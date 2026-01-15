TSMC ทำกำไรทะลุทุกสถิติ❗️💰 กำไรสุทธิพุ่ง 35% 📈

TSMC ปิดไตรมาส 4 ด้วยผลประกอบการทำสถิติใหม่ 💥
กำไรสุทธิพุ่ง 35% ทุบคาดการณ์นักวิเคราะห์ แม้เจอความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และภาษีศุลกากร พร้อมได้แรงหนุนจากบูม AI โลกที่ยังหนุนการเติบโตต่อเนื่อง 📈
ไฮไลท์ทางการเงิน
-
กำไรทะลุเป้า: NT$505.74 พันล้าน เหนือคาด NT$478.4 พันล้าน
-
รายได้สถิติใหม่: รายไตรมาสเกิน 1 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวัน ($33.09 พันล้าน) ทำกำไร YoY ต่อเนื่อง 8 ไตรมาสติดต่อกัน
-
ลงทุนขยายกำลังผลิต: Capex ปี 2025 อยู่ที่ $40.9 พันล้าน ในกรอบที่บริษัทตั้งไว้ $40–42 พันล้าน
ตัวขับเคลื่อนกลยุทธ์
-
ครองตลาด AI: ชิปประสิทธิภาพสูง (≤7nm) ครอง 77% ของรายได้ wafer
-
ลงทุนสหรัฐฯ ต่อเนื่อง: TSMC คาดลงทุนรวม $165 พันล้านในสหรัฐฯ โดยมีโรงงานใน Arizona เปิดดำเนินการแล้ว และเตรียมขยายเพิ่มเติมตามข้อตกลงการค้ารออนุมัติ
-
แนวโน้มตลาดมือถือ: แม้ความต้องการ AI แข็งแกร่ง แต่การส่งมอบสมาร์ทโฟนอาจลดลง 11.6% ใน 2026 เนื่องจากปัญหาขาดแคลนหน่วยความจำ
หุ้น TSMC (TSM.US)
หุ้นปรับขึ้นราว 2.5% ก่อนเปิดตลาด Wall Street แม้ RSI รายวันใกล้ระดับ overbought หุ้นกำลังลบการขาดทุนสองวันที่เกิดจากความกังวลก่อนประกาศผล แต่ผู้ซื้อยังระมัดระวังไม่ดันหุ้นเหนือจุดสูงสุดใหม่ล่าสุด
