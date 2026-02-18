📈🔥 WTI Crude พุ่งกว่า 3%

WTI Crude – ราคาฟื้นตัวหลังจากร่วงลงเมื่อวานนี้ 📈🔥
-
ราคาน้ำมัน WTI อยู่ที่ $64 ต่อบาร์เรล ขณะที่ตลาดฟื้นตัวเกินกว่าการขาดทุนเมื่อวาน
-
แรงขับเคลื่อนมาจาก ความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ลดลงต่อข้อตกลงอิหร่าน–สหรัฐฯ
-
ตลาดเริ่ม ประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ทางทหาร มากขึ้น
ปัจจัยเสริมแรงดันราคา:
-
รายงานจาก Axios และนักวิเคราะห์หลายราย ชี้ว่า ความเสี่ยงสงครามกับอิหร่านใกล้กว่าที่หลายคนคาด และคาดว่าจะยาวนานและใหญ่กว่าที่ประเมินก่อนหน้า
-
การเคลื่อนย้ายกำลังทางทหาร: ภายในไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา มี เครื่องบินรบกว่า 50 ลำและเครื่องบินขนส่งอีกหลายสิบลำ ถูกส่งไปยังภูมิภาค
-
ระดับการเคลื่อนกำลังของสหรัฐฯ เร็วที่สุดตั้งแต่สงครามอ่าวครั้งที่สอง
ผลต่อราคา:
-
Geopolitical premium กลับเข้าสู่ราคาอย่างรวดเร็ว
-
ชี้ให้เห็นว่า ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง กำลังผลักดันราคาน้ำมันให้ปรับตัวสูงขึ้น
กราฟ H4 – OIL.WTI แสดงแนวโน้มฟื้นตัวชัดเจนและแรงซื้อเข้ามาเกินระดับแนวรับเดิม
Source: xStation5
