สรุปข่าวเช้า 5 มี.ค.

- Donald Trump ประเมินระดับความรุนแรงของปฏิบัติการทางทหารว่า “15 เต็ม 10”
- US Senate ลงมติคงอำนาจทางทหารและความเป็นไปได้ในการดำเนินความขัดแย้งกับอิหร่านต่อไปภายใต้การตัดสินใจของทรัมป์ ญัตติจำกัดอำนาจของทรัมป์ถูกปฏิเสธด้วยคะแนน 47 เสียง “เห็นชอบ” ต่อ 53 เสียง “ไม่เห็นชอบ” ตามเส้นแบ่งพรรคการเมือง (เดโมแครตเห็นชอบ รีพับลิกันคัดค้าน) โดยร่างดังกล่าวจะถูกนำไปโหวตใน House of Representatives วันนี้
- มีรายงานว่าอิหร่านยิงขีปนาวุธระลอกใหม่ไปยังอิสราเอลในเช้าวันนี้
- UNHCR ระบุว่า ความขัดแย้งกำลังก่อให้เกิดการอพยพครั้งใหญ่ในภูมิภาค และมีประชาชนกว่า 100,000 คนออกจากกรุงเตหะราน
- Qatar Airways เตรียมเปิดเที่ยวบินอพยพไปยังยุโรป โดยเที่ยวบินแรกจะบินจากริยาดไปแฟรงก์เฟิร์ต
- สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ กลับมาปรับตัวลงอีกครั้ง หลังจากรีบาวด์ชั่วคราวเมื่อวานนี้ (US100: -0.5%; US500: -0.4%)
- น้ำมัน Brent และ WTI ขยายการปรับขึ้นอีก 2% ขณะที่สัญญาก๊าซธรรมชาติก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน (NATGAS: +1.7%)
- ทองคำเพิ่มขึ้น 0.3% สู่ระดับ 5,157 ดอลลาร์ ส่วนเงิน (Silver) ลดลง 1.2% เหลือ 82.70 ดอลลาร์
- ดอลลาร์กลับมาแข็งค่าในตลาด FX ดัชนีดอลลาร์ลบการอ่อนค่าของเมื่อวานเกือบทั้งหมด (USDIDX: +0.3%) สกุลเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยงอย่าง AUD และ NZD ปรับตัวลงมากสุด (AUDUSD: -0.5%, NZDUSD: -0.3%) ขณะที่ EURUSD กำลังทดสอบแนวรับ 1.1600 (ปัจจุบัน -0.3% ที่ 1.1599)
- ตลาดหุ้นเอเชียรีบาวด์แรงในวันพฤหัสบดี หลังจากก่อนหน้านี้ร่วงจากความขัดแย้งตะวันออกกลาง ดัชนี KOSPI เกาหลีใต้พุ่งนำ (ราว +10%), Nikkei 225 เพิ่มขึ้นราว 1.9% ส่วน HSCEI ของจีนกลับมาปรับลงหลังดีดตัวช่วงแรก (ประมาณ -0.5%)
- หุ้น Broadcom พุ่ง 4.7% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ หลังรายได้สูงกว่าคาด (19.31 พันล้านดอลลาร์) และแนวโน้มเชิงบวก รายได้จากธุรกิจ AI เพิ่มขึ้น 106% และ CEO คาดว่ารายได้จากชิป AI จะเกิน 100 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2027 แม้ซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานอ่อนตัว แต่ความต้องการชิปเร่งประมวลผลเฉพาะทางจากบริษัทเทคยักษ์ใหญ่อย่าง Meta และ Google กำลังผลักดันการเติบโต
- บริษัทเหมืองแร่ของรัฐเวเนซุเอลา Minerven ทำข้อตกลงขายทองคำดอเร (ยังไม่ผ่านการกลั่น) สูงสุด 1,000 กก. ให้บริษัทเทรดดิ้ง Trafigura เพื่อส่งออกสู่ตลาดสหรัฐฯ โดยรวมถึงการขนส่งไปโรงกลั่นในสหรัฐฯ และพัฒนาข้อตกลงร่วมกับ Doug Burgum ระหว่างการเยือนเวเนซุเอลา
- China ตั้งเป้า GDP ปี 2026 ที่ 4.5–5% พร้อมกำหนดงบขาดดุล 4% ของ GDP และเป้าเงินเฟ้อ 2%
- European Central Bank โดย Rehn กล่าวว่า ธนาคารกลางควรรับมือกับแรงกระแทกทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างสุขุม และไม่ควรตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยก่อนเวลาอันควร
ข่าวเด่นวันนี้ 3 มี.ค.
