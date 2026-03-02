ความเชื่อมั่นบนวอลล์สตรีทลดลง 📉 ไฮไลต์ฤดูกาลประกาศผลกำไร S&P 500

ฤดูกาลประกาศผลกำไร Q4 2025 บนวอลล์สตรีท ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้: ด้วยบริษัท 96% ของบริษัทที่รายงานผลกำไรแล้ว ราว 73% ทำกำไรต่อหุ้น (EPS) เกินคาด และ 73% รายงานรายได้เกินความคาดหมาย สิ่งนี้สะท้อนถึงความกว้างของพื้นฐานตลาดที่ดีขึ้น แม้ว่าความเชื่อมั่นในหุ้นยังคงอยู่ในระดับต่ำ
ไตรมาสที่แข็งแกร่งอาจวางรากฐานสำหรับการฟื้นตัวในเดือนต่อ ๆ ไป แต่ปฏิกิริยาของนักลงทุนจนถึงตอนนี้ยังคง เฉื่อยชา ในเวลาเดียวกัน เราเห็นการปรับลดคาดการณ์กำไรบริษัทสหรัฐฯ ครั้งแรกตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2025
ข้อสรุปสำคัญจากรายงาน FactSet:
-
กำไรผลักดันการเติบโตในระดับดัชนี: อัตราการเติบโตแบบ blended YoY อยู่ที่ 14.2% สำหรับ Q4 2025 ทำให้ S&P 500 มีแนวโน้มเติบโตกำไรสองหลักติดต่อกัน 5 ไตรมาส แสดงถึงความแข็งแกร่งของ margin และ demand
-
การปรับคาดการณ์เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน: ตลาดเริ่มต้นด้วยคาดการณ์การเติบโต YoY 8.3% (ณ วันที่ 31 ธันวาคม) และตัวเลขนี้ตอนนี้อยู่ที่ 14.2% แสดงถึงคลื่นของผลลัพธ์บวก โดยมี 10 จาก 11 sector แสดงภาพกำไรแข็งแกร่งกว่าตอนเริ่มฤดูกาล
-
แนวทางสำหรับ Q1 2026 ยังผสม: มี 52 บริษัทออกแนวทาง EPS บวกหรือปรับขึ้น ขณะที่ 45 บริษัทปรับลด – ทำให้สมดุลเล็กน้อยเป็นบวก ชี้ถึงความระมัดระวังแต่ยังมีความหวัง แม้จะมีความเสี่ยงด้านต้นทุนและความต้องการ
-
Valuation ยังคงสูง: อัตรา Forward 12-month P/E อยู่ที่ 21.6 สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี (20.0) และ 10 ปี (18.8) ตลาดจ่ายสำหรับการแสดงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นความผิดหวังใด ๆ ใน momentum ของกำไรหรือแนวทางอาจมีผลต่อ sentiment มากขึ้น
Source: FactSet
“Magnificent 7” (M7) ปิดฤดูกาล Q4 ด้วยการรายงานของ Nvidia เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ทำให้เราสามารถประเมินเต็มรูปแบบได้ว่ากลุ่มนี้ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของ S&P 500 มากเพียงใด
-
ความคาดหมายของตลาดเพิ่มขึ้นตลอดฤดูกาล: ณ วันที่ 31 ธันวาคม ตลาดคาดการณ์การเติบโตกำไร Q4 +20.1% ตัวเลขสุดท้ายออกมา +27.2%
-
คุณภาพของผลลัพธ์เกินคาด: มีจำนวนบริษัทที่ beat มากขึ้น แต่ขนาดของ beat น้อยลง
-
86% (6 ใน 7) ของบริษัท M7 เกินคาด EPS (เทียบกับ 73% ของ S&P 500 ทั้งหมด)
-
อย่างไรก็ตาม EPS surprise รวมของ M7 = 5.5% เทียบกับ 6.8% ของดัชนีเต็ม
-
-
Momentum ของกำไรใน M7 เร่งตัวขึ้นจาก Q3:
-
Q4 +27.2% YoY เพิ่มขึ้นจาก Q3 +18.4% YoY
-
น่าสังเกตว่า นี่เป็น ครั้งที่ 10 ใน 11 ไตรมาสล่าสุด ที่ M7 ทำกำไรเติบโตเกิน 25% แสดงถึง ความเข้มข้นของการเติบโตกำไรในหุ้นใหญ่
-
-
ส่วนที่เหลือของตลาดชะลอตัว:
-
493 บริษัทที่เหลือ เติบโตแบบ blended Q4 ประมาณ 9.8% ต่ำกว่า Q3 ที่ประมาณ 12.2% ทำให้ความแตกต่างระหว่าง M7 กับดัชนีทั่วไปขยายออกอีกครั้ง
-
-
ใครเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของกำไร S&P 500?
