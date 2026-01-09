สรุปข่าวเช้า

- Wall Street เห็นการหมุนเวียนเงินทุนออกจากหุ้นเทคโนโลยีที่เป็นผู้ชนะในปีที่แล้วอย่างชัดเจน โดยเงินเริ่มไหลเข้าสู่กลุ่มพลังงาน สินค้าอุปโภคบริโภค และหุ้นขนาดเล็ก (Small Caps) การวางสถานะการลงทุนในตลาดขณะนี้มีความกระจายตัวมากขึ้นและกระจุกตัวน้อยลงเมื่อเทียบกับช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เช้านี้ ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวลดลงเล็กน้อย ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปส่วนใหญ่เคลื่อนไหวทรงตัว
- ดัชนี Nasdaq 100 ปรับตัวลดลงราว 0.6% ยุติการฟื้นตัวสั้น ๆ ติดต่อกันสามวัน โดยแรงกดดันมาจากหุ้น Nvidia และ Apple ซึ่งถ่วงบรรยากาศการลงทุน และอาจสะท้อนถึงโมเมนตัมระยะสั้นของหุ้นเมกะแคปที่เริ่มอ่อนแรงลง ในทางตรงกันข้าม ดัชนี Dow Jones Industrial Average ทำผลงานได้ดีกว่า ปรับขึ้นมากกว่า 0.5% เนื่องจากนักลงทุนหันไปลงทุนในหุ้นเชิงรับและหุ้นที่เชื่อมโยงกับมูลค่า (Value)
- หุ้นขนาดเล็กยังคงได้รับความสนใจ โดยดัชนี Russell 2000 ทำจุดสูงสุดใหม่และปรับขึ้นมากกว่า 1% (เพิ่มขึ้น 4.5% ตั้งแต่ต้นปี) สะท้อนการเปลี่ยนทิศทางของนักลงทุนไปสู่การเติบโตที่ขับเคลื่อนโดยเศรษฐกิจภายในประเทศ
- เหตุการณ์ความเสี่ยงสำคัญในวันนี้มี 2 ประเด็น ได้แก่ รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ (Non-Farm Payrolls) เวลา 12:30 น. GMT และความเป็นไปได้ที่ศาลสูงสุดสหรัฐจะมีคำตัดสินเกี่ยวกับมาตรการภาษีของทรัมป์ นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐเพิ่มเติม ได้แก่ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นและคาดการณ์เงินเฟ้อจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน เวลา 14:00 น. GMT
- Taiwan Semiconductor รายงานยอดขายตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 3.81 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวัน (+31.6% เมื่อเทียบรายปี) และยอดขายเดือนธันวาคมอยู่ที่ 3.35 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน เมื่อวานนี้ หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศปรับตัวแข็งแกร่ง หลังทรัมป์ส่งสัญญาณถึงการเพิ่มงบประมาณด้านการทหาร สะท้อนให้เห็นว่านโยบายสามารถส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลได้อย่างรวดเร็ว
- การปรับขึ้นของตลาดตราสารหนี้หยุดชะงัก โดยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอ่อนตัวลง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีปรับขึ้นสู่ราว 4.18% บ่งชี้ว่าตลาดยังไม่ได้ตั้งราคาสำหรับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างรุนแรง สัญญาณจากตลาดแรงงานช่วยหนุนความเชื่อมั่น โดยการประกาศเลิกจ้างของบริษัทต่าง ๆ ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 17 เดือน ขณะที่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์เพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาด ช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับการทรุดตัวของเศรษฐกิจอย่างฉับพลัน
- ในเอเชีย ดัชนี MSCI Asia Pacific เคลื่อนไหวในกรอบแคบ ก่อนปัจจัยกระตุ้นจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ โดยบรรยากาศการรับความเสี่ยงยังค่อนข้างจำกัด ญี่ปุ่นโดดเด่นในเชิงบวก ได้แรงหนุนจากเงินเยนที่อ่อนค่าลงและผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ Fast Retailing ส่งผลให้ตลาดหุ้นภายในประเทศโดยรวมปรับตัวดีขึ้น
- หุ้นของ Rio Tinto ปรับตัวลดลง ท่ามกลางการหารืออย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของดีลที่เกี่ยวข้องกับ Glencore ซึ่งหากเกิดขึ้นจริง อาจเปลี่ยนโฉมหน้าของอุตสาหกรรมโลหะอุตสาหกรรมทั่วโลก
- พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอ่อนตัวลง แต่ตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยค้ำประกัน (MBS) ปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังทรัมป์เสนอแผนซื้อพันธบัตรจำนองมูลค่า 200 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งตลาดมองว่าเป็นปัจจัยสนับสนุนภาวะสินเชื่อที่อยู่อาศัย และทางอ้อมช่วยหนุนตลาดหุ้น
- ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงมุ่งหน้าสู่สัปดาห์ที่แข็งค่าที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน การเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจทำให้ภาวะการเงินโลกตึงตัวขึ้น และโดยทั่วไปจะกดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์และสินทรัพย์เสี่ยง
- ราคาน้ำมันยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ท่ามกลางการติดตามพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเวเนซุเอลาและอิหร่าน ส่งผลให้ยังมีส่วนเพิ่มจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ และทำให้แนวโน้มเงินเฟ้อซับซ้อนมากขึ้น
- ราคาทองคำและเงินปรับตัวลดลง จากอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นและค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่า ขณะที่ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเริ่มลดลง หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแข็งแกร่ง
- มีรายงานว่ารัสเซียโจมตียูเครนด้วยโดรนหลายร้อยลำ และใช้ขีปนาวุธพิสัยกลาง Oreshnik (IBRM) โดยมุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สำคัญ เพื่อตอบโต้การโจมตีที่อยู่อาศัยของปูตินโดยยูเครน รายงานที่ยังไม่ได้รับการยืนยันระบุว่า คลังเก็บก๊าซแห่งหนึ่งในยูเครนตะวันตกอาจถูกโจมตี ซึ่งอาจกระทบก๊าซธรรมชาติสูงสุดถึง 17 พันล้านลูกบาศก์ฟุต หรือราวครึ่งหนึ่งของปริมาณสำรองทั้งประเทศ
- ทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐอาจแทรกแซงทางทหารในอิหร่าน หากมีผู้ประท้วงถูกสังหาร โดยรายงานระบุว่าการประท้วงทวีความรุนแรงและขยายวงในช่วงข้ามคืน พร้อมกับมีข่าวการปิดกั้นสัญญาณอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
รับหุ้น GRAB ฟรี ก่อนหมดเขต ⏳
Chart of the Day: การฟื้นตัวของ เงินคำเงิน (Silver) กำลังเผชิญแรงขายจากกองทุน BCOM 🚨
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: ตัวชี้วัดสำคัญที่ตลาดจับตา
BREAKING: 📈 เงินเฟ้อของนอร์เวย์ (CPI) ปรับตัวสูงขึ้น