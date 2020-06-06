Thời gian đọc: 7 minute(s)

Bắt đầu một giao dịch lần tiên đầu tiên có thể khá thử thách. Tuy nhiên, bất kể là mở một vị thế đối với EURUSD thông qua hợp đồng CFD hay mua cổ phiếu Apple, hầu hết các nhà giao dịch đều thích dựa vào một kế hoạch rõ ràng giúp hướng dẫn họ theo từng bước. Bài viết này liệt kê 7 bước hướng dẫn mà bạn có thể tham khảo để chuẩn bị cho giao dịch đầu tiên của mình.

Bước 1 - Đăng nhập vào nền tảng giao dịch

Cho dù bạn là người mới hay đã có kinh nghiệm, nền tảng xStation5 được thiết kế để giúp các trader dễ dàng tìm thấy thứ họ muốn một cách nhanh chóng.

Bước đầu tiên để bắt đầu giao dịch là đăng nhập vào phần mềm.

Nếu bạn cần giúp đỡ để làm quen với nền tảng xStation, hãy ghé qua Học viện đào tạo, chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều bài giảng Làm thế nào để sử dụng xStation5?

Tải xStation về điện thoại!

Bước 2 - Chọn thị trường

Cho dù lý do bạn tham gia giao dịch là gì, chắc chắn bạn không thể có đủ thời gian và nguồn lực để giúp bạn đưa ra mọi quyết định. Đây là lý do tại sao nhiều nhà giao dịch mới bắt đầu thường giới hạn số sản phẩm mà họ giao dịch.

Các nhóm sản phẩm chính có sẵn tại XTB bao gồm:

Nguồn: xStation 5

Thị trường chỉ số chứng khoán là là sản phẩm được nhiều nhà giao dịch chú ý nhất. Mặt khác, giá cả của các chỉ số có thể dao động ở mức độ lớn phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu nhập của các công ty thành viên.

Các ngân hàng trung ương đóng một vai trò quan trọng trong thị trường Forex. Không giống như các chỉ số trên thị trường chứng khoán, trong thị trường Forex, các trader giao dịch các cặp tiền, và do đó cần phải chọn ra được một đồng tăng và một đồng giảm.

Ngoài ra, thị trường hàng hóa thường thu hút các nhà giao dịch không muốn theo dõi tất cả các dữ liệu kinh tế. Vì trên thị trường này, giá cả thường phản ánh những thay đổi về tính khả dụng của một loại hàng hóa cụ thể.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, tiền điện tử là những tài sản mới nổi và không ổn định, thường trải qua các biến động giá với quy mô chưa từng thấy được trên các thị trường khác.

Các nhà giao dịch có ít thời gian thường lựa chọn bắt đầu với CFD cổ phiếu hoặc CFD ETF.

Tìm hiểu danh sách hơn 4500 mã sản phẩm tại XTB

Bước 3 - Nạp tiền

Khi bạn nạp tiền lần đầu tiên, một câu hỏi thường được đặt ra là Nên nạp bao nhiêu là phù hợp? Tuy nhiên không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này.

Dù vậy, tin tốt là việc nạp tiền vào tài khoản tại XTB rất nhanh chóng và dễ dàng với nhiều phương thức. Bao gồm chuyển khoản ngân hàng, qua thẻ thanh toán quốc tế và ví điện tử.

Tìm hiểu thêm về các phương thức Nạp/Rút tiền tại XTB

Bước 4: Bổ sung kiến thức

Kiến thức rất quan trọng đối với bất kỳ nhà giao dịch nào, đặc biệt là người mới, vì những sai lầm thường dễ xảy ra nhất khi mới bắt đầu. Cho dù bạn giao dịch dựa trên phân tích cơ bản (báo cáo kinh tế) hay phân tích kỹ thuật (tín hiệu kỹ thuật), điều quan trọng nhất là bạn cần xác định rõ điểm vào lệnh và mức chốt lời hay cắt lỗ mà tại đó bạn sẽ sẵn sàng đóng lệnh.

Một điều quan trọng khác cần ghi nhớ là luôn cập nhật các diễn biến thị trường ảnh hưởng đến giá cả hàng ngày. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn phải theo dõi nhiều dịch vụ tin tức tài chính để được cập nhật liên tục.

