BREAKING: PMI ของเยอรมนีและฝรั่งเศสต่ำกว่าที่คาด
08:30 AM GMT, เยอรมนี - ข้อมูล PMI เดือนพฤศจิกายน: HCOB Composite PMI ของเยอรมนี: ตัวเลขจริง 47.3 ตัวเลขเดิม 48.6 ตัวเลขเดิม HCOB Manufacturing...
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
ราคาทองคำพุ่งแตะระดับ 2,694 ดอลลาร์ในวันนี้ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023 โดยเพิ่มขึ้นถึง 4.9% ซึ่งเกิดจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มมากขึ้นและการคาดการณ์นโยบายการเงินที่เปลี่ยนไป...
07:00 GMT GDP ของเยอรมนี (ไตรมาส 3) เทียบกับไตรมาสก่อน: จริง 0.1% เทียบกับไตรมาสก่อน; คาดการณ์ 0.2% เทียบกับไตรมาสก่อน; ก่อนหน้า 0.2% เทียบกับไตรมาสก่อน; เทียบกับปีก่อน:...
07:00 GMT, ยอดขายปลีกในสหราชอาณาจักร (ต.ค.) MoM: จริง -0.7% MoM; คาดการณ์ -0.3% MoM; ก่อนหน้า 0.1% MoM; YoY: จริง 2.4% YoY; คาดการณ์...
ตลาดให้ความสนใจกับข้อมูลเศรษฐกิจที่คึกคักในวันศุกร์ โดยข้อมูล PMI ทั่วยุโรปและสหรัฐฯ จะให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ เกี่ยวกับโมเมนตัมของเศรษฐกิจ ยอดขายปลีกในอังกฤษและข้อมูล...
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 2.3% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วในเดือนตุลาคม ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย แต่เป็นการชะลอตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่สอง...
ดัชนีของสหรัฐฯ ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันนี้ โดย S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.7%, Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 0.5% และ Dow Jones เพิ่มขึ้น 1.2% ดัชนีที่มีผลงานดีที่สุดคือ...
Snowflake (SNOW.US) รายงานรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งจากยอดขายปีต่อปีและรายไตรมาสนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2020 นอกจากนี้ บริษัทได้ปรับเพิ่มคาดการณ์สำหรับไตรมาสที่...
มุมมองแม่ของ Google (GOOG.US) ภาพรวมของภาวะปกติในกระทรวงยุติธรรม (DOJ) ร้านอาหารบริษัทขาย Chrome คนส่วนใหญ่ที่มีความสำคัญมากในเรื่องการผูกขาดที่ขาดหายไปที่...
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ผันผวนในวันพฤหัสบดี หุ้น Nvidia ร่วง 2% หลังจากคาดการณ์ไตรมาส 4 ในระดับปานกลาง หุ้น Snowflake พุ่ง 30% จากคำแนะนำด้านรายได้จากผลิตภัณฑ์ ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทเปิดตลาดด้วยอารมณ์ผสมปนเปกันหลังจากผลประกอบการไตรมาส...
การเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์ของสินค้าคงคลังก๊าซธรรมชาติของสหรัฐฯ จริง: -3 พันล้านลูกบาศก์ฟุต คาดการณ์: 5 พันล้านลูกบาศก์ฟุต ก่อนหน้านี้: 42 พันล้านลูกบาศก์ฟุต
03:00 PM GMT, สหรัฐอเมริกา - ยอดขายบ้านที่มีอยู่สำหรับเดือนตุลาคม: ยอดขายบ้านที่มีอยู่ (การเปลี่ยนแปลงรายเดือน): ยอดขายจริง 3.4% MoM; ยอดขายก่อนหน้า...
01:30 PM GMT, แคนาดา - ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนตุลาคม: IPPI (ราคาภาคอุตสาหกรรม; การเปลี่ยนแปลงรายปี): จริง 1.1% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว; ก่อนหน้า...
01:30 PM GMT, United States - Employment Data: Continuing Jobless Claims: actual 1,908K; previous 1,872K; Initial Jobless Claims:...
DAX ลบส่วนที่ดีของการลดลงในช่วงแรก สัญญา DE40 ขาดทุนน้อยกว่า 0.1% ความรู้สึกที่อ่อนแอต่อยานยนต์ของเยอรมัน การปิดกิจการของ Volkswagen (VOW1.DE) คำนึงถึงโรงงานต่างๆ...
NVIDIA ผู้นำที่ไม่มีใครโต้แย้งในด้านการประมวลผลด้วย AI ส่งมอบการเติบโตที่โดดเด่นอีกหนึ่งไตรมาสในขณะที่นำทางการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนไปสู่สถาปัตยกรรม Blackwell...
การซื้อขายในยุโรปในวันนี้ทำให้บรรยากาศผ่อนคลายลง โดยดัชนีสัญญาสหรัฐฯ ร่วงลงในช่วง 0.7% ถึง 0.5% สัญญา Nasdaq 100 (US100) ร่วงลงเกือบ 0.5% และซื้อขายที่...
Stock index contracts on both sides of the Atlantic record limited declines that extend to Asian benchmarks; JP225 (Nikkei) loses 1.3% Preliminary...
ฟิวเจอร์สของดัชนีสหรัฐฯ มีการซื้อขายแบบผสมผสาน หุ้น Nvidia ร่วงลง 2.5% ในการซื้อขายหลังปิดตลาดที่ Wall Street แต่ไม่ได้ทำให้ดัชนีอ้างอิงใดๆ ปรับตัวขึ้น...
