเทคโนโลยีต้องการการลงทุนสูงอย่างต่อเนื่อง

  • แนวโน้มรายได้ปีต่อไป:

    • Micron เข้าสู่เฟสต่อไปของการพัฒนา ด้วยตำแหน่งแข็งแกร่งในตลาด semiconductor memory

    • ความสำคัญใน AI และ data center infrastructure เติบโตต่อเนื่อง

    • ความต้องการ memory สำหรับ AI และ data center คาดว่าจะยังสูง แม้ segment อื่น ๆ เช่น PC หรือ smartphone เติบโตช้าลง

    • HBM segment: กำลังผลิตจำกัดและอุปสรรคสูง สนับสนุน margin เกินค่าเฉลี่ย

    • คุณภาพธุรกิจและโครงสร้างการเงินที่แข็งแรง ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและสนับสนุนการเติบโตของมูลค่าอย่างต่อเนื่อง

Micron Technology – แนวโน้มรายได้และมุมมองการประเมินมูลค่า

แนวโน้มรายได้:

  • การเติบโตในอนาคตขับเคลื่อนโดย แนวโน้มเชิงโครงสร้าง, ส่วนแบ่งตลาด memory ขั้นสูง (DRAM, HBM), และผลิตภัณฑ์สำหรับ data centers และ AI infrastructure

  • แม้ใน สถานการณ์ที่ระมัดระวัง, ยอดขายยังคง เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แสดงถึงความทนทานต่อ ความผันผวนของวงจรผู้บริโภคและราคาหน่วยความจำ

  • สถานการณ์เติบโตต่าง ๆ:

    • Optimistic: ขยายตัวรวดเร็วเมื่อปริมาณสูงขึ้น พร้อมรักษาสัดส่วนสินค้ากำไรสูง

    • Base: เติบโตอย่างมั่นคง พร้อมความสามารถทำกำไรเสถียร

  • ปัจจัยสำคัญ: ความเหนือกว่าเทคโนโลยี, อุปสรรคสูงใน HBM/DRAM, และสัญญาระยะยาวกับ hyperscalers และ data centers

มุมมองการประเมินมูลค่า:

  • ใช้ DCF (Discounted Cash Flow) เพื่อวิเคราะห์มูลค่า (เพื่อข้อมูลเท่านั้น, ไม่ใช่คำแนะนำลงทุน)

  • สมมติฐานหลัก:

    • การเติบโตของรายได้ไดนามิก, ขับเคลื่อนโดย DRAM และ NAND memory

    • การเติบโตแรงในช่วงเริ่มต้นของช่วงคาดการณ์, จาก ความต้องการ memory ขั้นสูงใน AI, data centers, และอุปกรณ์เคลื่อนที่

    • การเติบโตต่อเนื่องสนับสนุนด้วย นวัตกรรมเทคโนโลยี, memory รุ่นใหม่

  • ความเสี่ยง: อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ cyclical สูง, ความผันผวนความต้องการ, และการแข่งขันจาก Samsung, SK Hynix

  • โมเดลประเมินมูลค่า:

    • WACC: 10%

    • Terminal value: สมมติการเติบโตรายได้ระยะยาว 2%

Micron Technology – การประเมินมูลค่าและข้อสรุป

  • มูลค่าหุ้นตาม DCF: $301.09 ต่อหุ้น

  • ราคาตลาดปัจจุบัน: $255.55 ต่อหุ้น

  • แสดงว่า หุ้น Micron ถูกประเมินต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐาน

  • ตำแหน่งในวงจรเซมิคอนดักเตอร์:

    • อยู่ใน จุดได้เปรียบสูง ทั้งจากการฟื้นตัวตามรอบธุรกิจและแนวโน้มการเติบโตระยะยาว

    • การเติบโตขับเคลื่อนโดย AI และการขยาย data center สมัยใหม่

  • ข้อควรระวัง:

    • ตลาดมี ลักษณะ cyclical

    • ความกดดันจาก คู่แข่งรายใหญ่ อาจส่งผลต่อผลประกอบการและมูลค่าในระยะสั้น

 

