22:57 · 18 กุมภาพันธ์ 2026

📈🔥 WTI Crude พุ่งกว่า 3%

WTI Crude – ราคาฟื้นตัวหลังจากร่วงลงเมื่อวานนี้ 📈🔥

  • ราคาน้ำมัน WTI อยู่ที่ $64 ต่อบาร์เรล ขณะที่ตลาดฟื้นตัวเกินกว่าการขาดทุนเมื่อวาน

  • แรงขับเคลื่อนมาจาก ความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ลดลงต่อข้อตกลงอิหร่าน–สหรัฐฯ

  • ตลาดเริ่ม ประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ทางทหาร มากขึ้น

ปัจจัยเสริมแรงดันราคา:

  • รายงานจาก Axios และนักวิเคราะห์หลายราย ชี้ว่า ความเสี่ยงสงครามกับอิหร่านใกล้กว่าที่หลายคนคาด และคาดว่าจะยาวนานและใหญ่กว่าที่ประเมินก่อนหน้า

  • การเคลื่อนย้ายกำลังทางทหาร: ภายในไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา มี เครื่องบินรบกว่า 50 ลำและเครื่องบินขนส่งอีกหลายสิบลำ ถูกส่งไปยังภูมิภาค

  • ระดับการเคลื่อนกำลังของสหรัฐฯ เร็วที่สุดตั้งแต่สงครามอ่าวครั้งที่สอง

ผลต่อราคา:

  • Geopolitical premium กลับเข้าสู่ราคาอย่างรวดเร็ว

  • ชี้ให้เห็นว่า ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง กำลังผลักดันราคาน้ำมันให้ปรับตัวสูงขึ้น

กราฟ H4 – OIL.WTI แสดงแนวโน้มฟื้นตัวชัดเจนและแรงซื้อเข้ามาเกินระดับแนวรับเดิม

 

Source: xStation5

20 กุมภาพันธ์ 2026, 22:59

