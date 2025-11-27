Đầu tư vào AI qua ETF - Hướng dẫn đầu tư thông minh vào AI

Thời gian đọc: 16 minute(s)

Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ thay đổi thế giới và ảnh hưởng mạnh mẽ tới các mô hình kinh doanh. Vậy làm thế nào để tận dụng xu hướng này? Đọc bài viết để tìm hiểu cách đa dạng hóa đầu tư vào AI thông qua các quỹ ETF .

Bạn có đồng ý rằng công nghệ sẽ thay đổi thế giới trong những thập kỷ tới không? Nếu có, việc xem xét đầu tư vào lĩnh vực công nghệ có thể là một lựa chọn hợp lý. Sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo tạo sinh (generative intelligence) trong kinh doanh đã khiến các thị trường tài chính phải cố gắng định giá một bước chuyển đổi mang tính lịch sử. Nó đủ mạnh để thay đổi hoàn toàn định giá của một số công ty và làm gián đoạn các mô hình kinh doanh. Tuy nhiên, thật khó để chọn đúng “ứng viên tiềm năng” mà không rủi ro đầu tư vào những công ty thua lỗ, vì công nghệ liên tục biến đổi. Việc lựa chọn cổ phiếu liên quan đến AI đôi khi quá rủi ro và mang lại nhiều rủi ro phát sinh cho nhà đầu tư. Chính vì vậy, cả nhà đầu tư chuyên nghiệp lẫn cá nhân thường sử dụng quỹ ETF (exchange-traded funds).

Tại sao? Những công cụ này giúp nhà đầu tư tiếp cận toàn diện và cân bằng với ngành công nghệ, bao gồm cả mảng AI. Mặc dù cách tiếp cận này giới hạn cơ hội đầu tư vào các công ty tiềm năng vượt trội trong tương lai, nhưng đồng thời cũng giảm rủi ro đầu tư vào các công ty yếu kém, vốn là một rủi ro phổ biến trong ngành công nghệ.

Hướng dẫn tập trung của chúng tôi sẽ giúp bạn điều hướng xu hướng tăng trưởng của AI thông qua các ETF có tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với AI. Chúng tôi sẽ trình bày các ưu-nhược điểm và cố gắng chỉ ra những chiến lược chính cho AI, với trọng tâm vào Nasdaq 100.

Các điểm chính

Những nhà đầu tư muốn tận dụng xu hướng AI có ba cơ hội cơ bản: mua cổ phiếu riêng lẻ, đầu tư vào các ETF hoặc kết hợp cả hai chiến lược.

Vì trí tuệ nhân tạo là một công nghệ mang tính đột phá với kết quả dài hạn chưa thể đoán trước, việc dự đoán ai sẽ trở thành “người dẫn đầu” lâu dài và tránh rủi ro đầu tư vào các công ty thua lỗ là điều rất khó khăn.

Các ETF như Nasdaq 100 mang đến cho nhà đầu tư cơ hội tiếp xúc đa dạng với thị trường AI, bao quát từ các nhà sản xuất phần cứng tại Mỹ đến các công ty công nghệ AI tiên tiến.

Thay vì đặt cược vào một hoặc vài công ty, ETF cho phép đầu tư đồng thời vào hàng chục hoặc hàng trăm công ty, giúp nhà đầu tư tiếp xúc với hiệu suất toàn bộ ngành thay vì chỉ một cổ phiếu riêng lẻ.

