Hershey shares near 4-year lows amid tight cocoa supply conditions 📉
Shares of one of the most recognizable US confectionary chocolate producers, Hershey (HRSHY.US) reach 52-week lows as global sentiments shifted amid lower...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
เพิ่มเติม
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
เพิ่มเติม
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
เพิ่มเติม
Shares of one of the most recognizable US confectionary chocolate producers, Hershey (HRSHY.US) reach 52-week lows as global sentiments shifted amid lower...
Oil Oil rose sharply after new US sanctions on Russia. Those are the latest sanctions: Ban on oil services: A ban on U.S. oil services to entities...
DE40 kicks off Tuesday trading with gains Suedzucker gains despite release of worse quarterly results Bayer cuts M&A activity to reduce debt Reinet...
The start of Tuesday's Asian session brings an improvement in sentiment, following the wave of fear that covered yesterday's stock market trading....
Futures point to higher opening of European cash session The most important reading of the day is US PPI data The US100 index defends the support...
Tuesday's Asian session brings an improvement in sentiment, following the wave of fear that took hold of yesterday's stock market trading. The...
การเคลื่อนไหวของตลาดหลักในวันนี้มีข่าวสำคัญจากบริษัทต่างๆ และพัฒนาการของตลาดสกุลเงิน โดยเน้นไปที่กลุ่มการดูแลสุขภาพและเทคโนโลยีเป็นหลัก โดยดัชนี US100...
Moderna (MRNA.US) เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการร่วงลงของหุ้นถึง 20% หลังจากนักลงทุนแห่ขายหุ้นของบริษัทผู้ผลิตวัคซีน mRNA เนื่องจากการปรับลดคาดการณ์ยอดขายปี 2025...
ดัชนีหลักร่วงลงโดยดัชนี US100 นำตลาดที่ -1.31% สู่ระดับ 20,744.21 จุด ดัชนี US2000 ลดลง -1.13% สู่ระดับ 2,177.0 และดัชนี VIX พุ่งขึ้น 4.23% สู่ระดับ...
Credit Agricole CIB Research แนะนำกลยุทธ์ "Long Position" สำหรับคู่เงิน AUD/USD โดยมีรายละเอียดดังนี้: จุดเข้าซื้อ (Entry): 0.6153 เป้าหมายกำไร...
ตลาดทุนอเมริกาเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ด้วยแนวโน้มขาลง ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากวันศุกร์ที่ผ่านมา ทุกสัญญาณชี้ว่าการซื้อขายในตลาด...
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ในช่วงไม่นานมานี้ เนื่องมาจากนักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับการกลับมาใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดของเฟดในปี...
ยูโรดิ่งต่ำกว่า 1.02 ขณะตลาดปรับคาดการณ์นโยบายการเงินอย่างรุนแรง ค่าเงินยูโรหล่นลงต่ำกว่าระดับสำคัญที่ 1.02 ในวันนี้ หลังตลาดปรับมุมมองต่อความแตกต่างระหว่างนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ...
หุ้น Nvidia (NVDA.US) ร่วง 3.5% ก่อนตลาดเปิด หลังสหรัฐฯ ออกกฎคุมเข้มการส่งออกชิป AI หุ้น Nvidia (NVDA.US) ลดลง 3.5% ในช่วงก่อนตลาดเปิดวันนี้ หลังรัฐบาลสหรัฐฯ...
มาตรการคว่ำบาตรใหม่ที่กำหนดโดยรัฐบาลของนายไบเดนต่อรัสเซียได้จุดชนวนความกังวลเกี่ยวกับภาวะช็อกด้านอุปทานที่อาจเกิดขึ้นในตลาดน้ำมัน Rystad Energy ประเมินว่ามาตรการคว่ำบาตรที่กำหนดเป้าหมายเรือบรรทุกน้ำมันดิบของรัสเซียและบริษัทขุดเจาะและค้าที่เกี่ยวข้อง...
Porsche ขึ้นเล็กน้อยแม้จะมีการเปิดเผยข้อมูลการส่งมอบปี 2024 ที่ลดลง Jefferies แก้ไขคำแนะนำ flatexDEGIRO และ SMA Solar ดัชนีหุ้นยุโรปเริ่มซื้อขายในวันจันทร์ด้วยการลดลง...
ราคาปัจจุบันเพิ่มขึ้นมากกว่า 5% โดยได้ลดกำไรจากการพุ่งขึ้นก่อนหน้านี้ที่ทำให้ราคาพุ่งขึ้นเกือบ 10% ในช่วงเริ่มต้นของการซื้อขายวันนี้ การพุ่งขึ้นของราคาเกิดจากการบริโภคก๊าซที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา...
ตลาดคริปโตเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยแรงขาย บิตคอยน์ทดสอบระดับต่ำกว่า 92,000 ดอลลาร์ ตลาดสกุลเงินดิจิทัลเปิดตัวสัปดาห์ด้วยความอ่อนแอลงอย่างชัดเจน โดย บิตคอยน์...
LSEG แนะนำกลยุทธ์ Short สำหรับคู่เงิน EUR/GBP LSEG แนะนำให้เปิดสถานะ Short ในคู่เงิน EUR/GBP โดยมีรายละเอียดดังนี้: จุดเข้าซื้อ (Entry): 0.8424 เป้าหมายกำไร...
ประเทศที่คุณเลือกไม่ได้รับการให้บริการ โปรดเลือกประเทศอื่น
การเปลี่ยนภาษามีผลกับการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานควบคุม