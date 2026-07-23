Alphabet và Tesla công bố BCTC 🚩 Mảng AI của Google tỏa sáng, Tesla đẩy nhanh kế hoạch Optimus

Alphabet và Tesla đã công bố báo cáo tài chính sau khi thị trường Mỹ đóng cửa vào thứ Tư. Alphabet tiếp tục ghi nhận tăng trưởng mạnh nhờ AI và đồng thời nâng kế hoạch chi tiêu vốn (CAPEX) cho cả năm. Trong khi đó, Tesla công bố kết quả trái chiều nhưng tiếp tục cập nhật tiến độ của dự án robot hình người Optimus và dịch vụ Robotaxi. Trong phiên giao dịch ngoài giờ, cổ phiếu Tesla giảm gần 2,5%, còn Alphabet giao dịch thấp hơn nhẹ.

Những điểm đáng chú ý

Alphabet đạt doanh thu 119,8 tỷ USD, vượt mức kỳ vọng 117,0 tỷ USD, trong khi EPS đạt 2,26 USD, cao hơn dự báo 2,24 USD.

Doanh thu Google Cloud tăng lên 24,8 tỷ USD, vượt xa kỳ vọng 24,1 tỷ USD, đồng thời công ty nâng kế hoạch CAPEX cả năm lên 44,9 tỷ USD.

Tesla ghi nhận doanh thu 28,2 tỷ USD, thấp hơn đôi chút so với kỳ vọng 28,3 tỷ USD, trong khi EPS điều chỉnh đạt 0,33 USD, cao hơn mức dự báo 0,32 USD.

Tesla xác nhận các dây chuyền sản xuất đầu tiên của robot Optimus đang được lắp đặt tại Gigafactory Texas và sẽ bắt đầu sản xuất vào cuối năm nay.

Alphabet tiếp tục chứng minh sức mạnh của mảng AI

Alphabet tiếp tục vượt kỳ vọng của Phố Wall về cả doanh thu và lợi nhuận thêm một quý nữa. Google Cloud tiếp tục là điểm sáng khi doanh thu đạt 24,8 tỷ USD, cao hơn dự báo của thị trường.

Bên cạnh đó, Alphabet vẫn duy trì tốc độ đầu tư rất mạnh vào hạ tầng AI. Công ty hiện dự kiến chi khoảng 44,9 tỷ USD cho CAPEX trong cả năm, cao hơn mức đồng thuận 44,2 tỷ USD, cho thấy Alphabet tiếp tục mở rộng các trung tâm dữ liệu và năng lực tính toán phục vụ AI.

Google Cloud tiếp tục là động lực tăng trưởng AI

Google Cloud là mảng kinh doanh nổi bật nhất của Alphabet trong quý vừa qua. Doanh thu tăng 82% so với cùng kỳ, đạt 24,8 tỷ USD, vượt xa kỳ vọng của thị trường ở mức 22,4 tỷ USD. Giá trị đơn hàng tồn đọng (cloud backlog) của mảng này đã đạt 514 tỷ USD, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ đối với hạ tầng AI và dịch vụ điện toán đám mây. Trong khi đó, doanh thu Google Search tăng 17% lên 63,3 tỷ USD, còn doanh thu quảng cáo YouTube tăng 13% lên 11,1 tỷ USD, đều vượt dự báo của Phố Wall.

Alphabet tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào AI

Chi tiêu vốn (CAPEX) của Alphabet đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ, lên 44,9 tỷ USD, cao hơn nhẹ so với kỳ vọng của thị trường. Công ty tiếp tục mở rộng hạ tầng AI và mạng lưới trung tâm dữ liệu nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về năng lực tính toán. CEO Sundar Pichai cho biết các khoản đầu tư vào AI đang thay đổi gần như mọi mảng kinh doanh của Google. Ứng dụng Gemini hiện đã đạt khoảng 950 triệu người dùng hoạt động, trong khi năng lực xử lý API đã tăng từ 16 tỷ token lên 22 tỷ token mỗi phút chỉ trong vòng một quý.

Waymo và các khoản đầu tư giúp củng cố triển vọng dài hạn của Alphabet

Alphabet cũng đang mở rộng sang nhiều lĩnh vực ngoài quảng cáo và điện toán đám mây. Waymo tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực dịch vụ robotaxi tại Mỹ, đang vận hành thương mại tại 11 khu vực đô thị và thử nghiệm tại 21 thành phố khác, bao gồm London và Tokyo. Riêng tại bang Texas, Waymo hiện có 677 robotaxi được đăng ký, so với 175 xe của Tesla, qua đó cho thấy lợi thế rõ rệt trong lĩnh vực xe tự lái thương mại. Bên cạnh đó, lợi nhuận ròng của Alphabet còn được hỗ trợ đáng kể nhờ khoảng 99 tỷ USD lợi nhuận từ các khoản đầu tư cổ phần, chủ yếu liên quan đến Anthropic và SpaceX, góp phần đưa lợi nhuận quý này lên mức kỷ lục.