Việc áp dụng nhiều chiến lược khác nhau để đưa các ETF này vào một danh mục đầu tư cân bằng có thể là chìa khóa để quản lý rủi ro và thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Image source: XTB.com

Kể từ mùa thu 2022 đến tháng 4/2024, các cổ phiếu AI như Nvidia và Super Micro Computers tăng mạnh, nhưng biến động cao và rủi ro tập trung, không phù hợp nhà đầu tư tìm đa dạng hóa; hiệu suất quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai. (Nguồn: XTB Research, Bloomberg Finance LP)

Hiểu về quỹ ETF AI

Hoạt động tương tự như cổ phiếu riêng lẻ, quỹ ETF AI là các quỹ đầu tư tập trung vào các công ty tham gia phát triển trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, quỹ ETF mang lại một lợi thế bổ sung quan trọng,đó là đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Các công ty được chọn để đưa vào AI ETFs dựa trên mức độ tham gia vào các hoạt động liên quan đến AI, từ các nhà sản xuất chip AI cung cấp phần cứng cần thiết, đến các startup AI phát triển các công cụ và công nghệ tiên tiến. Đầu tư vào một AI ETF giống như mua một phần của toàn bộ thị trường AI, giúp nhà đầu tư tiếp xúc với một loạt cổ phiếu rộng lớn, bao gồm cả những công ty đã trưởng thành và những công ty mới nổi.

Các loại quỹ ETF AI

Quỹ ETF AI có thể được chia thành hai loại cơ bản:

Quỹ ETF ngành công nghệ: Những quỹ này tập trung đầu tư vào các công ty thuộc ngành công nghệ, bao gồm cả những công ty tham gia trực tiếp vào công nghệ AI và ngành bán dẫn. Quỹ ETF theo chủ đề đầu tư: Những quỹ này tập trung vào các chủ đề cụ thể có liên quan đến AI, chẳng hạn như robot hoặc xe tự hành. Thematic ETFs được thiết kế xoay quanh các ngành, xu hướng hoặc chủ đề cụ thể, nhằm tận dụng sự tăng trưởng của thị trường AI trong thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, như đã đề cập, việc dự đoán “người dẫn đầu” và xác định lĩnh vực nào sẽ phát triển nhờ cách mạng AI trong dài hạn vẫn rất khó. Trong khi đó, Technology ETFs có thể là lựa chọn an toàn và thận trọng hơn cho nhà đầu tư.

Những yếu tố chính khi đánh giá quỹ ETF AI

Các yếu tố như tỷ lệ chi phí, hiệu suất quá khứ và đa dạng hóa cần được xem xét khi đánh giá các ETF AI. Dưới đây là một số yếu tố quan trọng:

Tỷ lệ chi phí: Đại diện cho các khoản phí do nhà cung cấp ETF thu, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận dài hạn của ETF AI. Nguyên tắc chung: càng rẻ càng tốt.

Hiệu suất quá khứ: Xem xét hiệu suất lịch sử là rất quan trọng, vì nó cung cấp cái nhìn về khả năng của ETF theo sát chỉ số cơ sở hoặc chiến lược đầu tư theo thời gian. Tuy nhiên, hiệu suất tốt trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai.

Đa dạng hóa: Khi đánh giá một ETF AI, hãy xem ETF đó có phân bổ đầu tư rộng hay hẹp. ETF càng tập trung vào một vài cổ phiếu hay ngành, rủi ro càng cao nếu ngành đó biến động. Ngược lại, ETF phân bổ rộng hơn sẽ giúp giảm rủi ro và tăng khả năng tăng trưởng lâu dài.

Chiến lược đa dạng hóa

Đa dạng hóa giúp giảm rủi ro bằng cách phân bổ đầu tư vào nhiều nhóm AI khác nhau, loại tài sản, ngành nghề và khu vực địa lý. Cách làm này giúp hạn chế rủi ro từ bất kỳ khoản đầu tư riêng lẻ nào. Chỉ số cơ sở của ETF, quyết định hiệu suất và chiến lược đầu tư, cũng là một yếu tố quan trọng cần hiểu.

Cần nhớ rằng đa dạng hóa không chỉ dừng lại ở một ETF duy nhất. Các nhà quản lý danh mục nổi tiếng như Ray Dalio khuyên nhà đầu tư nên cân nhắc mua các tài sản không tương quan, nhằm hạn chế rủi ro tổng thể của danh mục.

