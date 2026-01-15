TSMC ทุบทุกสถิติ! ผลประกอบการระเบิดแรง ยืนยันบูลรัน AI ยังไม่จบ 🚀🤖

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ผู้รับจ้างผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สุดของโลก รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2025 ซึ่งสามารถสรุปได้ในคำเดียวว่า “ยอดเยี่ยม”
บริษัทปิดปีด้วย รายได้ทำสถิติใหม่สูงกว่า 122 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นมากกว่า 35% เมื่อเทียบรายปี ถือเป็นระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท ขณะที่ กำไรสุทธิในไตรมาส 4 เพียงไตรมาสเดียวเพิ่มขึ้น 35% สู่ระดับ 16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ
TSMC ยังประกาศ งบลงทุน (Capex) สำหรับปี 2026 อยู่ที่ 52–56 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นมากกว่า 25% จากปี 2025 สะท้อนมุมมองของยักษ์ใหญ่จากเมืองซินจู๋ว่าการเติบโตของปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีรากฐานที่แข็งแกร่งและยั่งยืน
ผลประกอบการครั้งนี้ยืนยันว่า บูม AI ไม่ใช่กระแสชั่วคราว แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจดิจิทัลโลก โดยมี TSMC เป็นแกนกลางทางเทคโนโลยีอย่างแท้จริง การเติบโตของบริษัทขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีกระบวนการผลิตขั้นสูง 3nm, 5nm และ 7nm รวมถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้ารายสำคัญอย่าง Nvidia, AMD และกลุ่ม hyperscalers ซึ่งสร้างฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
Key Financial Results
TSMC closed Q4 2025 with results that clearly surpassed analyst expectations. Quarterly revenues reached approximately USD 33.2 billion, a year-over-year increase of more than 20%, marking the highest quarterly level in the company’s history. Net income for the period rose 35% to USD 16 billion, highlighting not only the scale of the business but also the company’s exceptional ability to generate high profitability while simultaneously increasing capital investments.
Financial Data for 4Q25:
- Consolidated revenues: NT$1,046.09 billion (USD 33.73 billion) — up 20.5% YoY
- Net income: NT$505.74 billion (USD 16 billion) — up 35% YoY
- EPS (diluted): NT$19.50 (USD 3.14)
- Gross margin: 62.3%
- Operating margin: 54.0%
- Net margin: 48.3%
A key driver of success was advanced process technology. Chips manufactured at 3nm, 5nm, and 7nm nodes accounted for 77% of wafer revenue, with 3nm representing 28%, 5nm 35%, and 7nm 14%. This demonstrates that TSMC not only meets the growing demand for AI and high-performance computing chips but does so with exceptionally high manufacturing efficiency.
At the same time, the customer structure underlines TSMC’s strategic position in the global semiconductor supply chain. Major customers, including Nvidia, AMD, and Apple, as well as key hyperscalers, are reserving increasing production capacity, enabling the company to maintain a competitive edge and generate stable revenues despite growing pressure from other chipmakers. The high gross margin demonstrates that the company excels in the high-end segment, where production costs are high but profits are even higher.
TSMC Forward Guidance
- Q1 2026 revenues: USD 34.6–35.8 billion
- Gross margin: 63–65%
- Operating margin: 54–56%
- Capital expenditures (CapEx) 2026: USD 52–56 billion
TSMC is entering 2026 with strong momentum and very optimistic projections. The management expects Q1 revenues in the range of USD 34.6–35.8 billion, indicating continued double-digit growth year-over-year. Gross margin is projected at 63–65%, and operating margin at 54–56%, demonstrating the company’s ability to maintain high profitability even amid rising capital expenditures and dynamic demand for AI chips.
