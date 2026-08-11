Mở phiên Mỹ: Nasdaq tìm kiếm hướng đi 🗽 Cổ phiếu Hims & Hers phản ứng sau báo cáo kết quả kinh doanh

Phố Wall mở cửa phiên giao dịch thứ Ba trong trạng thái khá yên ắng, khi các chỉ số chính chưa cho thấy hướng đi rõ ràng. Nhà đầu tư đang cân nhắc những tín hiệu tích cực liên quan đến khả năng mở cửa trở lại eo biển Hormuz, trong khi vẫn còn nhiều nghi ngờ về triển vọng đạt được một thỏa thuận rộng hơn giữa Mỹ và Iran. Giá dầu ổn định đang giúp giảm bớt một phần áp lực lên cổ phiếu, trong khi đà tăng của Nvidia giúp S&P 500 duy trì quanh mức tham chiếu. Tuy nhiên, sự chú ý của nhà đầu tư đang nhanh chóng chuyển sang dữ liệu lạm phát của Mỹ sắp được công bố, yếu tố có thể tác động đáng kể đến kỳ vọng chính sách của Fed sau báo cáo thị trường lao động yếu.

S&P 500 đang giao dịch quanh mức tham chiếu, Nasdaq Composite giảm khoảng 0,4%, trong khi Dow Jones Industrial Average tăng khoảng 202 điểm, tương đương 0,4%.

Nvidia tăng hơn 1%, hỗ trợ thị trường chung sau khi xuất hiện thông tin cho rằng công ty đang hợp tác với sáu nhà quản lý tài sản lớn để huy động hơn 500 tỷ USD cho đầu tư vào cơ sở hạ tầng AI.

Giá dầu vẫn tương đối ổn định, với WTI giao dịch quanh 81 USD/thùng và Brent quanh 87 USD/thùng. Diễn biến tại Trung Đông tiếp tục là yếu tố chính chi phối tâm lý trên thị trường dầu.

Iran cho biết nước này đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận với Oman về việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz, đồng thời bác bỏ khả năng nối lại đàm phán trực tiếp với Mỹ nếu một số điều kiện nhất định chưa được đáp ứng.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết các cuộc đàm phán không thể nối lại nếu theo quan điểm của Tehran, Mỹ vẫn tiếp tục vi phạm bản ghi nhớ tháng 6 và không bồi thường cho Iran về những vi phạm đó.

Sự kiện kinh tế quan trọng nhất trong tuần sẽ là báo cáo CPI tháng 7 của Mỹ vào thứ Tư, tiếp theo là dữ liệu PPI vào thứ Năm. Các báo cáo này đặc biệt quan trọng sau báo cáo thị trường lao động yếu, vốn đã khiến triển vọng chính sách của Fed trở nên phức tạp hơn.

Khảo sát NFIB công bố hôm nay cho thấy tâm lý doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ bất ngờ cải thiện, tăng lên mức cao nhất trong 11 tháng.

Fed đang phải đối mặt với một bài toán chính sách ngày càng khó khăn: giá dầu cao hơn làm gia tăng rủi ro lạm phát, trong khi thị trường lao động suy yếu đặt ra câu hỏi về sức khỏe của người tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế. Do đó, thị trường sẽ theo dõi liệu lạm phát có tiếp tục hạ nhiệt đủ để Fed duy trì lãi suất hiện tại hay không.

US100 (D1)

Nhìn vào biểu đồ US100, chỉ số đang giảm nhẹ trong hôm nay, nhưng xét trên góc nhìn rộng hơn, xu hướng tăng vẫn được duy trì sau một nhịp phục hồi hình chữ V mạnh mẽ. Một nhịp tăng mới từ vùng hiện tại có thể đưa chỉ số hướng tới các mức đỉnh mới quanh 30.500 điểm. Mốc tròn 30.000 điểm hiện là vùng kháng cự quan trọng, trong khi EMA50 (đường màu cam), đang nằm quanh 27.350 điểm, tiếp tục đóng vai trò là vùng hỗ trợ then chốt.

Nguồn: xStation5

Nasdaq 100 – Tổng quan phiên giao dịch

Nasdaq 100 đang chịu áp lực giảm nhẹ trong hôm nay, nhưng bản đồ thị trường cho thấy diễn biến bên trong chỉ số phức tạp hơn nhiều so với mức giảm của chỉ số. Đóng góp tích cực lớn nhất đến từ Nvidia (+1,44%), phần nào bù đắp cho sự suy yếu của các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn khác như Apple (-0,55%), Microsoft (-0,67%) và Broadcom (-0,67%). Tâm lý cũng yếu hơn đối với Alphabet (-1,49%) và Amazon (-1,09%), khi tỷ trọng lớn của hai cổ phiếu này đang hạn chế khả năng phục hồi mạnh hơn của Nasdaq. Ở phía dưới, một số cổ phiếu trong nhóm bán dẫn lại đang hoạt động tích cực, với Applied Materials, KLA và Lam Research cùng tăng giá bên cạnh Nvidia. Do đó, phiên giao dịch hôm nay có vẻ giống một sự luân chuyển dòng vốn hơn là một đợt bán tháo trên diện rộng, khi dòng tiền đang dịch chuyển giữa các nhóm khác nhau trong lĩnh vực công nghệ thay vì hoàn toàn rời khỏi lĩnh vực này. Đối với diễn biến tiếp theo của Nasdaq, câu hỏi quan trọng là liệu sức mạnh của nhóm bán dẫn có thể lan rộng sang các công ty phần mềm và internet lớn nhất hay không, bởi một động lực tăng bền vững sẽ khó hình thành nếu các cổ phiếu này không cùng tham gia.

Nguồn: XTB Research

Nasdaq 100 – Các cổ phiếu tăng và giảm mạnh nhất

Mức độ phân hóa giữa các cổ phiếu riêng lẻ vẫn ở mức đặc biệt cao, thể hiện rõ qua Nebius (+5,58%) và mức giảm gần 50% của Monster Beverage, cho thấy biến động ở cấp độ từng cổ phiếu lớn hơn rất nhiều so với biến động của toàn chỉ số. Các công ty công nghệ rõ ràng đang chiếm ưu thế trong nhóm tăng giá, với ASML, KLA, Teradyne, Sandisk, Lam Research, NXP và Applied Materials cho thấy nhu cầu vẫn duy trì mạnh trong hệ sinh thái bán dẫn rộng lớn hơn. Tuy nhiên, đáng lưu ý rằng một số cổ phiếu dẫn đầu trong nhóm này đã ghi nhận mức tăng rất mạnh – Sandisk tăng hơn 400% từ đầu năm, trong khi Lam Research, Applied Materials và Teradyne cũng đạt mức tăng ba chữ số trong những khoảng thời gian dài hơn. Ở chiều ngược lại, Monster Beverage (-49,77%) nổi bật với mức giảm mạnh bất thường, vượt xa biến động hàng ngày thông thường của Nasdaq 100. AppLovin (-4,52%) và Datadog (-4,27%) cũng chịu áp lực, trong khi mức giảm của các cổ phiếu yếu khác tương đối khiêm tốn hơn. Từ góc độ nhà đầu tư, điểm đáng chú ý là tính chọn lọc ngày càng cao của thị trường: Nasdaq hiện không còn đơn thuần phản ánh một xu hướng đồng nhất của nhóm công nghệ mà ngày càng phụ thuộc vào kết quả kinh doanh, định giá và triển vọng riêng của từng doanh nghiệp.

Nguồn: XTB Research

Nasdaq 100 – Định giá, động lực và độ rộng thị trường

Nasdaq 100 giảm khoảng 0,3% trong phiên hôm nay, nhưng xu hướng tổng thể vẫn mạnh: chỉ số đã tăng 17,3% từ đầu năm và 26,6% trong 12 tháng qua, đồng thời chỉ còn thấp hơn 3,4% so với mức đỉnh lịch sử. Công nghệ tiếp tục là động lực chính hỗ trợ xu hướng này, với mức tăng khoảng 25,3% từ đầu năm, mặc dù đây cũng là nhóm gây áp lực lớn nhất lên chỉ số trong hôm nay khi giảm khoảng 1,2%. Độ rộng thị trường chưa phát đi tín hiệu cảnh báo đáng kể, với khoảng 70% số cổ phiếu thành phần đang giao dịch trên đường trung bình động 200 ngày. Tuy nhiên, chỉ 55,6% vẫn nằm trên SMA50, cho thấy động lực ngắn hạn đang có dấu hiệu suy yếu. Định giá vẫn là thách thức chính: Nasdaq 100 đang giao dịch với hệ số P/E khoảng 31,6 lần, trong khi riêng lĩnh vực công nghệ ở gần 40 lần, khiến thị trường đặt ra yêu cầu rất cao đối với tăng trưởng lợi nhuận trong tương lai. Đồng thời, 56% số cổ phiếu thành phần của chỉ số vẫn tăng giá trong hôm nay dù Nasdaq 100 giảm, cho thấy áp lực giảm chủ yếu tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn nhất. Cấu trúc thị trường hiện tại vì vậy chưa cho thấy dấu hiệu nhà đầu tư đồng loạt rút khỏi thị trường. Tuy nhiên, với mức định giá cao, đà tăng tiếp theo sẽ ngày càng cần được củng cố bằng tăng trưởng lợi nhuận, đặc biệt là ở những doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng AI.

Nguồn: XTB Research

Tin tức doanh nghiệp

Intel (INTC) – Cổ phiếu ban đầu giảm nhẹ nhưng đã phục hồi sau khi nhà sản xuất chip nâng quy mô phát hành cổ phiếu phổ thông dự kiến từ 15 tỷ USD lên 20 tỷ USD. Nguồn vốn sẽ được sử dụng cho các mục đích chung của doanh nghiệp và hỗ trợ mở rộng cơ sở hạ tầng liên quan đến AI, mặc dù nguy cơ pha loãng cổ phần của các cổ đông hiện hữu vẫn là yếu tố gây áp lực trong ngắn hạn.

Riot Platforms (RIOT) – Cổ phiếu tăng gần 8% sau báo cáo kết quả kinh doanh quý II, với doanh thu đạt 174,2 triệu USD, cao hơn mức 154,3 triệu USD mà các nhà phân tích dự báo. Một động lực khác đến từ hợp đồng cho thuê trung tâm dữ liệu công suất 191 MW với một phòng thí nghiệm AI hàng đầu, củng cố kỳ vọng rằng Riot có thể đa dạng hóa hoạt động vượt ra ngoài lĩnh vực khai thác Bitcoin truyền thống và tận dụng cơ sở hạ tầng điện năng để đáp ứng nhu cầu AI ngày càng tăng.

Hims & Hers sau báo cáo kết quả kinh doanh – Tăng trưởng vẫn mạnh, nhưng thị trường quan tâm đến khả năng sinh lời

Cổ phiếu Hims & Hers Health (HIMS) tăng nhẹ, xóa bỏ phần lớn mức giảm ban đầu sau báo cáo kết quả kinh doanh, khi tốc độ tăng trưởng doanh thu mạnh bị lu mờ bởi khả năng sinh lời yếu hơn. Doanh thu tăng 38% so với cùng kỳ lên 753 triệu USD, trong khi số lượng người đăng ký tăng 21%, cho thấy nhu cầu vẫn mạnh đối với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa của công ty, bao gồm da liễu, sức khỏe tình dục và các phương pháp điều trị giảm cân. Tuy nhiên, Hims ghi nhận khoản lỗ ròng 86,3 triệu USD, tương đương lỗ 0,37 USD/cổ phiếu, so với mức lợi nhuận 0,17 USD/cổ phiếu cùng kỳ năm trước. Điều này khiến sự chú ý của nhà đầu tư chuyển từ tốc độ mở rộng sang chi phí để tạo ra tăng trưởng. Phân khúc GLP-1 tiếp tục đặc biệt quan trọng, khi định giá của Hims phụ thuộc đáng kể vào kỳ vọng về khả năng tham gia vào thị trường thuốc giảm cân đang tăng trưởng nhanh chóng.

Sau tranh chấp trước đó với Novo Nordisk, hai công ty đã đạt được thỏa thuận cho phép các loại thuốc giảm cân có thương hiệu được bán thông qua nền tảng Hims, đổi lại Hims chấm dứt việc quảng bá các phương pháp điều trị GLP-1 pha chế. Điều này củng cố vị thế chiến lược của nền tảng, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với khả năng chuyển đổi lượng khách hàng ngày càng tăng thành doanh thu và lợi nhuận hiệu quả. Công ty đã nâng dự báo cho cả năm và kỳ vọng động lực kinh doanh sẽ tăng tốc trong nửa cuối năm, mặc dù việc đạt được các mục tiêu này vẫn là một thách thức. Triển vọng hiện tại giả định lợi nhuận sẽ cải thiện đáng kể, đặc biệt trong quý IV, điều mà các nhà phân tích tại Citi cho rằng khiến rủi ro trong quá trình thực thi vẫn ở mức cao. Hoạt động kinh doanh quốc tế đang mở rộng với tốc độ đặc biệt nhanh, khi doanh thu tăng hơn 17 lần, chủ yếu nhờ thương vụ mua lại Eucalyptus, một công ty có trụ sở tại Australia. Trong khi đó, doanh thu tại Mỹ tăng 17%.

Do đó, câu hỏi quan trọng đối với nhà đầu tư hiện không còn đơn thuần là liệu Hims có thể tăng trưởng nhanh hay không, mà là liệu công ty có thể chuyển quy mô, quá trình mở rộng quốc tế và xu hướng GLP-1 thành sự cải thiện bền vững về biên lợi nhuận và khả năng sinh lời hay không.

Nguồn: xStation5