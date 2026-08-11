Năng lượng dẫn đầu đà tăng tại châu Âu, ASML phục hồi 🔼 Alcon tăng 4% sau báo cáo lợi nhuận

Các chỉ số châu Âu vẫn duy trì gần mức cao kỷ lục, nhưng căng thẳng địa chính trị gia tăng tại Trung Đông tiếp tục hạn chế khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư. Bế tắc trong các cuộc đàm phán về eo biển Hormuz đã đẩy giá dầu tăng trở lại, làm gia tăng nguy cơ áp lực lạm phát kéo dài. Trong khi đó, mùa báo cáo lợi nhuận đang cho thấy sự phân hóa ngày càng rõ rệt giữa các nhóm ngành, trong khi nhà đầu tư trở nên khắt khe hơn với các công ty công nghệ từng hưởng lợi từ làn sóng AI. Sức khỏe của nền kinh tế Mỹ cũng tiếp tục được chú ý sau báo cáo thị trường lao động yếu. Sự kiện quan trọng tiếp theo đối với thị trường toàn cầu sẽ là báo cáo lạm phát CPI của Mỹ, có thể định hình kỳ vọng về các bước đi chính sách tiếp theo của Fed.

Stoxx Europe 600 vẫn ở gần mức cao kỷ lục, nhưng chứng khoán châu Âu đã bước vào giai đoạn chờ đợi, trong đó diễn biến địa chính trị và giá năng lượng đang có ảnh hưởng lớn hơn đến tâm lý thị trường trong ngắn hạn.

Các cuộc đàm phán về eo biển Hormuz tiếp tục rơi vào bế tắc sau khi chính quyền Donald Trump cứng rắn hơn với các đề xuất được Iran và Oman đưa ra, làm giảm khả năng nhanh chóng hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực.

Giá dầu Brent đã vượt 84 USD/thùng, lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 7, hỗ trợ nhóm cổ phiếu năng lượng châu Âu nhưng đồng thời làm tăng chi phí đối với các ngành công nghiệp và nguy cơ áp lực lạm phát quay trở lại.

Mùa báo cáo lợi nhuận tại châu Âu nhìn chung vẫn tích cực, đặc biệt trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, cơ sở hạ tầng năng lượng và quốc phòng, trong khi các công ty công nghệ và công nghiệp đang phải đối mặt với phản ứng khắt khe hơn nhiều từ nhà đầu tư.

Trong số các cổ phiếu riêng lẻ, Alcon nổi bật với mức tăng gần 4% sau khi công ty nâng triển vọng lợi nhuận cả năm.

Thị trường đang bắt đầu có cái nhìn thận trọng hơn đối với làn sóng đầu tư vào AI. Việc chi tiêu mạnh cho trung tâm dữ liệu, chất bán dẫn và cơ sở hạ tầng AI không còn đủ để duy trì đà tăng giá cổ phiếu nếu không đi kèm với một lộ trình rõ ràng hướng tới tăng trưởng doanh thu nhanh chóng. Đối với thị trường chứng khoán, sự kết hợp giữa giá năng lượng cao và tăng trưởng kinh tế yếu hơn đang ngày càng trở nên quan trọng: dầu đắt đỏ có thể làm gia tăng chi phí và áp lực lạm phát, trong khi báo cáo thị trường lao động Mỹ yếu gần đây đã làm dấy lên lo ngại về tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Sự kiện kinh tế vĩ mô quan trọng nhất sẽ là báo cáo CPI của Mỹ vào thứ Tư. Lạm phát thấp hơn dự kiến có thể làm giảm lo ngại liên quan đến giá năng lượng cao và hỗ trợ kỳ vọng về một Fed nới lỏng hơn, trong khi số liệu cao hơn dự kiến có thể gây áp lực trở lại lên định giá cổ phiếu, đặc biệt tại những nhóm nhạy cảm với lãi suất.

Biểu đồ EU50 (Khung thời gian D1)

Hợp đồng tương lai Euro Stoxx 50 hôm nay không ghi nhận biến động mạnh, với tâm lý trên các thị trường châu Âu nhìn chung vẫn tương đối ổn định. Hợp đồng tương lai các chỉ số Mỹ cũng đang giao dịch không có nhiều thay đổi đáng kể.

Nguồn: xStation5

Euro Stoxx 50 - Tổng quan thị trường

Euro Stoxx 50 vẫn duy trì xu hướng tăng rất mạnh, tăng 12,9% từ đầu năm và 20,3% trong 12 tháng qua, với chỉ số đang giao dịch gần mức cao kỷ lục. Độ rộng thị trường tiếp tục cho tín hiệu đặc biệt tích cực: 72% số cổ phiếu thành phần đang giao dịch trên đường trung bình động 50 ngày và 68% nằm trên SMA200, cho thấy đà tăng không chỉ được thúc đẩy bởi một số ít doanh nghiệp vốn hóa lớn nhất. Đồng thời, P/E khoảng 20 lần cho thấy nhà đầu tư đã sẵn sàng trả mức định giá cao hơn cho các cổ phiếu blue-chip châu Âu, đồng nghĩa với việc đà tăng tiếp theo sẽ cần được xác nhận bằng kết quả kinh doanh và triển vọng của doanh nghiệp. Trong ngắn hạn, nền tảng thị trường vẫn mạnh, nhưng sau khi tăng 4,2% trong tháng qua và tiến gần mức cao kỷ lục, chỉ số trở nên dễ bị chốt lời hơn trước các yếu tố tiêu cực về kinh tế vĩ mô hoặc địa chính trị.

Nguồn: XTB Research

Heatmap cổ phiếu - ASML và nhóm năng lượng bù đắp cho các nhóm yếu hơn

Heatmap của Euro Stoxx 50 cho thấy sự luân chuyển đáng kể bên trong chỉ số, khi diễn biến tương đối ổn định của chỉ số chung đang che giấu những biến động lớn hơn ở từng cổ phiếu. ASML (+0,94%) tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của chỉ số nhờ tỷ trọng lớn, trong khi TotalEnergies (+1,91%) và Eni (+1,88%) hưởng lợi từ đà tăng trở lại của giá dầu. Ở chiều ngược lại, AB InBev (-2,31%), Prosus (-1,47%) và Airbus (-1,42%) nằm trong nhóm giảm mạnh nhất, cho thấy đà tăng hôm nay không có độ lan tỏa rộng. Cấu trúc thị trường này chủ yếu phản ánh sự luân chuyển dòng vốn giữa các nhóm ngành thay vì một xu hướng risk-on trên diện rộng đối với chứng khoán châu Âu. Sức mạnh của nhóm cổ phiếu năng lượng châu Âu cùng với giá dầu cao hơn cũng đang được thể hiện rõ hơn trên toàn khu vực.

Nguồn: XTB Research

Giá dầu cao hỗ trợ cổ phiếu năng lượng, gây áp lực lên nhóm du lịch

Giá dầu tăng cao đang tạo ra sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành trên thị trường chứng khoán châu Âu. Nhóm năng lượng tăng khoảng 1% khi giá dầu thô đạt mức cao nhất trong tháng. Diễn biến tiếp theo có thể phụ thuộc lớn vào tình hình xung quanh eo biển Hormuz và các dữ liệu kinh tế vĩ mô sắp tới.

Nhóm năng lượng tăng khoảng 1%, được hỗ trợ bởi giá dầu tăng lên mức cao nhất trong tháng 8.

Donald Trump phản hồi các điều kiện của Iran bằng những yêu cầu riêng, bao gồm cả khoản bồi thường, có khả năng khiến các cuộc đàm phán về việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz trở nên phức tạp hơn.

Cổ phiếu ngành du lịch và giải trí giảm khoảng 0,7% khi giá nhiên liệu cao hơn làm gia tăng lo ngại về chi phí vận hành.

Cổ phiếu công nghệ châu Âu diễn biến tốt hơn, với chỉ số ngành tăng khoảng 0,4%.

Mùa báo cáo lợi nhuận tại châu Âu đang bước vào giai đoạn cuối, khiến sự chú ý của thị trường chuyển sang các dữ liệu kinh tế vĩ mô, đặc biệt là việc làm và GDP của Eurozone.

Nhóm dẫn đầu và tụt hậu - thị trường ưu tiên các doanh nghiệp hưởng lợi từ giá dầu cao

TotalEnergies (+1,91%) và Eni (+1,88%) nằm trong nhóm tăng mạnh nhất, cho thấy giá dầu thô cao hơn một lần nữa đang trực tiếp hỗ trợ sức mạnh tương đối của các nhà sản xuất năng lượng. ASML cũng diễn biến tích cực, tăng 0,94% trong phiên và tới 66,7% từ đầu năm, dù P/E khoảng 55 lần cho thấy phần lớn kỳ vọng tăng trưởng trong tương lai đã được phản ánh vào giá cổ phiếu. Ở chiều giảm, AB InBev (-2,31%), Adyen (-1,53%), Prosus (-1,47%) và Airbus (-1,42%) nổi bật, một lần nữa cho thấy tính chọn lọc của diễn biến thị trường hôm nay. Tuy nhiên, xét trên phạm vi rộng hơn, tín hiệu đáng chú ý nhất đến từ nhóm năng lượng. TotalEnergies và Eni lần lượt tăng khoảng 38,5% và 48,9% từ đầu năm, cho thấy diễn biến hôm nay là sự tiếp nối của một xu hướng đã hình thành thay vì chỉ đơn thuần là phản ứng trong một phiên trước giá dầu tăng.

Nguồn: XTB Research

Các nhóm ngành - công nghệ và năng lượng dẫn đầu

Công nghệ là động lực mạnh nhất của thị trường hôm nay, tăng 1,32%, trong khi năng lượng cũng là một trong những nhóm dẫn đầu với mức tăng 1,60%. Điều này tạo ra sự kết hợp thú vị giữa hai chủ đề đầu tư rất khác nhau: công nghệ được hưởng lợi từ nhu cầu mang tính cấu trúc đối với chất bán dẫn và AI, trong khi năng lượng chủ yếu phản ứng với giá dầu cao hơn và phần bù rủi ro địa chính trị. Dịch vụ truyền thông (-1,80%) là lực cản lớn nhất, trong khi mức giảm của tiện ích (-0,82%) và nguyên vật liệu (-0,49%) cũng hạn chế đà tăng chung của chỉ số. Xét trên góc độ chỉ số, câu hỏi quan trọng là liệu công nghệ có thể duy trì động lực hay không, bởi tỷ trọng lớn của nhóm này đồng nghĩa với việc ASML và các cổ phiếu vốn hóa lớn khác có thể tác động đến hướng đi của Euro Stoxx 50 nhiều hơn so với số lượng các nhóm ngành đang tăng giá.

Nguồn: XTB Research

Alcon tăng mạnh sau báo cáo lợi nhuận và nâng triển vọng lợi nhuận

Cổ phiếu Alcon tăng mạnh sau khi công ty công bố kết quả kinh doanh quý II, khi nhà đầu tư chủ yếu tập trung vào triển vọng được cải thiện cho cả năm tài chính 2026. Doanh thu tăng 8% so với cùng kỳ và cao hơn nhẹ so với kỳ vọng của các chuyên gia, trong khi ban lãnh đạo nâng dự báo EPS điều chỉnh và biên lợi nhuận hoạt động. Phản ứng tích cực của giá cổ phiếu cho thấy nhà đầu tư đánh giá khoản chi phí một lần liên quan đến PowerVision ít quan trọng hơn đối với sức khỏe hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty.

Alcon ghi nhận doanh thu quý II đạt 2,78 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ và cao hơn nhẹ so với mức đồng thuận khoảng 2,77 tỷ USD.

Công ty nâng dự báo EPS điều chỉnh năm 2026 lên 3,44–3,53 USD, so với mức kỳ vọng 3,41 USD của các chuyên gia, đồng thời nâng triển vọng biên lợi nhuận hoạt động cả năm.

Dự báo doanh thu cả năm được điều chỉnh lên phạm vi 10,835–11,041 tỷ USD, so với mức đồng thuận khoảng 11,087 tỷ USD, đồng nghĩa với mức giữa của khoảng dự báo vẫn thấp hơn kỳ vọng thị trường.

EPS báo cáo giảm xuống 0,00 USD từ mức 0,35 USD một năm trước, mặc dù con số này bị ảnh hưởng bởi khoản chi phí phi tiền mặt một lần sau thuế khoảng 287 triệu USD liên quan đến việc chấm dứt các chương trình thấu kính nội nhãn được mua lại từ PowerVision.

Nhà đầu tư tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của Alcon và triển vọng được cải thiện, đồng thời xem khoản giảm giá trị liên quan đến PowerVision là một sự kiện một lần, không phản ánh sức khỏe hiện tại của các mảng Surgical và Vision Care.

Biểu đồ giá cổ phiếu Alcon (Khung thời gian D1, ALC.CH)

Nguồn: xStation5