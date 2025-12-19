หุ้นเด่นรายสัปดาห์ - Micron Technology

Micron Technology – รายงานผลประกอบการโดดเด่นในเซมิคอนดักเตอร์
Micron Technology รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 1 ปีงบ 2026 ที่แข็งแกร่งที่สุดในวงการเซมิคอนดักเตอร์ เกินความคาดหมายตลาด และยืนยันว่า วงจรหน่วยความจำเข้าสู่ช่วงกำไรสูงเป็นพิเศษ
ผลประกอบการสำคัญ Q1 FY2026:
-
รายได้: $13.64 พันล้าน (คาด $12.8–12.9 พันล้าน)
-
Non-GAAP EPS: $4.78 (คาด $3.94)
-
GAAP EPS: $4.60
-
GAAP Net Income: $5.24 พันล้าน
-
Non-GAAP Gross Margin: 56.8%
-
Operating Cash Flow: $8.41 พันล้าน
จุดเด่น:
-
รายงานไม่เพียงแค่สะท้อน การเติบโตรายได้อย่างมาก แต่ยังเผย การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพในโครงสร้างธุรกิจ
-
แรงขับเคลื่อนหลักมาจาก การเติบโตของ AI และการขยายโครงสร้างพื้นฐาน data center
-
หุ้น Micron จึงเป็นตัวแทน การฟื้นตัวของเซมิคอนดักเตอร์และโอกาสเติบโตในกลุ่ม AI
Micron Technology ยืนยันว่าบริษัท ทำรายได้สูงเกินสมมติฐานตลาดอย่างมีนัยสำคัญ การเกินความคาดการณ์ 6–7% ถือเป็นเรื่องไม่บ่อยสำหรับบริษัทขนาดนี้ และชี้ให้เห็น ความต้องการ DRAM และ NAND memory ที่แข็งแกร่ง
จุดเด่นสำคัญ:
-
HBM solutions กลายเป็นหัวใจสำคัญของ AI infrastructure และ hyperscaler servers
-
การขายผลิตภัณฑ์ที่มีกำไรสูงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ สัดส่วนกำไรเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
-
บริษัทสามารถ ขยายธุรกิจพร้อมปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน
-
Margin กลับสู่ระดับสูงสุดในวงจร memory
-
Leverage สูงทำให้ รายได้เติบโตแปลเป็นกำไรอย่างทวีคูณ
-
ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ (QoQ / YoY):
-
Revenue: +20.6% / +56.7%
-
Non-GAAP Operating Income: +62% / +168%
-
GAAP Net Income: +63.7% / +180%
-
Non-GAAP EPS: +57.8% / +167%
-
Operating Cash Flow: +46.8% / +159%
โครงสร้างธุรกิจตาม segment:
|Segment
|Revenue
|QoQ
|Margin
|Cloud Memory BU
|$5.28B
|—
|55%
|Core Data Center BU
|$2.38B
|+50.9%
|51%
|Mobile & Client BU
|$4.26B
|+13.2%
|54%
|Automotive & Embedded BU
|$1.72B
|~+20%
|45%
แนวทาง Q2 FY2026:
-
Revenue: $18.7B
-
Non-GAAP EPS: ~ $8.42
-
Non-GAAP Gross Margin: 67–68%
-
Guidance นี้เกินความคาดหมายตลาดชัดเจน แสดงว่า ความต้องการ HBM สูงกว่ากำลังผลิตอย่างต่อเนื่อง
-
Management ระบุว่า กำลังผลิต HBM สำหรับปีงบ 2026 ขายหมดแล้ว ทำให้มีความชัดเจนต่อผลประกอบการไตรมาสถัดไป
บทวิเคราะห์ตลาด:
-
Micron เป็นบริษัทน่าสนใจในเซมิคอนดักเตอร์
-
บริษัทผ่าน วงจรธุรกิจเต็มรูปแบบ
-
ช่วง 2021–2022 แข็งแกร่ง
-
