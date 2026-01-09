Thị trường nổi bật - Silver🚨

Bạc tăng hơn 1,5% hôm nay, với thị trường giao ngay vẫn đang trong tình trạng thiếu hụt. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây không phải là yếu tố duy nhất có thể định hình xu hướng tiếp theo. Lãi suất vay bạc hiện ở mức 7,3%, nhưng vào mùa thu năm ngoái đã cao gấp nhiều lần và đã giảm nhẹ trong vài tuần gần đây.

Với các yếu tố cơ bản hỗ trợ như thâm hụt cấu trúc, nhu cầu công nghiệp vững chắc (được thúc đẩy bởi trung tâm dữ liệu và sự mở rộng của ngành công nghệ), đà tăng của vàng, cùng căng thẳng địa chính trị (Ukraine, Iran), việc bạc tiến tới ranh giới trên của kênh giá tăng, khoảng 82 USD/ounce, không phải là điều khó xảy ra.

Mặt khác, một rủi ro quan trọng ngắn hạn là khả năng các quỹ hàng hóa theo dõi các chỉ số tổng hợp như Bloomberg Commodity Index thực hiện tái cân bằng. Sau đà tăng gần đây, các quỹ này được cho là đã giảm tỷ trọng bạc trong cơ cấu mua từ khoảng 9% xuống dưới 3,5% và có thể còn thấp tới 1,5% theo ước tính mạnh mẽ hơn. Giai đoạn tái cân bằng kéo dài từ 8–14/1, có thể dẫn đến việc bán ra khoảng 4–7 tỷ USD, khiến biến động tăng từ vài phần trăm đến hơn 10%.

Ngoài yếu tố tái cân bằng, đồng USD vẫn là một lực cản bổ sung. Đồng USD gần đây hoạt động tốt, trong khi dữ liệu cho thấy Fed có thể vẫn thận trọng về việc hạ lãi suất trong nửa đầu năm 2026. Tuy nhiên, điều này phần nào được bù đắp bởi các lực “dovish” từ chính quyền Mỹ và Donald Trump, bao gồm đề xuất mua lại 200 tỷ USD chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp (MBS) và ngân sách 1,5 nghìn tỷ USD của Lầu Năm Góc. Việc Mỹ tài trợ thêm 500 tỷ USD “trên mức bình thường” mà không làm thâm hụt nợ tăng lên sẽ rất khó khăn.

Biểu đồ Silver (khung thời gian H1, D1)

Bạc tiếp tục xu hướng tăng, vượt cả EMA200 và EMA50 (các đường màu đỏ và cam). Một động thái hướng về ranh giới trên của kênh giá, ngụ ý mức tăng khoảng 5% so với giá hiện tại. Đồng thời, bức tranh thị trường rộng hơn gợi ý rằng áp lực chốt lời có thể dần xuất hiện sau một đợt tăng mạnh như vậy.

Source: xStation5

