20:34 · 3 กุมภาพันธ์ 2026

หุ้นโปแลนด์นำการปรับตัวขึ้นในยุโรป 📈 W20 พุ่ง 2%

ความเชื่อมั่นในหุ้นสหรัฐฯ ที่ดีขึ้น และการปรับตัวทรงตัวของ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ เป็นปัจจัยหนุนความสนใจในตลาดหุ้นโปแลนด์ วันนี้เห็นได้ชัดที่ WIG-Banks ปรับตัวขึ้นกว่า 2.5% — การปรับตัวขึ้นของดัชนีหลักชี้ให้เห็นว่า เงินทุนต่างชาติไหลเข้าสู่ตลาดโปแลนด์อีกครั้ง

W20 (กรอบเวลา D1)

  • สัญญา ฟิวเจอร์ส WIG20 (W20) เป็นดัชนีที่ทำผลงานดีที่สุดในยุโรปวันนี้

  • ปรับตัวขึ้นเหนือ 3,440 จุด เพิ่มขึ้น 2% ในวันเดียว

  • แนวต้านสำคัญ อยู่ที่ระดับ 3,500 จุด ซึ่งเป็นระดับทางจิตวิทยา

  • ดัชนีปรับตัวขึ้นเกือบ 44% YoY

ที่มา: xStation5

KGHM (กรอบเวลา D1)

  • หุ้น KGHM (KGH.PL) ปรับตัวขึ้นกว่า 20% จากจุดต่ำสุดท้องถิ่น โดยได้แรงหนุนจากราคาซิลเวอร์และทองแดงฟื้นตัว

  • ปัจจุบันหุ้นซื้อขาย ประมาณ 15% ต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาล

  • RSI ลดลงจาก 80 เหลือ 57 ทำให้หุ้นยังมีโอกาสฟื้นตัวต่อได้

Source: xStation5

