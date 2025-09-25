FAQ

XTB cung cấp Chỉ số CFD

Chỉ số có giống với cổ phiếu không? Chỉ số và cổ phiếu không giống nhau. Chỉ số là thước đo thống kê về sự thay đổi trong danh mục đầu tư chứng khoán. Bản thân nó không phải là một cổ phiếu, mà là tổng hợp hiệu suất của một nhóm cổ phiếu. Mặt khác, cổ phiếu là chứng khoán riêng lẻ đại diện quyền sở hữu trong một doanh nghiệp cụ thể.

Chỉ số tốt nhất để giao dịch? Trong giao dịch, không có chỉ số nào là "tốt nhất". Một chỉ số tốt nhất để giao dịch sẽ tùy thuộc vào mục tiêu đầu tư, mức độ chấp nhận rủi ro và các yếu tố cá nhân khác của bạn. Chỉ số S&P 500, NASDAQ Composite và Dow Jones Industrial Average là ba chỉ số phố biến trong giao dịch.

Top 5 chỉ số trong giao dịch? Rất khó để xếp hạng các chỉ số vì các chỉ số khác nhau được thiết kế để theo dõi các loại phân khúc thị trường khác nhau và có các phương pháp khác nhau. Một số chỉ số phổ biến nhất bao gồm: S&P 500, NASDAQ Composite, Dow Jones Industrial Average, FTSE 100, Nikkei 225.