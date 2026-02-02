สหรัฐฯ จ่อชัตดาวน์อีกครั้ง! รอบนี้ตลาดจะสะเทือนแค่ไหน?

-
ความเสี่ยงจากชัตดาวน์ต่อเศรษฐกิจและตลาด
ผลกระทบทางการเมืองต่อเสถียรภาพตลาด
ตลาดและหน่วยงานสถิติยังไม่สามารถรับมือกับความผันผวนและช่องว่างของข้อมูลที่เกิดจากการชัตดาวน์รัฐบาลครั้งก่อน ซึ่งถือว่ายาวนานเป็นประวัติการณ์ได้อย่างเต็มที่ แต่เพียงปลายเดือนมกราคม 2026 รัฐบาลสหรัฐฯ ก็ได้เข้าสู่ช่วงชัตดาวน์รอบที่สองแล้ว
โดนัลด์ ทรัมป์ ทำลายสถิติของโรนัลด์ เรแกน อย่างเป็นทางการ ในด้านจำนวนวิกฤตงบประมาณภาครัฐที่เกิดขึ้นมากที่สุด แล้วต้นตอของวิกฤตการคลังครั้งใหม่นี้คืออะไร จะจบลงเมื่อใด และจะส่งผลต่อตลาดการเงินอย่างไรบ้าง?
ต้นตอของปัญหา
ก่อนอื่นต้องเข้าใจว่า การชัตดาวน์ครั้งก่อนจบลงได้ด้วยข้อตกลงชั่วคราวระยะสั้น ซึ่งเกิดขึ้นเพราะวุฒิสมาชิกเดโมแครตเพียงไม่กี่คนยอมแยกตัวจากแนวทางการเจรจาของพรรค ช่องว่างระหว่างเป้าหมายและข้อเรียกร้องของพรรคเดโมแครตกับรีพับลิกันยังคงกว้างมากและยิ่งถ่างออกเรื่อย ๆ ข้อตกลงที่ลงนามในเดือนพฤศจิกายนจึงไม่ได้แก้ปัญหาหลักอย่างแท้จริง
กระบวนการงบประมาณของสหรัฐฯ ถูกแบ่งเป็นร่างกฎหมายย่อยหลายฉบับ เพื่อกำหนดงบประมาณให้หน่วยงานต่าง ๆ ก่อนหน้านี้ ความขัดแย้งอยู่ที่งบประมาณโครงการด้านสาธารณสุขบางส่วน แต่ครั้งนี้วงกว้างกว่ามาก โดยประเด็นหลักคือการจัดสรรงบให้กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Department of Homeland Security) ซึ่งเทียบได้กับกระทรวงมหาดไทยของสหรัฐฯ
ขณะเดียวกัน การประท้วงกำลังลุกลามทั่วประเทศ เพื่อต่อต้านรัฐบาลและหน่วยงาน ICE ที่รับผิดชอบการบังคับใช้นโยบายตรวจคนเข้าเมืองใหม่ ท่ามกลางรายงานซ้ำ ๆ เกี่ยวกับผู้เสียชีวิต การบุกค้นโดยมิชอบ การควบคุมตัวผิดพลาด และการสูญหายที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการของหน่วยงานนี้ พรรคเดโมแครตจึงเรียกร้องให้มีการปฏิรูปและเพิ่มการกำกับดูแล ก่อนจะอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม
การชัตดาวน์รัฐบาลไม่ใช่เรื่องใหม่ในการเมืองสหรัฐฯ โดยปกติมักกินเวลาเพียงไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์ และส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจค่อนข้างจำกัด อย่างไรก็ตาม โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ทำลาย “ธรรมเนียม” นี้ เพราะการชัตดาวน์ในทั้งสมัยแรกและสมัยที่สองของเขาถือว่ายาวนานที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ และเริ่มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างชัดเจน
