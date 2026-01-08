Khảo sát của Fed New York: Kỳ vọng lạm phát cao hơn, nhưng đồng thời kỳ vọng giá cổ phiếu cũng cao hơn 📄🔎

Kỳ vọng lạm phát

Kỳ hạn 1 năm: 3,4% (trước đó 3,2%)

Kỳ hạn 5 năm: 3,0% (không đổi)

Thị trường lao động

Xác suất trung bình thất nghiệp cao hơn trong 1 năm: 41,8% (trước đó 42,1%)

Xác suất trung bình mất việc trong 12 tháng: 15,2% (trung bình 12 tháng: 14,3%)

Xác suất trung bình tìm được việc mới nếu mất việc hiện tại: 43,1% (mức thấp nhất trong lịch sử khảo sát)

Tài chính hộ gia đình

Xác suất giá cổ phiếu Mỹ cao hơn trong 12 tháng tới: 38,0%

Khảo sát Kỳ vọng Người tiêu dùng của Fed New York trong tháng 12 cho thấy kỳ vọng lạm phát ngắn hạn tăng lên, trong khi kỳ vọng trung và dài hạn vẫn được neo giữ ổn định.

Cụ thể, kỳ vọng lạm phát trong 1 năm tăng lên 3,4% (từ 3,2%), trong khi kỳ vọng 3 năm và 5 năm giữ nguyên ở 3,0%. Mức độ bất định về lạm phát gia tăng, dù kỳ vọng tăng giá nhà không đổi ở mức 3%, và kỳ vọng giá của phần lớn hàng hóa cơ bản giảm. Về tài chính hộ gia đình, nhận thức về khả năng tiếp cận tín dụng xấu đi. Rủi ro chậm trả nợ tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm 2020, mặc dù kỳ vọng về tăng trưởng thu nhập và chi tiêu nhìn chung vẫn ổn định. Tâm lý đối với thị trường chứng khoán cải thiện nhẹ, với xác suất giá cổ phiếu Mỹ sẽ cao hơn trong một năm tăng lên 38%.

Ngược lại, triển vọng thị trường lao động xấu đi rõ rệt, đây là tín hiệu đáng lo ngại nhất từ khảo sát. Kỳ vọng tìm được việc làm giảm xuống mức thấp kỷ lục, trong khi xác suất mất việc được cảm nhận tăng lên 15,2%. Điều này cho thấy niềm tin và sức mặc cả của người lao động đang suy giảm. Dù kỳ vọng thất nghiệp giảm nhẹ, mức này vẫn cao, và kỳ vọng tăng lương giảm xuống 2,5%, thấp hơn mức trung bình 12 tháng.

Nhìn chung, lo ngại gia tăng về an toàn việc làm và kỳ vọng tiền lương yếu hơn cho thấy nhu cầu lao động đang hạ nhiệt, điều này có thể hạn chế áp lực tiền lương và củng cố cơ sở cho việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất sâu hơn.

Về thị trường tiền tệ, USD là đồng tiền mạnh nhất trong nhóm G10 hôm nay, một phần được hỗ trợ bởi dữ liệu cán cân thương mại Mỹ tích cực và thâm hụt thương mại thu hẹp đáng kể. EURUSD giảm 0,20%, trong khi chỉ số USDIDX tăng 0,15%.