Alphabet và Tesla trước thềm BCTC: Liệu hai gã khổng lồ công nghệ có làm rung chuyển Phố Wall?

Alphabet trước thềm báo cáo: Các khoản đầu tư AI kỷ lục đã bắt đầu mang lại hiệu quả?

Alphabet sẽ công bố kết quả kinh doanh quý II sau khi thị trường Phố Wall đóng cửa vào thứ Tư. Mặc dù công ty liên tục vượt kỳ vọng lợi nhuận trong nhiều quý gần đây, nhà đầu tư hiện chủ yếu tập trung vào tốc độ tăng trưởng của Google Cloud, khả năng thương mại hóa AI và những bình luận của ban lãnh đạo về các khoản đầu tư kỷ lục vào hạ tầng AI. Câu hỏi quan trọng là liệu chương trình đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của Alphabet đã bắt đầu chuyển hóa thành lợi nhuận cao hơn và tăng trưởng doanh thu mạnh hơn hay chưa.

Những kỳ vọng chính trước báo cáo

Phố Wall kỳ vọng EPS khoảng 2,9–3,0 USD và doanh thu 101–117 tỷ USD (tùy theo nguồn dự báo), tương ứng mức tăng trưởng khoảng 24% so với cùng kỳ năm trước.

Alphabet đã vượt kỳ vọng EPS trong 8 quý liên tiếp và chỉ có một lần không đạt kỳ vọng doanh thu trong giai đoạn này.

Google Cloud tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của công ty, với doanh thu được dự báo khoảng 22,8 tỷ USD, tăng gần 67% so với cùng kỳ.

Nhà đầu tư sẽ theo dõi sát xem CAPEX trong quý có đạt khoảng 45 tỷ USD hay không và liệu ban lãnh đạo có tái khẳng định kế hoạch đầu tư AI 180–190 tỷ USD trong năm 2026 hay không.

Dòng tiền tự do đã giảm 47% trong quý trước do các khoản đầu tư AI kỷ lục, vì vậy thị trường sẽ tìm kiếm bằng chứng cho thấy những khoản chi này đang bắt đầu tạo ra lợi nhuận cao hơn.

Doanh thu quảng cáo YouTube được kỳ vọng đạt 10,8 tỷ USD (+9,8% YoY), trong khi doanh thu từ Google Search & Other được dự báo khoảng 63,5 tỷ USD (+17,3% YoY).

Bank of America nâng dự báo tăng trưởng của Google Cloud lên 70% và duy trì khuyến nghị Buy, trong khi Wells Fargo, Wolfe Research và BMO Capital lần lượt nâng giá mục tiêu lên 438 USD, 460 USD và 455 USD.

Google Cloud phải chứng minh các khoản đầu tư AI đang mang lại hiệu quả

Google Cloud được kỳ vọng sẽ là tâm điểm của báo cáo lần này. Quý trước, doanh thu Cloud tăng 63% so với cùng kỳ lên 20 tỷ USD, trong khi biên lợi nhuận hoạt động mở rộng lên 32,9% từ 17,8% một năm trước, đánh dấu tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong nhiều năm và vượt xa kỳ vọng thị trường.

Các nhà phân tích hiện kỳ vọng doanh thu Google Cloud đạt khoảng 22,8 tỷ USD, tương ứng mức tăng 67% so với cùng kỳ. Bên cạnh tốc độ tăng trưởng, nhà đầu tư cũng sẽ tìm kiếm bằng chứng cho thấy mảng điện toán đám mây đang tạo ra đủ lợi nhuận để biện minh cho khoản chi khổng lồ của Alphabet vào hạ tầng AI.

CAPEX kỷ lục và Gemini tiếp tục là tâm điểm

Alphabet đã nâng dự báo CAPEX năm 2026 lên 180–190 tỷ USD và được ước tính đã chi khoảng 45 tỷ USD trong quý II cho hạ tầng AI và các trung tâm dữ liệu. Công ty cũng mở rộng triển khai Gemini thông qua các đối tác như Accenture và Cognizant, đồng thời tiếp tục phát triển phần cứng AI riêng, bao gồm TPU Ironwood thế hệ mới và bộ tăng tốc AI Frozen v2.

Nhà đầu tư sẽ đặc biệt quan tâm đến những bình luận của ban lãnh đạo về tiến độ triển khai Ironwood, nhu cầu đối với Gemini Enterprise và tác động của chi phí phần cứng gia tăng lên kế hoạch đầu tư trong tương lai. Thông tin về việc Gemini Pro 3.5 bị trì hoãn cũng có thể được đề cập, dù nhiều nhà phân tích cho rằng điều này sẽ chỉ ảnh hưởng hạn chế đến kết quả tài chính ngắn hạn.

