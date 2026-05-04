13:50 · 4 พฤษภาคม 2026

Morning Wrap: โครงการ Project Freedom จะช่วยให้ตลาดผ่อนคลายลงต่อได้หรือไม่❓

ภูมิรัฐศาสตร์ / ตะวันออกกลาง

Donald Trump เปิดตัว Operation Project Freedom โดยประกาศเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ จะมีการอพยพเรือ “เป็นกลาง” ออกจาก Gulf of Oman และ Strait of Hormuz พร้อมเตือนว่าจะตอบโต้ “อย่างรุนแรง” หากมีการขัดขวาง

อย่างไรก็ตาม The Wall Street Journal และเจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่า แผนนี้เป็นเพียงระบบประสานงานการเดินเรือและบริษัทประกัน ไม่ใช่การคุ้มกันโดยกองทัพเรือโดยตรง ขณะเดียวกัน United States Central Command (CENTCOM) กำลังส่งกำลังทหารจำนวนมากเข้าสู่ภูมิภาค ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงการปะทะทางทหาร

ฝั่ง Iran ตอบโต้ทันที โดยมองว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง และจะไม่ยอมให้สหรัฐกำหนดกติกาการเดินเรือใน Hormuz

มีรายงานเรือบรรทุกน้ำมันถูกโจมตีใกล้ฟูไจราห์ ขณะที่ UKMTO ประเมินระดับความเสี่ยงในช่องแคบเป็น “วิกฤต”

 ธนาคารกลาง / นโยบายการเงิน

Neel Kashkari จาก Federal Reserve เตือนว่า ความเสี่ยงสงครามและการปิด Hormuz อาจทำให้เงินเฟ้อ “ฝังลึก” มากขึ้น
➡️ ส่งผลให้ยังไม่สามารถส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย และอาจเปิดทางไปสู่การ “ขึ้นดอกเบี้ย”

ฝั่ง Reserve Bank of Australia (RBA)
ตลาดให้น้ำหนักมากกว่า 75% ต่อการขึ้นดอกเบี้ย 0.25% สู่ 4.35%
แต่ข้อมูลเศรษฐกิจยัง “ก้ำกึ่ง” ระหว่างเงินเฟ้อสูง vs เศรษฐกิจเริ่มชะลอ

ตลาด FX

  • USD/JPY ปรับขึ้นเล็กน้อย แม้มีการแทรกแซง ~35 พันล้านดอลลาร์
  • Barclays มองว่าเงินเยนจะแข็งค่าเพียงชั่วคราว
  • NZD แข็งสุดในกลุ่ม G10
  • AUD อ่อนตัวก่อนการประชุม RBA
  • USD แข็งค่าจากความกังวลดอกเบี้ยเฟด

ตลาดหุ้น

  • เอเชีย: Nikkei 225 (JP225) +0.8% (สภาพคล่องต่ำ)
  • Futures สหรัฐ/ยุโรป (US100, US500, DE40, EU50) ปรับขึ้นเล็กน้อย
    ➡️ Sentiment = “ระวังแต่ยัง Risk-on”

พลังงาน & สินทรัพย์

  • Brent crude oil และ WTI crude oil อ่อนตัวเล็กน้อยหลังขึ้นแรง
    ➡️ แต่ยังมี risk ขึ้นต่อหาก Iran ขัดขวาง convoy
  • ก๊าซธรรมชาติ +2% (กังวล supply)
  • ทองคำ ↓ เล็กน้อย / เงินอ่อนตัว
    ➡️ สะท้อนการพักตัวของ safe haven

₿ คริปโต

Bitcoin ทะลุ $80,000 ครั้งแรกตั้งแต่ปลายมกราคม
➡️ เป็นหนึ่งในสัญญาณ “risk-on” ที่ชัดที่สุดของตลาด

สิ่งที่ต้องจับตา (Key Drivers)

  1. ปฏิกิริยาตลาดน้ำมันต่อ Project Freedom
  2. ท่าทีของ Iran ว่าจะมองเป็น “การละเมิด ceasefire” หรือไม่
  3. การประชุม Reserve Bank of Australia (RBA) พรุ่งนี้
  4. ตัวเลขเศรษฐกิจ:
    • PMI ยุโรป
    • Durable Goods Orders สหรัฐ

Insight สรุป

ตลาดกำลังอยู่ในภาวะ “เสี่ยงสูงแต่ยังไปต่อ”

  • Geopolitics = เพิ่มความผันผวน
  • Central banks = ยัง Hawkish
  • แต่ Sentiment = ยังไม่ panic

👉 จุดชี้ขาดระยะสั้น: Hormuz + น้ำมัน + นโยบายดอกเบี้ย

