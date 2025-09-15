อ่านเพิ่มเติม

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

22 พฤศจิกายน 2024
14:33

กราฟวันนี้ - ทองคำ Gold (22.11.2024)

ราคาทองคำพุ่งแตะระดับ 2,694 ดอลลาร์ในวันนี้ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023 โดยเพิ่มขึ้นถึง 4.9% ซึ่งเกิดจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มมากขึ้นและการคาดการณ์นโยบายการเงินที่เปลี่ยนไป...
14:04

BREAKING! GDP ของเยอรมนีต่ำกว่าที่คาด

07:00 GMT GDP ของเยอรมนี (ไตรมาส 3)   เทียบกับไตรมาสก่อน: จริง 0.1% เทียบกับไตรมาสก่อน; คาดการณ์ 0.2% เทียบกับไตรมาสก่อน; ก่อนหน้า 0.2% เทียบกับไตรมาสก่อน; เทียบกับปีก่อน:...
13:51

ปฏิทินเศรษฐกิจ: PMI มีบทบาทสำคัญท่ามกลางข้อมูลยอดขายปลีก (22.11.2024)

ตลาดให้ความสนใจกับข้อมูลเศรษฐกิจที่คึกคักในวันศุกร์ โดยข้อมูล PMI ทั่วยุโรปและสหรัฐฯ จะให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ เกี่ยวกับโมเมนตัมของเศรษฐกิจ ยอดขายปลีกในอังกฤษและข้อมูล...
13:32

สรุปข่าวเช้า (22.11.2024)

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 2.3% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วในเดือนตุลาคม ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย แต่เป็นการชะลอตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่สอง...
21 พฤศจิกายน 2024
02:11

สรุปรายวัน: วอลล์สตรีทกลับมาทำกำไรอีกครั้ง ขณะที่หุ้นเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ฟื้นตัว บิตคอยน์อยู่ต่ำกว่าระดับ 1 แสนดอลลาร์เล็กน้อย (21.11.2024)

ดัชนีของสหรัฐฯ ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันนี้ โดย S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.7%, Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 0.5% และ Dow Jones เพิ่มขึ้น 1.2% ดัชนีที่มีผลงานดีที่สุดคือ...
01:46

Snowflake ทะยานขึ้นหลังจากผลประกอบการ Q3/2024📈

Snowflake (SNOW.US) รายงานรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งจากยอดขายปีต่อปีและรายไตรมาสนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2020 นอกจากนี้ บริษัทได้ปรับเพิ่มคาดการณ์สำหรับไตรมาสที่...
00:38

📉หุ้น Alphabet ร่วง 7% ขณะที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เรียกร้องให้ขาย Chrome

มุมมองแม่ของ Google (GOOG.US) ภาพรวมของภาวะปกติในกระทรวงยุติธรรม (DOJ) ร้านอาหารบริษัทขาย Chrome คนส่วนใหญ่ที่มีความสำคัญมากในเรื่องการผูกขาดที่ขาดหายไปที่...
22:51

US OPEN: Lack of enthusiasm around Nvidia's Q4 outlook drags tech stocks down

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ผันผวนในวันพฤหัสบดี หุ้น Nvidia ร่วง 2% หลังจากคาดการณ์ไตรมาส 4 ในระดับปานกลาง หุ้น Snowflake พุ่ง 30% จากคำแนะนำด้านรายได้จากผลิตภัณฑ์ ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทเปิดตลาดด้วยอารมณ์ผสมปนเปกันหลังจากผลประกอบการไตรมาส...
22:37

BREAKING: ปริมาณก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ ลดลงอย่างไม่คาดคิด

การเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์ของสินค้าคงคลังก๊าซธรรมชาติของสหรัฐฯ จริง: -3 พันล้านลูกบาศก์ฟุต คาดการณ์: 5 พันล้านลูกบาศก์ฟุต ก่อนหน้านี้: 42 พันล้านลูกบาศก์ฟุต    
22:04

EURUSD ขยับขึ้นต่อเนื่องหลังจากข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ ออกมาดีเกินคาด

03:00 PM GMT, สหรัฐอเมริกา - ยอดขายบ้านที่มีอยู่สำหรับเดือนตุลาคม: ยอดขายบ้านที่มีอยู่ (การเปลี่ยนแปลงรายเดือน): ยอดขายจริง 3.4% MoM; ยอดขายก่อนหน้า...
20:39

BREAKING: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของแคนาดาที่สูงขึ้นส่งผลให้ USDCAD ลดลง

01:30 PM GMT, แคนาดา - ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนตุลาคม: IPPI (ราคาภาคอุตสาหกรรม; การเปลี่ยนแปลงรายปี): จริง 1.1% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว; ก่อนหน้า...
19:37

DAX: DE40 ลบการร่วงลงในช่วงเช้า Porsche ร่วง 4% หุ้น Rheinmetall เพิ่มขึ้น

DAX ลบส่วนที่ดีของการลดลงในช่วงแรก สัญญา DE40 ขาดทุนน้อยกว่า 0.1% ความรู้สึกที่อ่อนแอต่อยานยนต์ของเยอรมัน การปิดกิจการของ Volkswagen (VOW1.DE) คำนึงถึงโรงงานต่างๆ...
19:20

หุ้นประจำสัปดาห์ - NVIDIA (21.11.2024)

NVIDIA ผู้นำที่ไม่มีใครโต้แย้งในด้านการประมวลผลด้วย AI ส่งมอบการเติบโตที่โดดเด่นอีกหนึ่งไตรมาสในขณะที่นำทางการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนไปสู่สถาปัตยกรรม Blackwell...

