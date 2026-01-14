Wells Fargo: ผลประกอบการไตรมาส 4 น่าผิดหวัง แต่แนวโน้มปี 2026 ชวนให้จินตนาการถึงโอกาสใหม่ 💡🏛️

Wells Fargo (WFC.US) รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2025 ออกมาต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ โดยรายได้อยู่ที่ 21.29 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ที่ 21.65 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่ 1.62 ดอลลาร์ ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 1.67 ดอลลาร์
อย่างไรก็ดี กำไรสุทธิปรับเพิ่มขึ้นเป็น 5.36 พันล้านดอลลาร์ จาก 5.08 พันล้านดอลลาร์ ในปีก่อนหน้า โดยได้รับแรงหนุนจากรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น 4% มาอยู่ที่ 12.33 พันล้านดอลลาร์ แม้ตัวเลขดังกล่าวจะยังต่ำกว่ากรอบเป้าหมายด้านบนของธนาคารเองที่ 12.4–12.5 พันล้านดอลลาร์
ผลการดำเนินงานที่มีความผันผวนนี้มาจากการขยายตัวของธุรกิจฝั่งลูกค้ารายย่อยและเชิงพาณิชย์ ซึ่งธนาคารสามารถทำการเติบโตได้อย่างโดดเด่น โดย Charlie Scharf ซีอีโอของ Wells Fargo ระบุว่า การประหยัดต้นทุนด้านการดำเนินงานถูกนำไปใช้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนา ซึ่งสะท้อนให้เห็นผ่านการเพิ่มขึ้น 20% ของบัตรเครดิตใหม่ และการเพิ่มขึ้น 19% ของสินเชื่อรถยนต์
หลังจากเพดานสินทรัพย์ (asset cap) ที่ระดับ 1.95 ล้านล้านดอลลาร์ ถูกยกเลิกในเดือนมิถุนายน ทำให้มูลค่าสินทรัพย์รวมของธนาคารทะลุ 2 ล้านล้านดอลลาร์ เป็นครั้งแรก เปิดทางให้การขยายธุรกิจในระยะต่อไป นอกจากนี้ ธนาคารยังสามารถปิดคำสั่งกำกับดูแล (regulatory orders) ที่เกี่ยวข้องกับคดีบัญชีปลอมได้อีก 7 รายการ เหลือเพียง 1 รายการจากปี 2018 เท่านั้น
หุ้น WFC หลังจากปรับตัวขึ้น 32.7% ตลอดปี 2025 ล่าสุดปรับตัวลดลงราว 2% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดวันนี้
ผลประกอบการสำคัญไตรมาส 4 เทียบกับคาดการณ์
-
รายได้: 21.29 พันล้านดอลลาร์ (ต่ำกว่าคาดที่ 21.65 พันล้านดอลลาร์)
-
กำไรสุทธิ: 5.36 พันล้านดอลลาร์ (+5.5% YoY)
-
หากไม่รวมรายการพิเศษ: 5.8 พันล้านดอลลาร์ และ EPS 1.76 ดอลลาร์
-
-
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NII): 12.33 พันล้านดอลลาร์ (ต่ำกว่าคาดที่ 12.46 พันล้านดอลลาร์ แต่ใกล้เคียงเป้าหมายของธนาคาร)
-
เงินสำรองหนี้สูญ: 1.04 พันล้านดอลลาร์ (ลดลงจาก 1.10 พันล้านดอลลาร์ YoY)
-
ROE: 12.3%
-
เงินฝาก: 1.38 ล้านล้านดอลลาร์ (สูงกว่าคาดที่ 1.36 ล้านล้านดอลลาร์)
-
ค่าใช้จ่ายปรับโครงสร้าง: 612 ล้านดอลลาร์ (0.14 ดอลลาร์ต่อหุ้น) จากการลดจำนวนพนักงาน
แนวโน้มปี 2026
-
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NII): ประมาณ ±50 พันล้านดอลลาร์
(เพิ่มขึ้นราว 5% YoY จาก 47.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025; นักวิเคราะห์คาด 50.21 พันล้านดอลลาร์)
-
หากไม่รวมธุรกิจ Markets: ประมาณ ±48 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับ 46.7 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025
-
-
ค่าใช้จ่ายรวม: ราว 55.7 พันล้านดอลลาร์ (ทรงตัวหรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1–2% YoY จากปี 2025 จากการประหยัดต้นทุนและการใช้ AI)
-
NII ในธุรกิจ Markets (ครอบคลุมการซื้อขายหุ้น ตราสารหนี้ ค่าเงิน และสินค้าโภคภัณฑ์): ประมาณ ±2 พันล้านดอลลาร์
(เพิ่มขึ้นจากต้นทุนทางการเงินที่ลดลงและการขยายงบดุล โดยในปี 2025 อยู่ที่เพียง 700 ล้านดอลลาร์)
Wells Fargo enters 2026 in a strong position, focusing on artificial intelligence to improve efficiency. Wells Fargo interest rate forecasts above. Source: Wells Fargo
สรุป:
Wells Fargo รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2025 ออกมาต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ โดยทั้งรายได้และกำไรต่อหุ้นต่ำกว่าประมาณการ แม้ว่ากำไรสุทธิจะเติบโตเมื่อเทียบกับปีก่อน จากแรงหนุนของรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ธนาคารเน้นย้ำถึงการขยายตัวของสินเชื่อภาคผู้บริโภคและเชิงพาณิชย์ หลังการยกเลิกเพดานกำกับดูแล ทำให้สินทรัพย์รวมทะลุระดับ 2 ล้านล้านดอลลาร์ พร้อมทั้งสามารถปิดคำสั่งกำกับดูแลส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับคดีบัญชีปลอมได้
ขณะเดียวกัน เงินฝากออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ และเงินสำรองหนี้สูญปรับลดลง สำหรับปี 2026 ผู้บริหารคาดว่าค่าใช้จ่ายจะทรงตัว และรายได้ดอกเบี้ยจะเติบโต โดยเฉพาะในธุรกิจ Markets ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์
Although the Bank's shares are losing ground today before Wall Street opens, in the long term they continue to move in an upward trend determined by exponential moving averages. Particular attention should be paid to the 100-day EMA (purple curve), which repeatedly provided price support for WFC.US shares in 2025. Source: xStation
