AeroVironment tăng vọt 13% sau khi giành hợp đồng 500 triệu USD từ Quân đội Mỹ về hệ thống chống UAV

Cổ phiếu AeroVironment (AVAV.US) tăng khoảng 15% sau khi công ty công bố giành được hợp đồng trị giá 500 triệu USD với Quân đội Mỹ để cung cấp các hệ thống chống máy bay không người lái (Counter-UAS). Thỏa thuận này tiếp tục củng cố tâm lý tích cực của thị trường sau khi công ty vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV năm tài chính 2026 ở mức kỷ lục chỉ vài ngày trước. Hiện AeroVironment không chỉ tăng trưởng nhờ các hệ thống không người lái mà còn nhờ mảng phòng thủ chống UAV đang mở rộng rất nhanh. Ban lãnh đạo tin rằng đây có thể trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất của công ty trong vài năm tới.

Lầu Năm Góc tập trung vào năng lực phòng thủ chống UAV

Hợp đồng được trao bởi Bộ Tư lệnh Hợp đồng của Quân đội Mỹ (U.S. Army Contracting Command) tại Detroit Arsenal và được cấu trúc dưới dạng hợp đồng khung giá cố định (firm-fixed-price framework agreement).

AeroVironment sẽ cung cấp các hệ thống và giải pháp Counter-UAS thương mại nhằm phát hiện và vô hiệu hóa các máy bay không người lái cỡ nhỏ được sử dụng trên chiến trường hiện đại.

Công việc sẽ được triển khai đến tháng 6/2029, với nguồn vốn được phân bổ theo từng đơn đặt hàng tiếp theo từ Quân đội Mỹ.

Thông báo về hợp đồng được đưa ra chỉ vài ngày sau khi AeroVironment công bố kết quả tài chính rất tích cực. Trong quý IV năm tài chính 2026, công ty ghi nhận:

Doanh thu đạt 641,6 triệu USD, tăng 133% so với cùng kỳ năm trước.

EBITDA điều chỉnh đạt 140,1 triệu USD.

Biên EBITDA điều chỉnh đạt 22%.

EPS điều chỉnh đạt 1,84 USD/cổ phiếu, so với 1,61 USD cùng kỳ năm trước

Mức tăng trưởng doanh thu mạnh một phần đến từ các thương vụ mua lại BlueHalo và Empirical Systems Aerospace, mặc dù tăng trưởng hữu cơ vẫn đạt khoảng 31%.

Lượng đơn hàng tồn đọng tiếp tục tăng

Cuối năm tài chính, backlog đã được cấp vốn tăng lên 1,2 tỷ USD, so với 726,6 triệu USD một năm trước.

Tổng giá trị đơn đặt hàng đạt 2,7 tỷ USD, trong khi doanh thu khoảng 2 tỷ USD, tương ứng tỷ lệ book-to-bill đạt 1,4.

Điều này cho thấy công ty đang giành được các hợp đồng mới nhanh hơn tốc độ chuyển đổi chúng thành doanh thu, qua đó cải thiện khả năng dự báo doanh thu trong tương lai.

Counter-UAS có thể trở thành trụ cột tăng trưởng tiếp theo

Mặc dù AeroVironment nổi tiếng nhất với dòng đạn bay cảm tử Switchblade, ban lãnh đạo ngày càng tập trung vào mảng hệ thống chống UAV.

Trong năm tài chính 2026, mảng Counter-UAS tạo ra khoảng 200 triệu USD doanh thu.

Hiện công ty đang phát triển ba nhóm giải pháp chính:

Hệ thống gây nhiễu sóng vô tuyến (RF jamming) Titan.

Vũ khí năng lượng định hướng (directed-energy) LOCUST.

Tên lửa đánh chặn động năng (kinetic interceptor) Freedom Eagle-1, được thiết kế để tiêu diệt UAV đang tiếp cận.

CEO Wahid Nawabi cho rằng trong 3–5 năm tới, mảng Counter-UAS có thể đạt quy mô tương đương hoạt động kinh doanh hiện tại của công ty hoặc thậm chí lớn gấp 2–3 lần.

Triển vọng vẫn tích cực

Ban lãnh đạo dự báo doanh thu năm tài chính 2027 đạt từ 2,1–2,2 tỷ USD, tương ứng mức tăng trưởng khoảng 10% so với năm trước.

Công ty cũng nhấn mạnh nhu cầu rất mạnh đối với các giải pháp quân sự của mình, đặc biệt trong lĩnh vực hệ thống không người lái và công nghệ chống UAV.

Thị trường vẫn thận trọng khi cổ phiếu còn thấp hơn 50% so với đỉnh

Bất chấp đợt tăng gần đây, AeroVironment vẫn là một trong những cổ phiếu quốc phòng có mức định giá khá cao. Cổ phiếu hiện giao dịch ở mức khoảng 54 lần lợi nhuận điều chỉnh dự kiến cho năm tài chính 2027 theo điểm giữa của vùng dự báo từ ban lãnh đạo.

Một số nhà đầu tư vẫn lo ngại về mức giá cao mà công ty đã chi cho thương vụ mua lại BlueHalo, trong khi tỷ lệ bán khống (short interest) ở mức cao có thể khiến cổ phiếu tiếp tục biến động mạnh.

Ở chiều ngược lại, lượng backlog kỷ lục, tăng trưởng mạnh của mảng Counter-UAS, cùng các hợp đồng bổ sung với Bộ Quốc phòng Mỹ (DoD) tiếp tục hỗ trợ triển vọng dài hạn của công ty.

Hiện cổ phiếu AeroVironment vẫn đang giao dịch thấp hơn khoảng 50% so với mức đỉnh lịch sử, khi giá từng tiến sát 400 USD/cổ phiếu trong năm 2025. Từ vùng giá hiện tại, cổ phiếu vẫn còn thấp hơn khoảng 10% so với vùng kháng cự quan trọng được xác định bởi đường trung bình động hàm mũ 200 ngày (EMA200) (đường màu đỏ). Vùng hỗ trợ quan trọng nằm quanh 140–150 USD/cổ phiếu, dựa trên các phản ứng giá trước đây.

Nguồn: xStation 5