2023 เผชิญ downturn จาก oversupply และแรงกดดันราคา
-
Micron ฟื้นตัวเร็วและแข็งแกร่งกว่ารอบก่อน ๆ
-
-
การเติบโตรอบนี้ ขับเคลื่อนโดยโครงสร้างระยะยาว จาก AI, data centers, และ next-gen computing infrastructure
-
ทำให้วงจร memory ยั่งยืนมากขึ้นและไม่ขึ้นกับความผันผวนระยะสั้นของผู้บริโภค
สรุป: Micron แสดงให้เห็น ความแข็งแกร่งทางการเงิน, การเติบโตกำไรสูง, และแนวโน้มการเติบโตเชิงโครงสร้าง หุ้นจึงยังมี ศักยภาพเพิ่มขึ้นทั้งด้านกำไรและมูลค่าในไตรมาสถัดไป
Micron Technology – ภาพรวมประสิทธิภาพทางการเงิน
-
ตำแหน่งปัจจุบัน: Micron อยู่ใน จุดแข็งที่สุดในประวัติศาสตร์บริษัท
-
รายได้ไตรมาส: จาก $4–5 พันล้านในช่วงต่ำสุดของรอบปี 2023 พุ่งขึ้นเป็น $13.64 พันล้านใน Q1 FY2026
-
การเติบโตยอดขาย: ยังคงสูงมาก
-
กำไร: ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
-
Operating margins: ฟื้นจากระดับติดลบไปที่ประมาณ 45%
-
Net income: ทำสถิติสูงสุด
-
-
EBITDA ขนาดใหญ่: แสดงถึง operating leverage ที่แข็งแกร่ง จากการฟื้นตัวของความต้องการและการปรับสัดส่วนสินค้าขาย
สรุป: Micron ไม่เพียงแค่เติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ยัง แสดงถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและกำไรสูงสุดในรอบหลายปี ทำให้เป็นหุ้นเด่นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์
Micron Technology – การเติบโตที่ยั่งยืนและไม่ขึ้นอยู่กับรอบธุรกิจ
-
ไม่ใช่การเติบโตชั่วครั้งชั่วคราวหรือขึ้นกับรอบธุรกิจเพียงอย่างเดียว
-
Micron ขาย ผลิตภัณฑ์ขั้นสูงและมีกำไรสูง เช่น:
-
HBM memory
-
DRAM รุ่นใหม่สำหรับ data centers และ AI applications
-
-
Segment เหล่านี้มี อุปสรรคสูง, ผู้ผลิตจำกัด และสัญญาระยะยาว
-
ทำให้ รายได้มีความมั่นคงและทนต่อเศรษฐกิจถดถอยระยะสั้น
-
-
บริษัท มีความเสี่ยงต่อการปรับตัวลงของรอบธุรกิจน้อยกว่าหลายปีก่อน
มุมมองอุตสาหกรรม:
-
รอบปัจจุบันเริ่มขึ้นหลัง การ “ปรับโครงสร้างตลาด” อย่างลึกในปี 2023
-
ผู้ผลิตลดการลงทุนและสต็อกลงอย่างมาก
-
Supply ถูกควบคุมอย่างเข้มงวด
-
-
ความต้องการ AI ตอนนี้ เจอตลาดที่ไม่ล้นด้วยกำลังการผลิต
-
สนับสนุนให้ ราคาสูงและ margin ดีคงอยู่นานขึ้น
-
เพิ่มโอกาสให้ รอบการเติบโตปัจจุบันยาวนานกว่ารอบก่อนหน้า
-
Micron Technology – มุมมองตลาดและแนวโน้มหุ้น
-
หุ้น Micron ล่าสุดทำผลงานได้ดีกว่าดัชนีหลักของสหรัฐฯ
-
นักลงทุนเริ่มมอง Micron เป็น หนึ่งในผู้ได้ประโยชน์เต็มตัวจากบูม AI ในกลุ่ม memory
-
มักถูกเปรียบเทียบกับ ผู้นำเทรนด์ AI เช่น NVIDIA
-
-
มูลค่าหุ้น:
-
สูงกว่าต่ำสุดของรอบธุรกิจอย่างมาก
-
แต่ยัง น่าสนใจเมื่อเทียบกับผู้ผลิต GPU
-
-
แสดงว่า ศักยภาพการเติบโตจากกำไรเพิ่มเติมอาจยังไม่ถูกสะท้อนเต็มที่ในราคา
Micron Technology – ความแข็งแกร่งทางการเงินและแนวโน้มรายได้ในอนาคต
-
สถานะทางการเงิน:
-
สภาพคล่องเพียงพอ
-
โครงสร้างหนี้อยู่ในระดับควบคุมได้