Tesla: Kết quả tài chính trái chiều nhưng tiếp tục tập trung vào AI

Tesla công bố kết quả kinh doanh với nhiều tín hiệu trái chiều. Doanh thu thấp hơn nhẹ so với kỳ vọng của thị trường, trong khi lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) điều chỉnh vượt nhẹ dự báo của các nhà phân tích.

Tuy nhiên, giới đầu tư chủ yếu tập trung vào chiến lược AI và robot của công ty. Elon Musk xác nhận những dây chuyền sản xuất đầu tiên dành cho robot hình người Optimus đang được lắp đặt tại Gigafactory Texas, với kế hoạch bắt đầu sản xuất thế hệ đầu tiên ngay trong năm nay.

Tesla cũng công bố:

Dịch vụ Robotaxi hiện đã hoạt động tại 7 khu vực đô thị lớn ở Mỹ.

Việc sản xuất xe tải Semi được lùi sang năm 2026.

Mảng lưu trữ năng lượng đã quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng.

Nhà máy tại Austin đang chuẩn bị mở rộng sản xuất chất bán dẫn.

Mặc dù mảng ô tô vẫn chịu nhiều áp lực, Tesla ngày càng nhấn mạnh rằng tăng trưởng dài hạn của công ty sẽ đến từ xe tự lái, robot và trí tuệ nhân tạo, thay vì chỉ dựa vào doanh số bán xe.

Tham vọng AI tiếp tục thúc đẩy đầu tư của Tesla

Ngoài các kết quả tài chính, nhà đầu tư chủ yếu quan tâm đến chiến lược AI dài hạn của Tesla. Công ty xác nhận việc sản xuất thế hệ đầu tiên của robot hình người Optimus vẫn đúng tiến độ và sẽ bắt đầu trong năm nay. Những robot đầu tiên sẽ được triển khai nội bộ thông qua chương trình "Optimus Academy" nhằm thu thập dữ liệu huấn luyện và tiếp tục cải thiện năng lực trước khi mở rộng thương mại.

Tesla cũng cho biết dịch vụ Robotaxi hiện đang hoạt động tại 7 khu vực đô thị lớn sau khi mở rộng dịch vụ không cần giám sát tại Austin và triển khai thêm tại Miami, Orlando và Tampa. Công ty cho biết các hoạt động thử nghiệm, xin cấp phép và đào tạo lực lượng phản ứng khẩn cấp vẫn đang được tiếp tục nhằm chuẩn bị mở rộng Robotaxi sang nhiều thành phố khác tại Mỹ.

Chi tiêu AI lớn gây áp lực lên dòng tiền, trong khi mảng ô tô dần phục hồi

Tesla tiếp tục đầu tư mạnh vào nhiều lĩnh vực chiến lược, bao gồm sản xuất Optimus, hạ tầng tính toán AI và nền tảng Cybercab. Do đó, dòng tiền tự do (FCF) trong quý II ghi nhận mức âm 1,09 tỷ USD. Tuy nhiên, con số này vẫn tích cực hơn đáng kể so với dự báo của các nhà phân tích là âm 3,64 tỷ USD, cho thấy tốc độ đốt tiền vẫn được kiểm soát tốt hơn so với lo ngại của thị trường.

Trong khi đó, mảng ô tô cốt lõi của Tesla đang có dấu hiệu phục hồi. Số lượng xe bàn giao trong quý II tăng 25% so với cùng kỳ, đạt 480.126 xe, vượt đáng kể kỳ vọng của thị trường. Đồng thời, sản lượng triển khai hệ thống lưu trữ năng lượng đạt 13,5 GWh, cao hơn 50% so với quý trước. Nhu cầu được hỗ trợ nhờ việc Model Y mới hoàn tất quá trình tăng công suất sản xuất, doanh số cải thiện tại châu Âu và Trung Quốc, cùng với tâm lý tích cực hơn đối với thương hiệu Tesla. Tuy nhiên, doanh số tại thị trường Mỹ vẫn chịu áp lực sau khi chương trình ưu đãi thuế liên bang dành cho xe điện (EV Tax Credit) hết hiệu lực.

Biểu đồ giá cổ phiếu Tesla và Alphabet (khung thời gian D1)

Nguồn: xStation5

Nguồn: xStation5