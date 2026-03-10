อ่านเพิ่มเติม
10 มีนาคม 2026

FDA กำลังขัดขวางบริษัทเวชภัณฑ์หรือไม่? มูลค่าของ UniQure ขึ้นลงเหมือนรถไฟเหาะ 🎢

UniQure: หุ้นไบโอเทคเดนมาร์กผันผวนรุนแรง 🎢

ภาพรวมบริษัท:

  • UniQure เป็นบริษัทไบโอเทค-เวชภัณฑ์จากเดนมาร์ก มีผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ล้ำสมัย

  • เพียงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา มูลค่าบริษัทเกือบกลับไปแตะจุดสูงสุดตลอดกาล ก่อนลดลง 85% ในเวลา 4 เดือน

เหตุผลหลักของความผันผวน:

  • การลงทุนส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับ ยานวัตกรรมชื่อรหัส “AMT-130”

  • เป็น ยากลุ่ม gene therapy ตัวแรก ที่เน้นรักษา Huntington’s disease โรคทางระบบประสาทที่ ไม่สามารถรักษาและถึงแก่ชีวิต

  • การศึกษาเบื้องต้นแสดงว่า สามารถชะลอการดำเนินโรคได้ 60–75% ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวถึงวัยชรา

  • อย่างไรก็ตาม FDA ประกาศในต้นเดือนมีนาคมว่า ผลการศึกษานั้นไม่น่าเชื่อถือ

ข้อกำหนดของ FDA:

  • ต้องการ การทดลองขนาดใหญ่ ระยะยาว และซับซ้อน

  • เนื่องจากโรคนี้ หายากและร้ายแรง ข้อกำหนด FDA จึง ยากเกินไป จนถึงไม่เป็นไปตามจริยธรรม หรือแทบเป็นไปไม่ได้

สาเหตุของความหวังกลับมาในวันนี้ (+30%)

  • เกิดจาก การลาออกของหัวหน้า CBER, Vinay Prasad

  • Prasad มีความเกี่ยวข้องกับ รัฐบาล Trump และ รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐฯ คนใหม่ Robert F. Kennedy Jr.

  • เขาถูกปลดเป็นครั้งที่สอง หลังสร้างความวุ่นวายต่อกระบวนการตัดสินใจและบล็อก หลายการรักษาที่มีแนวโน้มดีโดยไม่พิจารณาผลการศึกษาอย่างเป็นสาระสำคัญ

หลังการจากไปของ Prasad ตลาดคาดว่า AMT-130 จะกลับเข้าสู่เส้นทางสู่การเข้าสู่ตลาดอย่างรวดเร็ว และความหวังในยานวัตกรรมนี้กลับมาอีกครั้ง

QURE.US (D1)

 

Source: xStation5

10 มีนาคม 2026, 15:30

10 มีนาคม 2026, 15:20

5 มีนาคม 2026, 14:14

