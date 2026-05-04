3 ตลาดที่น่าจับตาในสัปดาห์: USDJPY, US500, OIL

- การแทรกแซงของ BoJ ยืนยันแล้ว: ข้อมูลจาก Bank of Japan ระบุว่ามีการแทรกแซงขนาดใหญ่ในตลาดเงินเยนมูลค่าประมาณ 5.4 ล้านล้านเยน หลังจากคู่เงิน USD/JPY ทะลุระดับ 160
- Sentiment ผสมบนวอลล์สตรีท: หลังจากดัชนีหลักใน Wall Street ทำจุดสูงสุดใหม่จากแรงหนุนผลประกอบการกลุ่ม Big Tech ตลาดเริ่มพักตัวและรอดูตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐในช่วงบ่าย โดยเฉพาะดัชนี ISM
- ตลาดน้ำมันตึงตัว: ราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับสูง โดย Brent crude oil ซื้อขายเหนือ 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จากแรงกดดันด้านอุปทานที่เกี่ยวข้องกับการปิดท่าเรือของอิหร่าน และการส่งออกน้ำมันของสหรัฐที่ทำสถิติสูงสุดใหม่ โดยพื้นที่ Iran ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อ supply chain พลังงานโลก
สรุปภาพรวมตลาดสัปดาห์นี้: USDJPY, US500 และ OIL
สัปดาห์ที่กำลังจะสิ้นสุดลงนี้ถือเป็นช่วงที่ผันผวนอย่างมากสำหรับตลาดน้ำมัน นักลงทุนเริ่มหันมามองปัจจัยนอกตะวันออกกลางมากขึ้น ทั้งความเป็นไปได้ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) อาจถอนตัวออกจาก OPEC การส่งออกน้ำมันดิบของสหรัฐที่เพิ่มขึ้น และสัญญาณ “อุปสงค์เริ่มอ่อนตัว” ในเอเชีย ขณะเดียวกัน ญี่ปุ่นได้เข้าดำเนินการแทรกแซงค่าเงินในช่วงสภาพคล่องบางเบา
แม้ดัชนีหุ้นสหรัฐจะทำจุดสูงสุดใหม่ในช่วงที่ผ่านมา จากแรงหนุนของผลประกอบการกลุ่ม Big Tech แต่การซื้อขายวันนี้เริ่มชะลอเพื่อรอตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญอย่าง ISM ของสหรัฐ โดยโฟกัสหลักอยู่ที่ 3 ตลาดสำคัญ: USDJPY, US500 และน้ำมัน
USDJPY
ข้อมูลจาก Bank of Japan ยืนยันการแทรกแซงค่าเงินขนาดใหญ่ราว 5.4 ล้านล้านเยน หลังคู่เงิน USD/JPY ทะลุระดับจิตวิทยา 160
โตเกียวใช้กลยุทธ์คล้ายปี 2024 โดยเข้าจัดการในช่วง Golden Week ซึ่งสภาพคล่องต่ำทำให้ผลของการแทรกแซงรุนแรงขึ้น อย่างไรก็ตาม ประวัติในปี 2022 และ 2024 ชี้ว่ามาตรการลักษณะนี้มักให้เพียง “แรงหนุนระยะสั้น” เท่านั้น การกลับทิศทางของแนวโน้มระยะยาวจำเป็นต้องอาศัยท่าทีเชิง Hawkish จาก BoJ และการอ่อนตัวของดอลลาร์ ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐในวันนี้
US500
หลังจากทำจุดสูงสุดใหม่ในปลายเดือนเมษายน จากผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ตลาดเริ่มเข้าสู่ช่วงพักตัวเล็กน้อย
นักลงทุนยังคงมองบวกต่อกลุ่ม “Magnificent Seven” (Mag7) โดยหลายหุ้นยังไม่กลับไปสู่จุดสูงสุดเดิม ทำให้ยังมี upside เหลืออยู่ นอกจากนี้ กระแสความเชื่อมั่นใน AI ยังคงถูกหนุนด้วยแนวคิด “vertical wall of demand” สำหรับโซลูชันด้าน AI
อย่างไรก็ตาม ตลาดกำลังรอดูว่าปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้จะสามารถชดเชยแรงกดดันจากเงินเฟ้อและความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ได้มากน้อยเพียงใด
OIL
ตลาดน้ำมันยังคงอยู่ในระดับสูง แม้แรงขึ้นช่วงเช้าเริ่มถูกกดกลับ
สัญญา Brent crude oil เดือนกรกฎาคมยังยืนเหนือระดับ 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ WTI crude oil เคลื่อนไหวแถว 105 ดอลลาร์
แรงกดดันหลักมาจากการปิดท่าเรืออิหร่านที่สหรัฐประกาศ รวมถึงข้อมูลการส่งออกน้ำมันของสหรัฐที่ทำสถิติสูงสุดราว 20 ล้านบาร์เรล สะท้อนภาวะอุปทานโลกที่ตึงตัวอย่างมาก
นักลงทุนยังจับตาตัวเลขการผลิตจาก OPEC เพื่อประเมินสมดุลตลาดในช่วงถัดไปอย่างใกล้ชิด