สำนักงานงบประมาณรัฐสภา (CBO) ประเมินว่าการชัตดาวน์ปี 2025 ทำให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ สูญเสียราว 1.5% ของ GDP ขณะที่ JP Morgan และ Goldman Sachs ก็ให้ตัวเลขใกล้เคียงกัน
ไร้สัญญาณประนีประนอม
สิ่งที่น่ากังวลคือรัฐบาลปัจจุบันแทบปฏิเสธการเจรจา การประนีประนอม หรือการปฏิรูปใด ๆ โดยคาดหวังให้สภาคองเกรสและวุฒิสภาอนุมัติข้อเสนอแบบไม่มีเงื่อนไข ความขัดแย้งในปี 2025 จบลงได้เพียงเพราะเดโมแครตกลุ่มเล็ก ๆ เปลี่ยนจุดยืนโดยแทบไม่ได้อะไรตอบแทน
ครั้งนี้รัฐบาลก็ไม่ได้ส่งสัญญาณว่าสถานการณ์จะต่างออกไป ปีที่แล้วเวลายังไม่เข้าข้างรีพับลิกัน แต่ตอนนี้สถานะของรัฐบาลยิ่งอ่อนแอลงจาก “เปราะบาง” ไปสู่ “วิกฤต”
ความสนใจของการเมืองและประชาชนกำลังมุ่งไปที่การเลือกตั้งกลางเทอมเดือนพฤศจิกายน ซึ่งจะชี้ชะตาการครองเสียงข้างมากในสภา แม้รีพับลิกันอาจยังรักษาวุฒิสภาไว้ได้ แต่ในสภาผู้แทนฯ สถานการณ์ดูต่างออกไปอย่างชัดเจน
กระแสประท้วงกำลังลุกลามทั่วประเทศ ขณะที่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคและตัวชี้วัดตลาดแรงงานอยู่ในระดับอ่อนแอสุดในรอบหลายปีหรือหลายทศวรรษ อีกทั้งข่าวอื้อฉาว ความขัดแย้ง และปฏิบัติการทางทหารยิ่งกดดันรัฐบาล นักวิเคราะห์จำนวนมากจึงมองว่ารีพับลิกันมีโอกาสแพ้สภาผู้แทนฯ สูงมาก แล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรต่อตลาดหุ้น?
ตลาดตอบสนองอย่างไร?
หากการชัตดาวน์จบภายในไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์ ผลกระทบต่อตลาดการเงินน่าจะจำกัด แต่หากยืดเยื้อเกิน 30 วัน ตลาดอาจเริ่มผันผวนชัดเจนขึ้น และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจสะท้อนมุมมองลบของประชาชนมากขึ้น
การชัตดาวน์จะทำให้หน่วยงานสถิติค่อย ๆ หยุดทำงาน เพิ่มความไม่แน่นอนในตลาด โดยเฉพาะในช่วงที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) กำลังเผชิญแรงกดดันอยู่แล้ว นอกจากนี้ อาจเกิดการพักงานพนักงานรัฐ การหยุดชะงักของเที่ยวบิน ความล่าช้าในการจ่ายเงินและสัญญาต่าง ๆ ซึ่งสุดท้ายจะกระทบการบริโภคและทำให้อัตราว่างงานสูงขึ้น
ขณะเดียวกัน นักลงทุนอาจเริ่มตั้งคำถามถึงเสถียรภาพของระบบการเงินสหรัฐฯ มากขึ้น เพราะรัฐบาลต้องแบกรับหนี้สูงและต้นทุนดอกเบี้ยที่พุ่งขึ้น การชัตดาวน์ซ้ำอาจทำให้สถานการณ์เลวร้ายลง และในกรณีเลวร้ายที่สุดอาจลุกลามเป็นวิกฤตการเงิน
อย่างไรก็ตาม ตลาดดูเหมือนจะโฟกัสที่การเลือกตั้งกลางเทอมมากกว่า หากรีพับลิกันแพ้จริง อาจเกิดภาวะ “สภาแตกเสียง” (gridlock) ที่จำกัดอำนาจของทรัมป์ในการเดินหน้านโยบายแข็งกร้าว เช่น สงครามการค้า การแทรกแซงสถาบัน หรือความขัดแย้งกับพันธมิตร ซึ่งมุมมองนี้อาจถูกมองว่าเป็นปัจจัยบวกต่อเสถียรภาพตลาดและมูลค่าสินทรัพย์ในระยะยาว
