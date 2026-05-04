ข่าวเด่นวันนี้ 4 พ.ค.

- การแทรกแซงค่าเงินของญี่ปุ่น: ข้อมูลจาก Bank of Japan (BoJ) บ่งชี้ว่าทางการได้ดำเนินการแทรกแซงตลาดอัตราแลกเปลี่ยนคิดเป็นมูลค่าประมาณ 5.4 ล้านล้านเยน โดยค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นชั่วคราวเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ภาพรวมตลาดยังคงเห็นการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ในวงกว้าง
- ข้อมูลภาคการผลิตของสหราชอาณาจักรแข็งแกร่ง: ตัวเลข PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของ United Kingdom อยู่ที่ 53.7 สูงกว่าคาดการณ์ (53.3) และค่าก่อนหน้า (53.6) แม้กระนั้น สัญญา FTSE 100 (UK100) ปรับตัวลดลงราว 0.5% ท่ามกลางสภาพคล่องที่เบาบาง
- วันแรงงานในยุโรป: ตลาดส่วนใหญ่ใน Europe ปิดทำการเนื่องในวันแรงงาน ส่งผลให้สภาพคล่องในตลาดลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
- สถานการณ์วอลล์สตรีท: ฟิวเจอร์สของดัชนีสหรัฐ เช่น S&P 500 และ Dow Jones Industrial Average เคลื่อนไหวในกรอบแคบหรือทรงตัว หลังจากทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงก่อนหน้า นักลงทุนตอบรับผลประกอบการกลุ่มเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง (รวมถึง Apple) และฤดูกาลประกาศงบที่โดดเด่น ขณะที่ Nasdaq 100 (US100) เริ่มปรับตัวลงจากจุดสูงสุดเมื่อวาน
- ทองคำ: ราคาทองคำปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยซื้อขายอยู่บริเวณ 4,565 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลงประมาณ 1.2%
- น้ำมันดิบ: ราคาน้ำมันปรับขึ้นในช่วงต้นของเซสชัน แต่หลังเวลา 12:00 น. CET เริ่มอ่อนตัวลงอย่างชัดเจน โดย WTI crude oil ลดลงประมาณ 0.1% ขณะที่ Brent crude oil เพิ่มขึ้นน้อยกว่า 0.05% การปรับขึ้นแรงเมื่อวานเกี่ยวข้องกับแรงซื้อช่วงสิ้นเดือนและการปิดสัญญาฟิวเจอร์ส Brent เดือนมิถุนายน
- โกโก้: ราคาปรับตัวลดลงหลังจากพุ่งแรงเมื่อวาน โดยหากไม่รวมผลของการโรลโอเวอร์สัญญาฟิวเจอร์ส ราคาล่าสุดถือว่าสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์
- บิทคอยน์: Bitcoin ปรับตัวขึ้นมากกว่า 1% และแตะระดับ 77,000 ดอลลาร์
- ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่สำคัญ: วันนี้เวลา 16:00 น. CET จะมีการประกาศดัชนี ISM Manufacturing Index ของสหรัฐ โดยคาดว่าจะฟื้นตัวขึ้นสู่ระดับ 53.1 จากก่อนหน้าที่ 52.3 ทั้งนี้ ดัชนีย่อยด้านราคาคาดว่าจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 80 ซึ่งจะเป็นครั้งแรกตั้งแต่กลางปี 2022 ที่สูงเกินระดับดังกล่าว
มีรายงานว่า Bank of Japan (BoJ) ได้เข้าซื้อเงินเยนในตลาดเมื่อวานนี้คิดเป็นมูลค่าประมาณ 5.4 ล้านล้านเยน
แหล่งที่มา: Bloomberg Finance LP
คู่เงิน USD/JPY ยังคงเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (200-SMA) ซึ่งถือเป็นแนวรับสำคัญที่ต้องจับตา
แหล่งที่มา: xStation 5
กราฟประจำวัน: การแทรกแซงค่าเงินเยน? โตเกียวท้าทายนักเก็งกำไร (01.05.2026)