Nhà đầu tư có thể xem ETF AI vừa là yếu tố nền tảng trong danh mục, vừa là một phần trong chiến lược đầu tư tổng thể. Tuy nhiên, cần biết rằng đa dạng hóa không hoàn hảo không đảm bảo lợi nhuận cao, và nói chung, đa dạng hóa thường đồng nghĩa với lợi nhuận trung bình nhưng rủi ro thấp hơn.

Danh sách các quỹ ETF ngành AI

Các ETF tập trung vào AI bao gồm:

iShares Nasdaq100 UCITS ETF

Wisdom Tree Artificial Intelligence UCITS ETF

iShares Information Technology ETF UCITS

Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF

xTrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

iShares Automation and Robotics UCITS ETF

VanEck Semiconductor UCITS ETF

Các ETF này cung cấp khả năng tiếp cận đa dạng với nhiều công ty niêm yết liên quan đến cổ phiếu AI và các công nghệ liên quan, thuộc các ngành như:

Phần mềm công nghệ và trung tâm dữ liệu

Điện toán đám mây và công nghệ thông tin

Bán dẫn và thiết bị

Quảng cáo số và truyền thông

Robot và tự động hóa

Xe tự hành

Tất cả các ngành nêu trên đều liên quan đến AI, và sự phát triển của AI có thể thay đổi từng ngành này trong tương lai. Một số công ty công nghệ lớn như Nvidia, Alphabet, Microsoft xuất hiện gần như trong tất cả các ETF đã nêu. Nguồn tốt nhất để tìm hiểu chi tiết về từng ETF là trang chính thức của quỹ. Lưu ý rằng tỷ trọng cổ phiếu (weights) trong danh mục ETF đóng vai trò quan trọng đối với hiệu suất quỹ.

ETF phổ biến nhất là iShares Nasdaq 100, cung cấp cho nhà đầu tư khả năng tiếp cận 100 công ty lớn của Mỹ, tập trung nhiều vào ngành công nghệ và các ngành công nghiệp hàng đầu thế giới.

Ưu điểm và nhược điểm

Image source: Adobe Stock Photos

Như bất kỳ khoản đầu tư nào khác, các ETF AI cũng đi kèm những rủi ro riêng. Những rủi ro chính bao gồm biến động thị trường và thay đổi quy định, có thể tác động đến ngành AI và, theo đó, ảnh hưởng đến hiệu suất của các ETF AI. Tuy nhiên, các ETF sử dụng AI có khả năng điều chỉnh cơ cấu tài sản để ưu tiên các khoản đầu tư dự kiến hoạt động tốt trong những giai đoạn thị trường biến động.

Tuy nhiên, lợi ích tiềm năng khi đầu tư vào các ETF AI là đáng kể, bao gồm đa dạng hóa, khả năng thích ứng với dữ liệu thị trường mới, và tận dụng sự tăng trưởng của ngành AI. Các ETF AI mang lại cơ hội tiếp cận một phạm vi rộng lớn các công ty AI, giúp nhà đầu tư có cơ hội hưởng lợi từ tiềm năng phát triển của ngành.

Hãy phân tích ưu và nhược điểm của việc đầu tư vào ETF AI Dành cho nhà đầu tư chấp nhận rằng đa dạng hóa thường làm giảm lợi nhuận đầu tư, nhưng đồng thời giảm rủi ro vốn có từ việc đầu tư không đa dạng.

Ưu điểm

Đa dạng hóa: Số lượng cổ phiếu lớn trong ETF giúp giảm rủi ro so với việc đầu tư vào một cổ phiếu hoặc nhóm nhỏ cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu lớn trong ETF giúp giảm rủi ro so với việc đầu tư vào một cổ phiếu hoặc nhóm nhỏ cổ phiếu. Tiếp cận rộng ngành công nghệ: Công nghệ mới nổi tiếng với hiệu suất cổ phiếu mạnh trong vài thập kỷ qua. Xu hướng AI có vẻ là dấu hiệu rằng tương lai có thể không khác biệt, nhưng vẫn tồn tại rủi ro ngược lại.

Công nghệ mới nổi tiếng với hiệu suất cổ phiếu mạnh trong vài thập kỷ qua. Xu hướng AI có vẻ là dấu hiệu rằng tương lai có thể không khác biệt, nhưng vẫn tồn tại rủi ro ngược lại. Chiến lược tiết kiệm thời gian: Nhà đầu tư ETF, giống như các nhà đầu tư khác, cần nghiên cứu, nhưng ETF là sản phẩm sẵn sàng đầu tư (không rủi ro bằng 0). Phân tích từng công ty trong hàng trăm cổ phiếu trong quỹ thường không thực tế.

Nhà đầu tư ETF, giống như các nhà đầu tư khác, cần nghiên cứu, nhưng ETF là sản phẩm sẵn sàng đầu tư (không rủi ro bằng 0). Phân tích từng công ty trong hàng trăm cổ phiếu trong quỹ thường không thực tế. Chi phí hiệu quả và đa dạng lựa chọn đầu tư: So với quỹ tương hỗ, ETF thường là cách rẻ hơn để tiếp cận thị trường cổ phiếu. Như đã đề cập, AI sẽ tác động đến nhiều ngành và cung ETF hiện nay khá rộng.

So với quỹ tương hỗ, ETF thường là cách rẻ hơn để tiếp cận thị trường cổ phiếu. Như đã đề cập, AI sẽ tác động đến nhiều ngành và cung ETF hiện nay khá rộng. Sản phẩm chiến lược: Đầu tư có thể đơn giản nhưng không dễ dàng. ETF khá dễ hiểu, phù hợp với cả nhà đầu tư chuyên nghiệp và nghiệp dư, và phổ biến trong các chiến lược đầu tư thụ động.

Nhược điểm

Rủi ro hiệu suất thấp: Một nhóm ETF AI có thể kém hơn thị trường. Kết quả tương lai luôn không chắc chắn, và các giao dịch quá phổ biến có thể dẫn đến bong bóng vỡ.

Một nhóm ETF AI có thể kém hơn thị trường. Kết quả tương lai luôn không chắc chắn, và các giao dịch quá phổ biến có thể dẫn đến bong bóng vỡ. Phân bổ sai: ETF được chọn có thể bao gồm các công ty yếu hoặc cổ phiếu cao giá quá mức của các công ty chất lượng cao. Kịch bản tương tự “bong bóng Nifty-50” thập niên 70 khi cổ phiếu Polaroid, Kodak, General Electric được định giá cao quá mức.

ETF được chọn có thể bao gồm các công ty yếu hoặc cổ phiếu cao giá quá mức của các công ty chất lượng cao. Kịch bản tương tự “bong bóng Nifty-50” thập niên 70 khi cổ phiếu Polaroid, Kodak, General Electric được định giá cao quá mức. Bẫy đa dạng hóa: Quá đa dạng hóa có thể dẫn đến kết quả yếu, vì các khoản đầu tư tương quan âm sẽ hạn chế lợi nhuận từng khoản đầu tư. Ví dụ, mua cổ phiếu công nghệ có thể được hedge bằng đầu tư vào dầu mỏ trong căng thẳng địa chính trị, nhưng điều này có thể dẫn đến lợi nhuận trung bình thấp hơn nếu bán tháo cổ phiếu công nghệ nhiều hơn lợi nhuận từ dầu mỏ.

Quá đa dạng hóa có thể dẫn đến kết quả yếu, vì các khoản đầu tư tương quan âm sẽ hạn chế lợi nhuận từng khoản đầu tư. Ví dụ, mua cổ phiếu công nghệ có thể được hedge bằng đầu tư vào dầu mỏ trong căng thẳng địa chính trị, nhưng điều này có thể dẫn đến lợi nhuận trung bình thấp hơn nếu bán tháo cổ phiếu công nghệ nhiều hơn lợi nhuận từ dầu mỏ. Tiềm năng tăng trưởng hạn chế: Nếu nắm 100 cổ phiếu, lợi nhuận của bạn sẽ không cao bằng nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu dẫn đầu trên thị trường. Tuy nhiên, thật khó dự đoán cổ phiếu nào sẽ vượt trội. Nhà đầu tư ETF chấp nhận lợi nhuận trung bình (không có nghĩa là không đạt yêu cầu).

Nếu nắm 100 cổ phiếu, lợi nhuận của bạn sẽ không cao bằng nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu dẫn đầu trên thị trường. Tuy nhiên, thật khó dự đoán cổ phiếu nào sẽ vượt trội. Nhà đầu tư ETF chấp nhận lợi nhuận trung bình (không có nghĩa là không đạt yêu cầu). Chi phí cao hơn so với cổ phiếu riêng lẻ: Nắm ETF đồng nghĩa nhà đầu tư phải trả phí cho đơn vị phát hành ETF (iShares, Vanguard, VanEck, GlobalX…). Tỷ lệ chi phí tổng (TER) thường từ 0,01% đến 1%/năm, trong khi nắm cổ phiếu riêng lẻ hầu như miễn phí.

Danh mục đầu tư ETF AI

Image source: Adobe Stock Photos

Nhà đầu tư có thể cân nhắc một số chiến lược khi đưa ETF AI vào danh mục đầu tư của mình, bao gồm:

Sử dụng AI để xác định chiến lược đầu tư toàn diện

Đa dạng hóa bằng các ETF tập trung vào AI

Khám phá các ETF theo chủ đề để tập trung hơn vào các công ty chuyên về AI

Duy trì sự kết hợp đa dạng các ETF giữa các ngành và lớp tài sản khác nhau

Khả năng chịu rủi ro là yếu tố quan trọng khi đưa ETF AI vào danh mục đầu tư. Nhà đầu tư có khả năng chịu rủi ro cao có thể thấy ETF AI đặc biệt hấp dẫn nhờ tiềm năng lợi nhuận cao hơn và mức độ rủi ro phù hợp. Để đạt được đa dạng hóa danh mục giữa các lớp tài sản, ngành và khu vực, điều quan trọng là duy trì một danh mục cân bằng, bao gồm ETF AI cùng với các loại đầu tư khác.

ETF AI vs Cổ phiếu AI

Một câu hỏi phổ biến của các nhà đầu tư quan tâm đến lĩnh vực AI là liệu nên chọn ETF AI hay cổ phiếu AI riêng lẻ. ETF AI mang đến cho nhà đầu tư cơ hội tiếp cận nhiều cổ phiếu AI khác nhau, nhờ đó giúp đa dạng hóa danh mục. Các công ty phổ biến trong ETF AI (cũng như trong ETF Nasdaq 100) thường liên quan đến phần cứng như bán dẫn (Nvidia, AMD, Qualcomm, Intel, Broadcom…) và trung tâm dữ liệu (Arista Networks), cũng như phần mềm như điện toán đám mây (Microsoft, Alphabet, Amazon) và an ninh mạng (Palo Alto Networks, CrowdStrike).

Ngược lại với ETF, việc đầu tư vào từng công ty riêng lẻ (với tỷ trọng khác nhau trong mỗi ETF) là việc mua cổ phiếu của các công ty cụ thể tham gia phát triển AI (phần cứng hoặc phần mềm). Lựa chọn này thường rủi ro cao hơn, nhưng có thể mang lại lợi nhuận lớn hơn nếu công ty đầu tư thành công. Tóm lại, các nhà đầu tư ưa thích phong cách ETF thường thận trọng hơn và đôi khi ít chuyên sâu hơn, vì việc chọn cổ phiếu riêng lẻ đòi hỏi nghiên cứu kỹ lưỡng, nhận thức rủi ro sâu sắc và kiến thức đầu tư.

Đầu tư vào ETF AI mang lại:

Tiếp cận đa dạng các công ty AI hàng đầu, giúp loại bỏ nhu cầu nghiên cứu và lựa chọn từng cổ phiếu riêng lẻ

Sử dụng các chiến lược quản lý rủi ro như tối ưu hóa danh mục và đa dạng hóa để giảm thiểu rủi ro

Phương pháp đầu tư chuyên biệt nhưng đa dạng trong ngành công nghệ, bằng cách tiếp cận nhiều công ty AI, giúp phân tán rủi ro đầu tư trên nhiều thực thể.

Cần lưu ý rằng đầu tư vào AI có thể rủi ro, vì cổ phiếu công nghệ thường biến động mạnh và có xu hướng đi theo chu kỳ kinh tế. Nhà đầu tư công nghệ nên đặc biệt chú ý đến căng thẳng địa chính trị, thuế quan và khả năng suy thoái kinh tế để có thể phản ứng kịp thời. Một số nhà đầu tư ưa thích chiến lược thụ động hơn, đầu tư dài hạn trong nhiều năm hoặc thập kỷ. Những nhà đầu tư này thường chọn các ETF đa dạng hơn thay vì mua từng cổ phiếu riêng lẻ.

Image source: XTB.com

Như chúng ta có thể thấy, từ mùa thu 2022 đến tháng 4/2024, một số cổ phiếu lớn liên quan đến AI (trung tâm dữ liệu, bán dẫn, phần mềm, quảng cáo số) đã vượt trội hơn so với lợi suất Nasdaq 100, nhưng Oracle và Intel lại kém hơn so với chỉ số tham chiếu công nghệ nặng của Mỹ. Lưu ý, hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai. (Nguồn: XTB Research, Bloomberg Finance LP)

Tương lai của AI và tác động đến đầu tư

Nhìn về tương lai, dự kiến AI sẽ tác động đáng kể đến các chiến lược đầu tư. Với khả năng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực công nghệ và cách mạng hóa quy trình đầu tư, AI mang đến nhiều cơ hội cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, những rủi ro tiềm ẩn khi đầu tư vào AI cũng cần được xem xét, bao gồm:

Duy trì hoặc khuếch đại các định kiến xã hội một cách vô ý

Thiếu minh bạch và khả năng giải thích

Mất việc làm do tự động hóa bởi AI

Sự thao túng xã hội thông qua các thuật toán AI

Sự phát triển tương lai của AI có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của các ETF AI bằng cách cung cấp khả năng:

Sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro tiên tiến như tối ưu hóa danh mục và đa dạng hóa để giảm thiểu rủi ro

Cải thiện quy trình ra quyết định và nâng cao chiến lược đầu tư

Phân tích nhanh và chính xác khối lượng dữ liệu lớn để xác định xu hướng và mô hình

Tự động hóa giao dịch và giảm sai sót do con người

Hơn nữa, hiệu suất của các ETF AI có sự biến động đáng chú ý, với các chiến lược theo chủ đề hàng đầu mang lại lợi nhuận ấn tượng.

Tóm tắt

Tóm lại, ETF AI là một cơ hội đầu tư thú vị cho những nhà đầu tư muốn tận dụng sự tăng trưởng và tiềm năng của ngành AI. Bằng cách hiểu rõ các loại ETF AI khác nhau, nhà đầu tư sẽ có thể lựa chọn công cụ phù hợp để thực hiện chiến lược đầu tư. Khi đầu tư, cần đánh giá các yếu tố quan trọng, bao gồm rủi ro và phần thưởng tiềm năng.

Nhà đầu tư nên xem xét chi phí đầu tư và lựa chọn tài sản phù hợp để đạt được mục tiêu đầu tư dài hạn. Tác động tổng thể của AI đến đầu tư dự kiến sẽ tăng lên trong tương lai, nhưng nhà đầu tư cũng cần lưu ý rằng nếu định giá quá cao, xu hướng AI có thể không đủ để đẩy giá cổ phiếu tiếp tục tăng. Một rủi ro lớn đối với bất kỳ ETF AI nào là khả năng suy giảm kinh tế. Nhà đầu tư cần hiểu rõ tầm quan trọng của việc nghiên cứu và tích hợp ETF vào danh mục đầu tư để đạt được hiệu quả tối ưu.

