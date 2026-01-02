Phân tích kỹ thuật - USDIDX (02.01.2026)

Chỉ số đô la Mỹ (USDIDX) đang trong xu hướng giảm kéo dài. Đỉnh ngắn hạn được xác lập vào ngày 21/11/2025, sau đó giá di chuyển giảm đều. Giá đã rơi xuống mức 97,50, đã được kiểm tra hai lần vào giữa tháng 12. Tuy nhiên, hiện chưa có dấu hiệu đáng tin cậy nào về sự đảo chiều xu hướng. Trong vài ngày gần đây, giá đã bật lên từ đường trung bình động 100 kỳ, được đánh dấu bằng đường màu xanh trên biểu đồ, đồng thời gặp kháng cự từ mức thoái lui Fibonacci 23,6%. Do đó, dường như xu hướng giảm sẽ tiếp tục cho đến khi giá phá vỡ mức 98,15, và một lần kiểm tra lại mức 97,50 có thể xảy ra. Ngược lại, nếu phá vỡ trên 98,15, giá có thể hồi phục về 98,87, với mức Fibonacci 38,2% là một mốc quan trọng. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, xu hướng chính vẫn là giảm.
USDIDX – D1 interval | Source: xStation5
