ปฏิทินเศรษฐกิจและภาคธุรกิจ: วันหยุดธนาคารใน จีน, สหรัฐอเมริกา และ แคนาดา 💡

- Due to the closure of stock exchanges in China, the US and Canada, market volatility may be limited today.
อีกไม่ถึง 15 นาที ตลาดหุ้นยุโรปในช่วง Cash Session จะเริ่มเปิดทำการ
สัญญาฟิวเจอร์สบ่งชี้ว่า บรรยากาศเชิงบวกเล็กน้อยอาจครองตลาดในช่วงเปิด โดยคาดว่าจะเห็นการปรับตัวขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป
ดัชนีหุ้นหลักของ
-
เยอรมนี (DE40) เพิ่มขึ้นประมาณ +0.26%
-
ฝรั่งเศส (CAC40) เพิ่มขึ้นเกือบ +0.24%
สำหรับปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ ข้อมูลที่ประกาศจะค่อนข้างเบาบาง และส่วนใหญ่เป็นเพียงตัวเลขเศรษฐกิจระดับรอง (secondary macro data)
โดยตัวเลขสำคัญที่ต้องติดตาม มีดังต่อไปนี้:
