USDIDX

USDIDX - Chỉ số

Instrument which price is based on quotations of the contract for index reflecting the value of the United States dollar relative to a basket of foreign currencies.
Thị trường nổi bật

Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy cho hiệu suất trong tương lai và khách hàng hoàn toàn tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động dựa trên thông tin này.
TIN TỨC MỚI NHẤT

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Giao dịch USDIDX CFD

0.012
1%
1:100
-
Từ Thứ Hai - Thứ Sáu: 21 tiếng: 07:00 - 04:00 (giờ mùa Hè) và 08:00 - 05:00 (giờ mùa Đông)
TOP SẢN PHẨM

Doanh số bán nhà hiện tại của Hoa Kỳ vượt...

25 tháng 9, 2025

CẬP NHẬT MỚI: Cục Dự trữ Liên bang Richmond...

23 tháng 9, 2025

Thành viên Fed Goolsbee bình luận về việc...

23 tháng 9, 2025
FAQ

Bạn có câu hỏi?

XTB cung cấp Chỉ số CFD

Chỉ số và cổ phiếu không giống nhau. Chỉ số là thước đo thống kê về sự thay đổi trong danh mục đầu tư chứng khoán. Bản thân nó không phải là một cổ phiếu, mà là tổng hợp hiệu suất của một nhóm cổ phiếu. Mặt khác, cổ phiếu là chứng khoán riêng lẻ đại diện quyền sở hữu trong một doanh nghiệp cụ thể.

Trong giao dịch, không có chỉ số nào là "tốt nhất". Một chỉ số tốt nhất để giao dịch sẽ tùy thuộc vào mục tiêu đầu tư, mức độ chấp nhận rủi ro và các yếu tố cá nhân khác của bạn. Chỉ số S&P 500, NASDAQ Composite và Dow Jones Industrial Average là ba chỉ số phố biến trong giao dịch.

Rất khó để xếp hạng các chỉ số vì các chỉ số khác nhau được thiết kế để theo dõi các loại phân khúc thị trường khác nhau và có các phương pháp khác nhau. Một số chỉ số phổ biến nhất bao gồm: S&P 500, NASDAQ Composite, Dow Jones Industrial Average, FTSE 100, Nikkei 225.

Bạn có thể giao dịch FOREX và chỉ số, nhưng chúng là hai thị trường hoàn toàn khác nhau. FOREX là giao dịch tiền tệ trong khi các chỉ số đại diện cho hiệu suất của một nhóm cổ phiếu. Không thể nói liệu sản phẩm nào sẽ "tốt hơn", vì việc lựa chọn sản phẩm nào để giao dịch được xác định bởi mục tiêu và khả năng chấp nhận rủi ro của từng nhà giao dịch.

Các công cụ tài chính do chúng tôi cung cấp, đặc biệt là CFD, có độ rủi ro cao. Cổ Phiếu Lẻ - Fractional Share (FS) là quyền ủy thác của XTB đối với một phần lẻ của các cổ phiếu và quỹ ETF. FS không phải là một công cụ tài chính riêng biệt, quyền lợi cổ đông đi kèm với FS cũng bị giới hạn.
Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn