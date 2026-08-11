Đà tăng của Phố Wall có tiếp tục duy trì? 🗽 Nhìn lại mùa báo cáo lợi nhuận Mỹ

Theo dữ liệu từ FactSet, mùa báo cáo lợi nhuận Q2 đang xác nhận nền tảng cơ bản rất mạnh của các doanh nghiệp lớn nhất tại Mỹ. Các bất ngờ tích cực xuất hiện trên cả lợi nhuận và doanh thu, trong khi tăng trưởng EPS vượt xa đáng kể kỳ vọng trước khi mùa báo cáo bắt đầu. Đồng thời, định giá của S&P 500 vẫn ở mức cao, đồng nghĩa với việc đà tăng tiếp theo của chỉ số sẽ ngày càng phụ thuộc vào khả năng duy trì tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ của các doanh nghiệp. Nền tảng cơ bản tốt đi kèm với một mức định giá cao, dù ở thời điểm hiện tại, chúng tôi không cho rằng mức định giá này quá đắt.

Với 88% số doanh nghiệp thuộc S&P 500 đã công bố kết quả, 86% vượt kỳ vọng EPS, trong khi 76% ghi nhận doanh thu cao hơn dự báo. Điều này cho thấy các bất ngờ tích cực không chỉ đến từ việc kiểm soát chi phí mà còn xuất hiện ở tăng trưởng doanh thu.

Tăng trưởng lợi nhuận Q2 của S&P 500 hiện đạt 50,4% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tốc độ này được duy trì cho đến khi mùa báo cáo kết thúc, đây sẽ là mức tăng trưởng lợi nhuận mạnh nhất kể từ Q2/2021, thời điểm con số này đạt 91,6%.

Mức cải thiện so với kỳ vọng trước đó là đặc biệt lớn. Ngay ngày 30/6, thị trường chỉ kỳ vọng lợi nhuận tăng 23,1% so với cùng kỳ, trong khi con số hiện tại là 50,4% - cao hơn gấp đôi dự báo ban đầu.

Quan trọng hơn, mức tăng trưởng này có tính lan tỏa khá rộng. Cả 11 nhóm ngành thuộc S&P 500 đều đang ghi nhận lợi nhuận cao hơn kỳ vọng vào cuối tháng 6, nhờ những bất ngờ tích cực về kết quả kinh doanh và các đợt điều chỉnh tăng dự báo EPS.

P/E dự phóng của S&P 500 hiện ở khoảng 20 lần, so với mức trung bình 5 năm là 19,9 lần và trung bình 10 năm là 19 lần. Do đó, thị trường không rẻ, nhưng với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hiện tại, mức định giá cao đang được hỗ trợ bởi nền tảng cơ bản mạnh hơn đáng kể so với trường hợp đà tăng của chỉ số chủ yếu đến từ việc mở rộng hệ số định giá.

Kỷ lục nối tiếp kỷ lục - Amazon hỗ trợ Phố Wall

Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp tiếp tục là một yếu tố nền tảng quan trọng hỗ trợ thị trường chứng khoán Mỹ, mặc dù một phần tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng đến từ kết quả đặc biệt mạnh của những doanh nghiệp lớn nhất. Chỉ trong một tuần, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của S&P 500 đã tăng từ 38% lên 47,4% so với cùng kỳ, trong khi 8 nhóm ngành đã ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số. Quan trọng hơn, ngay cả khi loại bỏ hai doanh nghiệp đóng góp lớn nhất, tăng trưởng lợi nhuận của toàn chỉ số vẫn ở mức rất mạnh.ntly, even after excluding the two largest contributors, earnings growth across the index remains very strong.

Lợi nhuận của S&P 500 hiện tăng 47,4% so với cùng kỳ, từ mức 38% chỉ một tuần trước đó. Nếu tốc độ này được duy trì, đây sẽ là mức tăng trưởng mạnh nhất kể từ Q2/2021.

Nếu loại Alphabet và Amazon, tăng trưởng lợi nhuận của S&P 500 sẽ giảm từ 47,4% xuống còn 28,8% so với cùng kỳ. Đây vẫn là một kết quả rất mạnh, đánh dấu quý thứ hai liên tiếp tăng trưởng lợi nhuận trên 20% và quý thứ bảy liên tiếp ghi nhận tăng trưởng hai chữ số.

Có tới 8 nhóm ngành thuộc S&P 500 đang ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số. Năng lượng (+135,3% YoY), Dịch vụ Truyền thông (+109,8%), Hàng tiêu dùng không thiết yếu (+90,7%) và Công nghệ Thông tin (+69,4%) đang dẫn đầu.

Amazon là doanh nghiệp đóng góp lớn nhất vào sự cải thiện lợi nhuận tổng thể trong tuần qua. Công ty công bố EPS đạt 5,75 USD, cao hơn nhiều so với mức kỳ vọng 1,82 USD, và đóng góp tới 76% vào mức tăng lợi nhuận tổng hợp của S&P 500 trong giai đoạn này.

EPS cao của Amazon được hỗ trợ đáng kể bởi 53,4 tỷ USD thu nhập trước thuế khác, chủ yếu liên quan đến khoản đầu tư của công ty vào Anthropic. Điều này có nghĩa là một phần tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng của chỉ số không phản ánh trực tiếp sự cải thiện trong hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Amazon hiện là doanh nghiệp đóng góp lớn thứ hai vào tăng trưởng lợi nhuận của S&P 500, chỉ sau Alphabet. Kết quả của Alphabet cũng được hỗ trợ đáng kể bởi mức tăng giá trị của các khoản đầu tư vốn cổ phần.

Nguồn: FactSet

Một nhóm nhỏ doanh nghiệp đang kéo mức trung bình lên

Các doanh nghiệp thuộc S&P 500 có mức độ tiếp xúc cao hơn với thị trường quốc tế đang hoạt động tốt hơn đáng kể trong mùa báo cáo lợi nhuận này so với các doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào thị trường Mỹ. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi đồng USD tương đối mạnh, về lý thuyết sẽ làm giảm giá trị doanh thu và lợi nhuận từ nước ngoài khi quy đổi sang USD. Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy nhóm doanh nghiệp có hoạt động quốc tế lớn vẫn đang ghi nhận tăng trưởng rất mạnh cả về lợi nhuận lẫn doanh thu.

Các doanh nghiệp có hơn 50% doanh thu đến từ bên ngoài nước Mỹ đang ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận 74,7% so với cùng kỳ, cao hơn đáng kể mức 35,5% của các doanh nghiệp chủ yếu tạo doanh thu trong nước. Trong khi đó, con số của toàn S&P 500 là 47,4%.

Ưu thế tương tự cũng xuất hiện ở doanh thu. Doanh thu của các doanh nghiệp có mức độ tiếp xúc quốc tế cao tăng 20,5% so với cùng kỳ, so với 12,0% của nhóm tập trung vào thị trường nội địa và 14,1% của toàn S&P 500.

Cho đến nay, đồng USD mạnh vẫn chưa dẫn đến kết quả kinh doanh tổng thể yếu hơn đối với các doanh nghiệp Mỹ có hoạt động quốc tế lớn. Điều này cho thấy tăng trưởng kinh doanh cơ bản đủ mạnh để bù đắp tác động tiêu cực tiềm tàng từ tỷ giá.

Tuy nhiên, phần đáng kể trong kết quả vượt trội này đến từ những doanh nghiệp lớn nhất. Alphabet, Exxon Mobil và Chevron nằm trong nhóm 5 doanh nghiệp đóng góp lớn nhất vào cả tăng trưởng lợi nhuận và doanh thu của nhóm có mức độ tiếp xúc quốc tế cao.

Nếu loại Alphabet, Exxon Mobil và Chevron, tăng trưởng lợi nhuận của nhóm doanh nghiệp quốc tế sẽ giảm từ 74,7% xuống còn 27,5%, trong khi tăng trưởng doanh thu giảm từ 20,5% xuống 16,0%.

Do đó, dữ liệu cho thấy hai xu hướng đang diễn ra đồng thời: các doanh nghiệp thuộc S&P 500 có hoạt động quốc tế vẫn có nền tảng cơ bản mạnh, nhưng mức tăng trưởng lợi nhuận vượt trội đang tập trung đáng kể vào một số ít doanh nghiệp lớn. Mức suy giảm nhỏ hơn của tăng trưởng doanh thu khi loại các doanh nghiệp này cho thấy sức mạnh về doanh số được phân bổ rộng hơn so với tăng trưởng lợi nhuận.

Biểu đồ US500 (Khung thời gian D1)

Hợp đồng tương lai S&P 500 đang giao dịch gần mức cao kỷ lục, nhưng gặp khó khăn trong việc vượt qua ngưỡng 7.800 điểm trong vài phiên gần đây. Hiện chỉ số đang cao hơn khoảng 10% so với đường EMA200, trong khi các phản ứng giá gần đây cho thấy vùng 7.250 - 7.350 điểm có thể đóng vai trò là vùng hỗ trợ quan trọng.

Nguồn: xStation5