-
ให้ ความยืดหยุ่นสูงสำหรับการลงทุนและการเติบโตต่อเนื่อง
-
สำคัญมากในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ที่ ความได้เปรียบทางเทคโนโลยีต้องการการลงทุนสูงอย่างต่อเนื่อง
-
-
แนวโน้มรายได้ปีต่อไป:
-
Micron เข้าสู่เฟสต่อไปของการพัฒนา ด้วยตำแหน่งแข็งแกร่งในตลาด semiconductor memory
-
ความสำคัญใน AI และ data center infrastructure เติบโตต่อเนื่อง
-
ความต้องการ memory สำหรับ AI และ data center คาดว่าจะยังสูง แม้ segment อื่น ๆ เช่น PC หรือ smartphone เติบโตช้าลง
-
HBM segment: กำลังผลิตจำกัดและอุปสรรคสูง สนับสนุน margin เกินค่าเฉลี่ย
-
คุณภาพธุรกิจและโครงสร้างการเงินที่แข็งแรง ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและสนับสนุนการเติบโตของมูลค่าอย่างต่อเนื่อง
-
Micron Technology – แนวโน้มรายได้และมุมมองการประเมินมูลค่า
แนวโน้มรายได้:
-
การเติบโตในอนาคตขับเคลื่อนโดย แนวโน้มเชิงโครงสร้าง, ส่วนแบ่งตลาด memory ขั้นสูง (DRAM, HBM), และผลิตภัณฑ์สำหรับ data centers และ AI infrastructure
-
แม้ใน สถานการณ์ที่ระมัดระวัง, ยอดขายยังคง เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แสดงถึงความทนทานต่อ ความผันผวนของวงจรผู้บริโภคและราคาหน่วยความจำ
-
สถานการณ์เติบโตต่าง ๆ:
-
Optimistic: ขยายตัวรวดเร็วเมื่อปริมาณสูงขึ้น พร้อมรักษาสัดส่วนสินค้ากำไรสูง
-
Base: เติบโตอย่างมั่นคง พร้อมความสามารถทำกำไรเสถียร
-
-
ปัจจัยสำคัญ: ความเหนือกว่าเทคโนโลยี, อุปสรรคสูงใน HBM/DRAM, และสัญญาระยะยาวกับ hyperscalers และ data centers
มุมมองการประเมินมูลค่า:
-
ใช้ DCF (Discounted Cash Flow) เพื่อวิเคราะห์มูลค่า (เพื่อข้อมูลเท่านั้น, ไม่ใช่คำแนะนำลงทุน)
-
สมมติฐานหลัก:
-
การเติบโตของรายได้ไดนามิก, ขับเคลื่อนโดย DRAM และ NAND memory
-
การเติบโตแรงในช่วงเริ่มต้นของช่วงคาดการณ์, จาก ความต้องการ memory ขั้นสูงใน AI, data centers, และอุปกรณ์เคลื่อนที่
-
การเติบโตต่อเนื่องสนับสนุนด้วย นวัตกรรมเทคโนโลยี, memory รุ่นใหม่
-
-
ความเสี่ยง: อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ cyclical สูง, ความผันผวนความต้องการ, และการแข่งขันจาก Samsung, SK Hynix
-
โมเดลประเมินมูลค่า:
-
WACC: 10%
-
Terminal value: สมมติการเติบโตรายได้ระยะยาว 2%
-
Micron Technology – การประเมินมูลค่าและข้อสรุป
-
มูลค่าหุ้นตาม DCF: $301.09 ต่อหุ้น
-
ราคาตลาดปัจจุบัน: $255.55 ต่อหุ้น
-
แสดงว่า หุ้น Micron ถูกประเมินต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐาน
-
ตำแหน่งในวงจรเซมิคอนดักเตอร์:
-
อยู่ใน จุดได้เปรียบสูง ทั้งจากการฟื้นตัวตามรอบธุรกิจและแนวโน้มการเติบโตระยะยาว
-
การเติบโตขับเคลื่อนโดย AI และการขยาย data center สมัยใหม่
-
-
ข้อควรระวัง:
-
ตลาดมี ลักษณะ cyclical
-
ความกดดันจาก คู่แข่งรายใหญ่ อาจส่งผลต่อผลประกอบการและมูลค่าในระยะสั้น
-
