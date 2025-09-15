อ่านเพิ่มเติม

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

14 มกราคม 2025
13 มกราคม 2025
01:37

Wall Street สะเทือน Moderna ทรุดหนัก ยูโรร่วงต่ำสุดในรอบ 14 เดือน

การเคลื่อนไหวของตลาดหลักในวันนี้มีข่าวสำคัญจากบริษัทต่างๆ และพัฒนาการของตลาดสกุลเงิน โดยเน้นไปที่กลุ่มการดูแลสุขภาพและเทคโนโลยีเป็นหลัก โดยดัชนี US100...
01:01

Moderna ร่วง 20% จากการปรับแนวทางปี 2025 ที่เข้มงวด 📉

Moderna (MRNA.US) เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการร่วงลงของหุ้นถึง 20% หลังจากนักลงทุนแห่ขายหุ้นของบริษัทผู้ผลิตวัคซีน mRNA เนื่องจากการปรับลดคาดการณ์ยอดขายปี 2025...
21:52

เปิดตลาดสหรัฐฯ: วอลล์สตรีทยังคงปรับตัวลงในวันจันทร์ Moderna ดิ่งหนัก

ดัชนีหลักร่วงลงโดยดัชนี US100 นำตลาดที่ -1.31% สู่ระดับ 20,744.21 จุด ดัชนี US2000 ลดลง -1.13% สู่ระดับ 2,177.0 และดัชนี VIX พุ่งขึ้น 4.23% สู่ระดับ...
18:57

กราฟประจำวัน - TNOTE (13.01.2025)

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ในช่วงไม่นานมานี้ เนื่องมาจากนักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับการกลับมาใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดของเฟดในปี...
18:38

EURUSD ร่วงลงต่ำกว่า 1.02📉

ยูโรดิ่งต่ำกว่า 1.02 ขณะตลาดปรับคาดการณ์นโยบายการเงินอย่างรุนแรง ค่าเงินยูโรหล่นลงต่ำกว่าระดับสำคัญที่ 1.02 ในวันนี้ หลังตลาดปรับมุมมองต่อความแตกต่างระหว่างนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ...
18:15

Nvidia ร่วง 3% ก่อนเปิดตลาด หลังสหรัฐฯ เผยข้อจำกัดการส่งออกชิป AI ใหม่ 🚩

หุ้น Nvidia (NVDA.US) ร่วง 3.5% ก่อนตลาดเปิด หลังสหรัฐฯ ออกกฎคุมเข้มการส่งออกชิป AI หุ้น Nvidia (NVDA.US) ลดลง 3.5% ในช่วงก่อนตลาดเปิดวันนี้ หลังรัฐบาลสหรัฐฯ...
17:49

ตลาดน้ำมันผันผวน: อุปทานล้นตลาดซ้ำเติมผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย

มาตรการคว่ำบาตรใหม่ที่กำหนดโดยรัฐบาลของนายไบเดนต่อรัสเซียได้จุดชนวนความกังวลเกี่ยวกับภาวะช็อกด้านอุปทานที่อาจเกิดขึ้นในตลาดน้ำมัน Rystad Energy ประเมินว่ามาตรการคว่ำบาตรที่กำหนดเป้าหมายเรือบรรทุกน้ำมันดิบของรัสเซียและบริษัทขุดเจาะและค้าที่เกี่ยวข้อง...
17:48

DE40: ตลาดหุ้นยุโรปเปิดลบ หลังแรงกดดันจากการปรับตัวของราคาหุ้น📉

Porsche ขึ้นเล็กน้อยแม้จะมีการเปิดเผยข้อมูลการส่งมอบปี 2024 ที่ลดลง Jefferies แก้ไขคำแนะนำ flatexDEGIRO และ SMA Solar ดัชนีหุ้นยุโรปเริ่มซื้อขายในวันจันทร์ด้วยการลดลง...
17:29

NATGAS พุ่งทะลุ $4 ท่ามกลางสภาพอากาศหนาวจัด

ราคาปัจจุบันเพิ่มขึ้นมากกว่า 5% โดยได้ลดกำไรจากการพุ่งขึ้นก่อนหน้านี้ที่ทำให้ราคาพุ่งขึ้นเกือบ 10% ในช่วงเริ่มต้นของการซื้อขายวันนี้ การพุ่งขึ้นของราคาเกิดจากการบริโภคก๊าซที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา...
17:26

Bitcoin ร่วง 1% ต่ำกว่า 92,000 ดอลลาร์ เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐกดดันสินทรัพย์เสี่ยง 📉

ตลาดคริปโตเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยแรงขาย บิตคอยน์ทดสอบระดับต่ำกว่า 92,000 ดอลลาร์ ตลาดสกุลเงินดิจิทัลเปิดตัวสัปดาห์ด้วยความอ่อนแอลงอย่างชัดเจน โดย บิตคอยน์...

