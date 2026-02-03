หุ้นโปแลนด์นำการปรับตัวขึ้นในยุโรป 📈 W20 พุ่ง 2%

ความเชื่อมั่นในหุ้นสหรัฐฯ ที่ดีขึ้น และการปรับตัวทรงตัวของ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ เป็นปัจจัยหนุนความสนใจในตลาดหุ้นโปแลนด์ วันนี้เห็นได้ชัดที่ WIG-Banks ปรับตัวขึ้นกว่า 2.5% — การปรับตัวขึ้นของดัชนีหลักชี้ให้เห็นว่า เงินทุนต่างชาติไหลเข้าสู่ตลาดโปแลนด์อีกครั้ง
W20 (กรอบเวลา D1)
สัญญา ฟิวเจอร์ส WIG20 (W20) เป็นดัชนีที่ทำผลงานดีที่สุดในยุโรปวันนี้
ปรับตัวขึ้นเหนือ 3,440 จุด เพิ่มขึ้น 2% ในวันเดียว
แนวต้านสำคัญ อยู่ที่ระดับ 3,500 จุด ซึ่งเป็นระดับทางจิตวิทยา
ดัชนีปรับตัวขึ้นเกือบ 44% YoY
ที่มา: xStation5
KGHM (กรอบเวลา D1)
หุ้น KGHM (KGH.PL) ปรับตัวขึ้นกว่า 20% จากจุดต่ำสุดท้องถิ่น โดยได้แรงหนุนจากราคาซิลเวอร์และทองแดงฟื้นตัว
ปัจจุบันหุ้นซื้อขาย ประมาณ 15% ต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาล
RSI ลดลงจาก 80 เหลือ 57 ทำให้หุ้นยังมีโอกาสฟื้นตัวต่อได้
Source: xStation5
