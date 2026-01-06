Tin đầu ngày (06.01.2026): Thị trường chứng khoán tăng điểm bất chấp sự căng thẳng địa chính trị, đồng USD giảm giá

-
Các chỉ số chứng khoán Phố Wall khởi đầu tuần mới với đà tăng mạnh, khi sự lạc quan xoay quanh các lĩnh vực liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) lấn át những lo ngại về rủi ro địa chính trị sau cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela. US30 (Dow Jones) dẫn đầu mức tăng (khoảng +1,6%), theo sau là US2000 (+1,55%), US100 (+1%) và US500 (+0,75%).
Đà tăng hôm nay của DJIA chủ yếu được thúc đẩy bởi cổ phiếu ngân hàng, trong bối cảnh nhà đầu tư kỳ vọng vào mùa công bố lợi nhuận tuần tới (JPM.US +3,3%, GS.US +4,4%). Ngành dầu khí cũng nằm trong nhóm tăng mạnh nhất, dẫn đầu là Chevron (CVX.US +5,6%).
Nicolás Maduro đã xuất hiện trước tòa án Manhattan, và ông bác bỏ các cáo buộc bao gồm khủng bố ma túy, buôn bán cocaine và tàng trữ súng máy. Tại một phiên họp đặc biệt của Liên Hợp Quốc, nhiều quốc gia - trong đó có Trung Quốc - đã lên án hành động của Mỹ, cáo buộc Washington vi phạm chủ quyền, an ninh và quyền lợi của Venezuela, đồng thời chỉ trích vai trò “cảnh sát toàn cầu” của Mỹ.
Chỉ số ISM Manufacturing PMI của Mỹ bất ngờ giảm xuống 47,9 điểm trong tháng 12 từ 48,2 điểm trong tháng 11 (dự báo: 48,3). Sản lượng tăng, trong khi việc làm, đơn hàng mới và nhập khẩu tiếp tục suy giảm. Ngành máy tính và điện tử là lĩnh vực duy nhất ghi nhận tăng trưởng.
Thị trường châu Âu tự tin nối dài đà tăng của tuần trước, với Stoxx 600 lần đầu tiên vượt mốc mang tính biểu tượng 600 điểm. Mức tăng mạnh nhất ghi nhận tại Hà Lan (NED25 +1,35%) và Đức (DE40 +1,1%). UK100 tăng 0,17%, Thụy Sĩ (SUI20) đi ngang do sự suy yếu của các ngành phòng thủ như dược phẩm, trong khi Pháp (FRA40 -0,1%) và Ba Lan (W20 -0,8%) giảm điểm.
Chỉ số USD giảm 0,13% dù tăng nhẹ đầu phiên, cho thấy tác động không đồng đều của căng thẳng Mỹ - Venezuela lên nhu cầu trú ẩn an toàn. Bảng Anh dẫn đầu đà tăng trên thị trường tiền tệ (GBPUSD +0,6%, EURGBP -0,45%), trong khi đô la Úc và New Zealand cũng mạnh lên (AUDUSD +0,4%, NZDUSD +0,5%). EURUSD đi ngang quanh 1,172.
Kim loại quý nối lại đà tăng, bất chấp việc tâm lý né rủi ro chưa quay trở lại rõ ràng. Platinum dẫn đầu (+6,5%), vàng tăng 2,6% lên 4.443 USD/ounce và bạc tăng 5,5% lên 76,62 USD/ounce.
Giá dầu bật tăng trở lại từ mức thấp nhất trong hai tuần và chuyển sang sắc xanh (Brent +1,75%, WTI +1,9%). Khí tự nhiên giảm 4,1% do dự báo thời tiết tháng 1 ấm hơn và nguồn cung gia tăng.
Tiền điện tử cũng giao dịch khởi sắc. Bitcoin tăng 3,15% lên 94.131 USD, trong khi Ethereum tăng 2,1% lên 3.205 USD.
