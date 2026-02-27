Dell พุ่งขึ้น 12% หลังรายได้โต 40% จากปัจจัย AI 📈

Dell Technologies รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 และทั้งปีงบการเงิน 2026 โดยทำสถิติใหม่ทั้งด้านรายได้ กำไร และกระแสเงินสด พร้อมแนวทางการเติบโตปี 2027 ที่แข็งแกร่ง ขับเคลื่อนจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของ เซิร์ฟเวอร์ที่ปรับแต่งด้วย AI ปฏิกิริยาตลาดเป็นบวกชัดเจน หุ้น Dell พุ่งขึ้น 12% ในการซื้อขายหลังเวลา
Dell กำลังเปลี่ยนตัวเองจากผู้ผลิตพีซีแบบดั้งเดิมสู่ผู้ให้บริการ โครงสร้างพื้นฐานดาต้าเซ็นเตอร์และโซลูชัน AI กลุ่ม Infrastructure Solutions Group (ISG) รับผิดชอบแรงขับเคลื่อนหลักของบริษัท โดยรายได้เซิร์ฟเวอร์ AI เพิ่มขึ้นกว่า 300% YoY Dell รายงานคำสั่งซื้อเซิร์ฟเวอร์ AI เกิน $64B ใน FY2026 และเริ่มปีใหม่ด้วยยอดสั่งซื้อค้างจ่าย $43B ชี้ให้เห็นรายได้ที่มองเห็นได้ในไตรมาสถัดไป
ไฮไลท์สำคัญ FY2026 ทั้งปี
-
รายได้: $113.5B (+19% YoY) – สถิติใหม่ของบริษัท
-
GAAP EPS: $8.68 (+36% YoY)
-
Non-GAAP EPS: $10.30 (+27% YoY)
-
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน: $11.2B (สถิติใหม่)
-
เงินคืนผู้ถือหุ้น: $7.5B
-
เพิ่มเงินปันผล 20% และขยายหุ้นคืนอีก $10B
ไฮไลท์ Q4 FY2026
-
รายได้: $33.4B (+39% YoY) – เกินความคาดหมายตลาด
-
GAAP EPS: $3.37 (+57% YoY)
-
Non-GAAP EPS: $3.89 (+45% YoY) – เกินความเห็นเฉลี่ย
-
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน: $4.7B (สถิติใหม่ไตรมาส)
Infrastructure Solutions Group (ISG)
-
รายได้ทั้งปี: $60.8B (+40% YoY)
-
รายได้ไตรมาส: $19.6B (+73% YoY)
-
รายได้เซิร์ฟเวอร์ AI Q4: $9.0B (+342% YoY)
-
กำไรจากการดำเนินงานทั้งปี: $7.1B (+27% YoY)
Client Solutions Group (CSG)
-
รายได้ทั้งปี: $51.0B (+5% YoY)
-
รายได้ไตรมาส: $13.5B (+14% YoY)
-
กลุ่มธุรกิจ Commercial: +16% YoY Q4
-
กลุ่ม Consumer: คงที่ YoY
แนวทาง FY2027
-
รายได้: $138–142B (จุดกึ่งกลาง $140B, +23% YoY)
-
GAAP EPS: $11.52 (+33% YoY)
-
Non-GAAP EPS: $12.90 (+25% YoY)
-
รายได้เซิร์ฟเวอร์ AI: ประมาณ $50B (+103% YoY)
-
รายได้ Q1 FY2027: $34.7–35.7B – สูงกว่าคาดการณ์ตลาด
นักลงทุนตอบสนองบวกต่อแนวทางที่ทะเยอทะยานแต่เชื่อถือได้ โดยเฉพาะ การคาดการณ์รายได้เซิร์ฟเวอร์ AI เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าประมาณ $50B กระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง เงินปันผลที่สูงขึ้น และโปรแกรมหุ้นคืนขยาย สนับสนุนมูลค่าบริษัท ทำให้ Dell ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในผู้ได้ประโยชน์หลักจาก บูมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI โลก
กราฟหุ้น Dell (D1)
หุ้น Dell พุ่งขึ้นเกือบ 12% วันนี้ และกราฟแสดงรูปแบบบวกที่อาจเกิดขึ้นคล้าย Inverse Head & Shoulders
