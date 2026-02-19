น้ำมัน (OIL): ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น ท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงระหว่าง สหรัฐอเมริกา และ อิหร่าน ⚔️

ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้นประมาณ 1.30% อยู่ที่ 65.90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ Brent ซื้อขายเหนือระดับ 70 ดอลลาร์ ความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่าง สหรัฐอเมริกา และ อิหร่าน ได้เพิ่มเบี้ยความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตลาดอีกครั้ง
รายงานเกี่ยวกับทางตันของการเจรจาทางการทูต และการเพิ่มกิจกรรมทางทหารของสหรัฐฯ ในภูมิภาค ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการโจมตีอิหร่านสูงขึ้น นักลงทุนเริ่มสะสมสถานะ Long ก่อนสุดสัปดาห์ เนื่องจากกังวลว่าการหยุดชะงักใด ๆ ใน ช่องแคบฮอร์มุซ อาจจำกัดอุปทานน้ำมันโลกอย่างมีนัยสำคัญ แม้เหตุการณ์ตึงเครียดในอดีตจะไม่ได้นำไปสู่การปรับขึ้นของราคาอย่างยั่งยืน แต่นักวิเคราะห์เตือนว่าการประเมินความเสี่ยงรอบนี้ต่ำเกินไปอาจเป็นความผิดพลาด โดยเฉพาะเมื่ออิหร่านส่งสัญญาณว่าอาจโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหากสถานการณ์บานปลาย
ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคยิ่งทำให้สถานการณ์ซับซ้อนมากขึ้น รายงานการประชุมของ ธนาคารกลางสหรัฐ แสดงให้เห็นว่าผู้กำหนดนโยบายยังคงระมัดระวังต่อการลดดอกเบี้ย และบางส่วนยังเปิดโอกาสสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมหากเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ขณะเดียวกัน คำตัดสินที่อาจเกิดขึ้นของ ศาลสูงสหรัฐ เกี่ยวกับภาษีนำเข้า อาจเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและอุปสงค์น้ำมันอย่างมีนัยสำคัญ หากมีข่าวบวกต่อการเติบโต เช่น การยกเลิกภาษี อาจช่วยหนุนราคาน้ำมันผ่านแนวโน้มอุปสงค์ที่ดีขึ้น ในทางกลับกัน ข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอหรือสัญญาณเข้มงวดจากเฟดอาจจำกัดการปรับตัวขึ้น แม้จะมีแรงหนุนจากความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์
ในมุมมองทางเทคนิค ราคาน้ำมันดีดตัวแรงจากแนวรับบริเวณ 62–63 ดอลลาร์ และขณะนี้กำลังทดสอบแนวต้านสำคัญในโซน 66–67 ดอลลาร์ หากทะลุผ่านระดับนี้ได้อย่างชัดเจน อาจเปิดทางขึ้นสู่ 70.50 ดอลลาร์ และเพิ่มเบี้ยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในราคาเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการยกระดับความขัดแย้งอย่างชัดเจน ตลาดอาจยังเคลื่อนไหวในกรอบเดิม โดยชั่งน้ำหนักระหว่างความเสี่ยงจากข่าวสารและปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจมหภาค
