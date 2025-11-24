Alphabet chiến thắng trong cuộc đua AI?

Việc ra mắt mô hình trí tuệ nhân tạo mới nhất của Google, Gemini 3, đã nhận được phản ứng rất tích cực từ thị trường, thể hiện qua việc giá cổ phiếu Alphabet tăng ngay trong ngày công bố. Mô hình này nổi bật nhờ khả năng đưa ra câu trả lời phức tạp và chính xác hơn chỉ với ít truy vấn hơn từ người dùng, qua đó cải thiện đáng kể hiệu suất tương tác với hệ thống AI. Gemini 3 có khả năng mở rộng vượt trội và tích hợp trực tiếp vào nhiều dịch vụ của Google, bao gồm cả Search, giúp nó tiếp cận hàng trăm triệu người dùng mỗi tháng. Quy mô phân phối rộng lớn này mang lại cho Alphabet lợi thế rõ rệt trong việc thu thập dữ liệu, tối ưu hóa mô hình AI và triển khai nhanh các tính năng mới trên toàn hệ sinh thái, từ đó củng cố vị thế cạnh tranh trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Các chuyên gia nhận định Gemini 3 có thể được huấn luyện hoàn toàn trên bộ xử lý TPU do Google tự phát triển - một bước đi khác biệt so với xu hướng chung của ngành vốn phụ thuộc vào GPU của Nvidia. Việc sử dụng phần cứng “cây nhà lá vườn” mang lại lợi thế chiến lược quan trọng: kiểm soát tốt hơn chi phí, chủ động về nguồn cung và giảm sự phụ thuộc vào đối tác bên ngoài. Cách tiếp cận này giúp Google khai thác hạ tầng hiệu quả hơn, giảm chi phí đào tạo và vận hành mô hình, đồng thời nâng cao tính ổn định trong lộ trình phát triển. Việc tự chủ từ phần cứng đến phần mềm cho thấy Google đang xây dựng một hệ sinh thái tính toán khép kín, có thể làm thay đổi cục diện cạnh tranh trong ngành.

Theo đánh giá của các nhà phân tích, hệ sinh thái toàn diện của Alphabet - gồm phần cứng tự phát triển, hạ tầng điện toán đám mây và khả năng tích hợp sâu vào các sản phẩm tiêu dùng lẫn doanh nghiệp - mang lại cho công ty lợi thế công nghệ đáng kể, đồng thời hỗ trợ việc thương mại hóa AI một cách hiệu quả. Gemini 3 là một mảnh ghép chiến lược, góp phần củng cố vị thế của Alphabet trên thị trường AI và thu hẹp khoảng cách với các đối thủ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức: chi phí đầu tư AI tăng nhanh, nguy cơ bong bóng công nghệ, và các áp lực từ cơ quan quản lý - tất cả đều có thể ảnh hưởng đến tốc độ phát triển trong tương lai. Cạnh tranh giữa các mô hình ngôn ngữ lớn và AI đa phương thức vẫn là yếu tố then chốt định hình thị trường.

Tóm lại, Gemini 3 đã giúp Alphabet củng cố vị thế của mình như một trong những nhân tố chủ chốt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo; việc huấn luyện mô hình trên TPU tự phát triển mang lại lợi thế vượt trội về chi phí, công nghệ và vận hành. Dù vậy, chưa thể khẳng định Alphabet đã đạt ưu thế tuyệt đối trong cuộc đua AI. Thành công hiện tại tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng tiếp theo, nhưng tương lai vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro và biến động có thể định hình vị thế cuối cùng của công ty trên thị trường. Ngoài ra, lợi suất cổ phiếu Alphabet từ đầu năm đến nay vượt trội so với các đối thủ như Microsoft và Amazon, cũng như các chỉ số lớn như S&P 500 và Nasdaq 100, phản ánh niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư vào vị thế chiến lược của công ty trong lĩnh vực AI.