FDA กำลังขัดขวางบริษัทเวชภัณฑ์หรือไม่? มูลค่าของ UniQure ขึ้นลงเหมือนรถไฟเหาะ 🎢

UniQure: หุ้นไบโอเทคเดนมาร์กผันผวนรุนแรง 🎢
ภาพรวมบริษัท:
-
UniQure เป็นบริษัทไบโอเทค-เวชภัณฑ์จากเดนมาร์ก มีผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ล้ำสมัย
-
เพียงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา มูลค่าบริษัทเกือบกลับไปแตะจุดสูงสุดตลอดกาล ก่อนลดลง 85% ในเวลา 4 เดือน
เหตุผลหลักของความผันผวน:
-
การลงทุนส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับ ยานวัตกรรมชื่อรหัส “AMT-130”
-
เป็น ยากลุ่ม gene therapy ตัวแรก ที่เน้นรักษา Huntington’s disease โรคทางระบบประสาทที่ ไม่สามารถรักษาและถึงแก่ชีวิต
-
การศึกษาเบื้องต้นแสดงว่า สามารถชะลอการดำเนินโรคได้ 60–75% ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวถึงวัยชรา
-
อย่างไรก็ตาม FDA ประกาศในต้นเดือนมีนาคมว่า ผลการศึกษานั้นไม่น่าเชื่อถือ
ข้อกำหนดของ FDA:
-
ต้องการ การทดลองขนาดใหญ่ ระยะยาว และซับซ้อน
-
เนื่องจากโรคนี้ หายากและร้ายแรง ข้อกำหนด FDA จึง ยากเกินไป จนถึงไม่เป็นไปตามจริยธรรม หรือแทบเป็นไปไม่ได้
สาเหตุของความหวังกลับมาในวันนี้ (+30%)
-
เกิดจาก การลาออกของหัวหน้า CBER, Vinay Prasad
-
Prasad มีความเกี่ยวข้องกับ รัฐบาล Trump และ รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐฯ คนใหม่ Robert F. Kennedy Jr.
-
เขาถูกปลดเป็นครั้งที่สอง หลังสร้างความวุ่นวายต่อกระบวนการตัดสินใจและบล็อก หลายการรักษาที่มีแนวโน้มดีโดยไม่พิจารณาผลการศึกษาอย่างเป็นสาระสำคัญ
หลังการจากไปของ Prasad ตลาดคาดว่า AMT-130 จะกลับเข้าสู่เส้นทางสู่การเข้าสู่ตลาดอย่างรวดเร็ว และความหวังในยานวัตกรรมนี้กลับมาอีกครั้ง
QURE.US (D1)
Source: xStation5
ปฏิทินเศรษฐกิจ: วันอังคารเงียบเน้นประเด็นภูมิรัฐศาสตร์และปริมาณน้ำมันรายสัปดาห์
ปฏิทินเศรษฐกิจ: วันอังคารเงียบเน้นประเด็นภูมิรัฐศาสตร์และปริมาณน้ำมันรายสัปดาห์
ปฏิทินเศรษฐกิจ: วันอังคารเงียบเน้นประเด็นภูมิรัฐศาสตร์และปริมาณน้ำมันรายสัปดาห์
สรุปข่าวเช้า 5 มี.ค.