Nhóm nghiên cứu từng đoạt giải thưởng của XTB đảm bảo bạn luôn được cập nhật về bất kỳ động thái lớn hoặc biến động thị trường nào. Bạn có thể theo dõi các nghiên cứu thị trường trong phần Tin tức trên nền tảng giao dịch xStation. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy Lịch kinh tế và các tài liệu khác.

Nguồn: xStation 5

Bước 5 - Đặt lệnh

Trước khi bạn có thể bắt đầu giao dịch, trước tiên bạn cần tìm sản phẩm đã chọn trên nền tảng xStation 5.

Bạn có thể sử dụng Market Watch. Tại đây, bạn có thể tìm thấy các sản phẩm có thể giao dịch tại XTB, bao gồm:

Forex

Chỉ số

Hàng hóa

CFD cổ phiếu

CFD ETF

Tiền điện tử

Hầu hết các trader mới bắt đầu thường mở lệnh bằng cách sử dụng chức năng "Đặt lệnh mới". Khi cửa sổ bật lên, bạn chỉ cần nhấp vào nút "Mở lệnh" hoặc nhấp chuột phải vào biểu đồ và chọn "Mở lệnh".

Nguồn: xStation 5

Trong bảng đặt lệnh mới (phía trên), bạn có thể chọn khối lượng giao dịch cũng như đặt mức Cắt lỗ (Stop Loss) và Chốt lời (TP)

Hơn nữa, máy tính tích hợp trong xStation sẽ giúp bạn tính toán

Giá trị danh nghĩa của giao dịch

Mức ký quỹ yêu cầu

Giá trị chênh lệch (Spread)

Phí hoa hồng (Commission)

Giá trị của mỗi pips

Phí Swap hằng ngày

Nguồn: xStation 5

Trong trường hợp bạn quyết định đặt mức SL hoặc TP, máy tính cũng sẽ tính toán con số xấp xỉ mức lỗ hoặc lợi nhuận trong trường hợp một trong hai lệnh được thực hiện.

Lệnh mới mở sẽ xuất hiện ở phần dưới cùng của nền tảng xStation trong phần "Đặt lệnh".

Khi bạn đã quen với việc đặt lệnh này, bạn có thể thử một cách nhanh hơn - đặt lệnh qua bảng điều khiển Click and Trade nằm ở góc trên bên trái của cửa sổ biểu đồ.

Bước 6: Quản lý giao dịch

Bây giờ bạn đã biết cách mở một giao dịch. Đã đến lúc phải xem xét điều gì sẽ xảy ra nếu tình hình trên thị trường thay đổi. Để quản lý giao dịch của bạn, bạn có thể được cần thay đổi các tham số giao dịch của mình.

Để thêm hoặc thay đổi mức SL hoặc TP của bạn, chỉ cần kéo biểu tượng SL và TP trên biểu đồ đến mức mong muốn.

Bạn cũng có thể tăng gấp đôi khối lượng giao dịch của mình (mở một giao dịch khác có cùng kích thước) hoặc đảo ngược giao dịch đó (đóng và mở giao dịch theo hướng ngược lại) bằng cách nhấp vào các nút ở phía bên phải của giao dịch đang mở.

Nguồn: xStation 5

Bước 7 - Đóng giao dịch

Lợi nhuận hoặc Thua lỗ bạn trải qua chưa phải là kết quả cuối cùng cho đến khi bạn đóng vị thế. Bạn có thể đợi giá chạm vào lệnh Take Profit hoặc Stop loss được xác định trước hoặc đóng lệnh thủ công trong trường hợp quan điểm của bạn về thị trường thay đổi. Trên nền tảng xStation, bạn có thể thực hiện việc này theo một số cách khác nhau:

Di chuột qua vị trí của bạn trên biểu đồ và nhấp vào nút X Nhấp vào nút màu đỏ của X ở phía bên phải của tab Đặt lệnh

Nguồn: xStation 5

Trong trường hợp bạn có nhiều hơn một lệnh đang mở, trong tab Đặt lệnh, bạn có thể nhấp vào nút ĐÓNG và chọn đóng: tất cả các vị trí, chỉ các vị trí đang có lời hoặc chỉ vị trí đang lỗ

Nguồn: xStation 5

Đặt lệnh giao dịch đầu tiên không khó như bạn nghĩ. Với sự chuẩn bị thích hợp, bạn có thể tăng cơ hội thành công hơn. Chúc bạn may mắn!