ผู้บริหารย้ำโฟกัสชิปขั้นสูง ตอกย้ำความเป็นผู้นำเทคโนโลยีของ TSMC
ฝ่ายบริหารของ TSMC ยังคงเน้นการพัฒนาและผลิตชิปในกระบวนการขั้นสูง 3nm, 5nm และ 7nm ซึ่งเป็นหัวใจของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรสูง กลยุทธ์นี้ช่วยให้ TSMC รักษาความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเหนือคู่แข่ง แม้ศักยภาพของผู้ผลิตชิปรายอื่นจะพัฒนาอย่างรวดเร็ว พร้อมตอกย้ำบทบาทของบริษัทในฐานะผู้เล่นหลักของห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์โลก
เมื่อผสานกับคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้ารายสำคัญอย่าง Nvidia, AMD, Apple และกลุ่ม hyperscalers แนวทางที่บริษัทให้ไว้สะท้อนว่า TSMC อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมสำหรับ การเติบโตของรายได้และอัตรากำไรอย่างต่อเนื่องในระยะหลายปี โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์
ผลกระทบของผลประกอบการ TSMC ต่อการปรับตัวขึ้นของหุ้นเทคโนโลยี
ผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2025 ที่ทำสถิติสูงสุด และแนวโน้มเชิงบวกสำหรับปี 2026 ยืนยันว่า TSMC คือหนึ่งในเครื่องยนต์หลักของการปรับตัวขึ้นของหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลก ความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของชิป AI และชิปประมวลผลประสิทธิภาพสูง ไม่เพียงหนุนรายได้ของ TSMC เท่านั้น แต่ยังส่งแรงกระเพื่อมเชิงบวกไปตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์
กระบวนการผลิตขั้นสูง 3nm, 5nm และ 7nm ช่วยให้ TSMC นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่คู่แข่งส่วนใหญ่ยังไม่สามารถทำได้ ส่งผลให้บริษัทสามารถรักษาอัตรากำไรที่มั่นคงและได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่างชัดเจน
ในช่วงต้นปี 2026 TSMC ยังได้เริ่มแนะนำ ชิป 2nm ซึ่งช่วยขยายช่องว่างทางเทคโนโลยีกับคู่แข่ง และวางรากฐานสำหรับการเติบโตของรายได้ระยะยาว โดยเฉพาะในกลุ่ม AI และ High-Performance Computing นักลงทุนที่ติดตามภาคเทคโนโลยีสามารถใช้ TSMC เป็น ตัวชี้วัด (barometer) ของตลาดชิปได้อย่างมีนัยสำคัญ และผลประกอบการครั้งนี้เป็นสัญญาณชัดเจนว่าบูม AI มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งและยั่งยืน
สรุปรายงาน
TSMC ปิดปี 2025 ด้วยผลประกอบการระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดเซมิคอนดักเตอร์โลก ฝ่ายบริหารไม่เพียงเพิ่มงบลงทุนในปี 2026 สู่ระดับสูงสุด 52–56 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ยังเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตขั้นสูง รวมถึง ชิป 2nm ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาอัตรากำไรสูงและขยายความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง
คำสั่งซื้อที่แข็งแกร่งจากลูกค้าหลักอย่าง Nvidia, AMD, Apple และ hyperscalers รายใหญ่ สะท้อนว่า TSMC พร้อมสำหรับการเติบโตของรายได้ในระยะหลายปี ขณะเดียวกันยังคงรักษาความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นสำคัญ (Key Takeaways)
-
กำไรแข็งแกร่ง: TSMC ทำอัตรากำไรขั้นต้นมากกว่า 62% และอัตรากำไรสุทธิเกือบ 50% สูงกว่าคู่แข่งหลายราย สะท้อนขนาดธุรกิจ ประสิทธิภาพด้านต้นทุน และอำนาจการกำหนดราคา
-
ผู้นำเทคโนโลยี: รายได้ 77% มาจากกระบวนการผลิตขั้นสูง ตอบโจทย์ความต้องการชิป AI ระดับแนวหน้า พร้อมเสริมความภักดีของลูกค้า การเปิดตัวชิป 2nm ในต้นปี 2026 ช่วยเพิ่มความได้เปรียบเชิงการแข่งขันและศักยภาพการเติบโตของรายได้
-
แนวโน้มเชิงบวก: คาดรายได้ไตรมาส 1 ที่ 34–35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และงบลงทุนระดับสูงสุด 52–56 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สะท้อนความเชื่อมั่นว่าความต้องการชิปเทคโนโลยีขั้นสูง โดยเฉพาะ AI จะยังคงแข็งแกร่งและยั่งยืน
โอกาสสุดท้าย สำหรับผู้เปิดบัญชีใหม่
ข้อตกลงการค้าจีน–แคนาดา: มีผลกระทบอย่างไรต่อตลาด?
📈 ความตื่นตัวในหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ KLA Corp พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
💊 ยาใหม่ของ Disc Medicine ถูกระงับชั่วคราว❓