-
3 ใน 5 อันดับแรก มาจาก M7: NVIDIA, Alphabet และ Microsoft
-
หากไม่มี 3 บริษัทนี้ การเติบโตของกำไรในระดับดัชนีจะน้อยลงอย่างชัดเจน
-
-
ข้อควรระวังสำหรับบริษัทอื่น ๆ ใน top contributors:
-
Boeing และ GE Vernova อยู่ใน 5 อันดับแรกส่วนใหญ่จากรายการพิเศษที่ไม่เกิดซ้ำ
-
Boeing: กำไรพิเศษ ~9.6 พันล้านดอลลาร์จาก Digital Aviation Solutions
-
GE Vernova: ผลประโยชน์ทางภาษี ~2.9 พันล้านดอลลาร์จาก valuation allowance release
-
-
การปรับตัวเลขผลลัพธ์เหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญเมื่อประเมิน แนวโน้มกำไรพื้นฐาน
-
Source: FactSet
แนวโน้มกำไรปี 2026
ตลาดกำลัง ประเมินการเติบโตกำไรสองหลัก สำหรับปี 2026:
-
นักวิเคราะห์คาดว่า M7 จะเติบโตประมาณ 23.5%
-
ส่วนบริษัทอีก 493 แห่งเติบโต 11.8%
ซึ่งเป็นความคาดหวังสูงและสมมติว่ามีการมีส่วนร่วมกว้างขึ้นนอกเหนือจาก megacap tech
นักวิเคราะห์เริ่ม ปรับลดประมาณการ Q1 — เป็นครั้งแรกตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2025
-
ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ EPS consensus แบบ bottom-up สำหรับ S&P 500 Q1 ลดลง 1.5% (จาก $71.57 → $70.50)
-
สิ่งนี้สิ้นสุดช่วงของการปรับเพิ่มและเสถียรภาพที่มักเกิดขึ้นช่วงต้นไตรมาส
-
อย่างไรก็ตาม ขนาดของการปรับลดยัง อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเทียบกับสถิติย้อนหลัง
-
เฉลี่ยการปรับลดในสองเดือนแรกของไตรมาส: –1.2% (5 ปี), –2.4% (10 ปี), –2.6% (15 ปี), –3.2% (20 ปี)
-
ปัจจุบัน –1.5% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว แสดงถึง การกลับสู่ภาวะปกติ มากกว่าการปรับลดอย่างรุนแรง
-
แรงกดดันจากการปรับลดมีในหลาย sector:
-
8 จาก 11 sector ถูกปรับลด Q1 2026 EPS
-
Health Care: –13.2%
-
Energy: –12.3%
-
-
ด้านบวก: Information Technology +5.2%
-
Utilities ไม่เปลี่ยนแปลง
ตลาดกำลัง ประเมินความเสี่ยงระยะสั้น (เงินเฟ้อ, ภาษี, ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ AI) แต่ ไม่ได้ทิ้งแนวคิดการฟื้นตัวในครึ่งปีหลัง
-
ประมาณการสำหรับไตรมาสที่เหลือของปี 2026 ปรับเพิ่ม:
-
Q2: +0.7% → $76.78
-
Q3: +1.2% → $82.39
-
Q4: +2.2% → $85.18
-
-
ส่งผลให้ EPS consensus ทั้งปี 2026 เพิ่มขึ้น 0.8% → $313.62 แม้เริ่มปีอ่อนตัว ตลาดยังผลักดันให้การเร่งตัวของกำไรเกิดขึ้นในช่วงต่อไป
ภาพรวมตาม sector:
-
6 sector ปรับเพิ่ม (นำโดย Information Technology +4.1%, Materials +2.9%)
-
5 sector ปรับลด (เด่นสุด: Energy –6.5%, Health Care –2.3%)
สรุปตลาด (Market takeaway):
-
การปรับ reset คาดการณ์ระยะสั้น ไม่ทำลายสมมติฐานระยะกลาง ของการเติบโตกำไรสองหลักในปี 2026
-
อย่างไรก็ตาม ด้วย valuation S&P 500 สูง ทำให้ ช่องว่างความผิดพลาดใน Q1 จำกัดมาก
Source: FactSet
US500 (D1 interval)
Source: xStation5
Stock of the Week: Broadcom ขับเคลื่อนโดย AI ทำสถิติใหม่ 🚀
ECB Minutes: ผลกระทบเต็มที่จากความแข็งค่า ยูโร ต่อเงินเฟ้อยังมาไม่ถึง 🇪🇺
Market Wrap: ดัชนีหุ้นพยายามยืนรีบาวด์ แม้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น 🗽 หุ้น Broadcom พุ่งแรง หลังผลประกอบการและแนวโน้มธุรกิจ AI เกินคาด
ตลาดเด่นวันนี้: EURUSD