Quảng cáo vẫn là nguồn tài trợ cho tham vọng AI của Alphabet

Bất chấp các khoản đầu tư AI khổng lồ, quảng cáo vẫn là nguồn doanh thu lớn nhất của Alphabet. Quý trước, doanh thu Google Search & Other tăng 19% lên 60,4 tỷ USD, cho thấy mảng tìm kiếm vẫn duy trì sức mạnh bất chấp sự phổ biến ngày càng tăng của các chatbot AI và AI Overviews.

Phố Wall hiện kỳ vọng:

Doanh thu Google Advertising đạt 81,68 tỷ USD (+14,5% YoY),

Doanh thu Google Search & Other đạt 63,54 tỷ USD (+17,3% YoY),

Doanh thu YouTube Ads đạt 10,76 tỷ USD (+9,8% YoY),

Doanh thu Google Network đạt 7,08 tỷ USD (-3,8% YoY).

Ngoài các con số chính, nhà đầu tư sẽ theo dõi liệu các tính năng AI trong Google Search có đang giúp cải thiện khả năng kiếm tiền từ quảng cáo hay chỉ đơn thuần là một phản ứng phòng thủ tốn kém trước sự cạnh tranh ngày càng mạnh từ OpenAI và Anthropic. Câu trả lời có thể sẽ là yếu tố quyết định phản ứng của cổ phiếu sau báo cáo.

Alphabet (Biểu đồ D1)

Cổ phiếu Alphabet hiện đang giao dịch thấp hơn khoảng 10% so với mức đỉnh lịch sử, dù công ty vẫn liên tục ghi nhận kết quả kinh doanh kỷ lục.

Nguồn: xStation5

Tesla giảm khoảng 14% từ đầu năm: Báo cáo lợi nhuận có thể đảo chiều xu hướng?

Tesla cũng sẽ công bố kết quả kinh doanh quý II sau khi thị trường đóng cửa vào thứ Tư. Lần này, nhà đầu tư ít quan tâm đến các chỉ tiêu tài chính tiêu đề bởi số liệu bàn giao xe đã được công bố và vượt xa kỳ vọng. Thay vào đó, câu hỏi quan trọng là liệu Elon Musk có thể thuyết phục thị trường rằng những khoản đầu tư khổng lồ vào AI, Robotaxi và robot hình người Optimus đủ để biện minh cho một trong những mức định giá cao nhất ngành công nghệ hay không.

Những kỳ vọng chính trước báo cáo

Phố Wall kỳ vọng doanh thu khoảng 26,2–27,6 tỷ USD và EPS 0,50–0,55 USD.

Tesla đã bàn giao 480.126 xe trong quý II (+25% YoY), vượt xa dự báo khoảng 400.000 xe, trong khi sản lượng triển khai hệ thống lưu trữ năng lượng đạt mức kỷ lục 13,5 GWh.

Nhà đầu tư sẽ tập trung chủ yếu vào biên lợi nhuận gộp mảng ô tô, được dự báo giảm từ 19,2% xuống khoảng 18,1% do các chương trình giảm giá và ưu đãi tài chính mạnh tay.

Các nhà phân tích kỳ vọng dòng tiền tự do khoảng -3,25 tỷ USD, trong khi CAPEX quý đạt khoảng 6,7 tỷ USD.

Tesla dự kiến đầu tư hơn 25 tỷ USD trong năm 2026, còn Morgan Stanley ước tính CAPEX cả năm có thể lên tới 26,8 tỷ USD.

Nhà đầu tư sẽ tìm kiếm thông tin cập nhật về Robotaxi tại Austin, tiến độ Optimus, Cybercab và hạ tầng AI của Tesla.

Thị trường quyền chọn đang phản ánh kỳ vọng cổ phiếu có thể biến động khoảng ±5,5% đến ±8% sau báo cáo, cho thấy kỳ vọng rất lớn đối với những phát biểu của Elon Musk.

Số xe bàn giao đã được công bố - giờ là lúc biên lợi nhuận lên tiếng

Số liệu bàn giao xe khó tạo bất ngờ khi Tesla đã công bố 480.126 xe trong quý II, tăng 25% so với cùng kỳ và là quý tăng trưởng mạnh nhất kể từ quý III/2023. Mảng lưu trữ năng lượng cũng ghi nhận mức triển khai kỷ lục 13,5 GWh.

Phần lớn các nhà phân tích cho rằng kết quả bàn giao tích cực này đã được phản ánh vào giá cổ phiếu. Thay vào đó, trọng tâm sẽ chuyển sang biên lợi nhuận gộp mảng ô tô, được Phố Wall dự báo giảm xuống khoảng 18,1% từ 19,2% của quý trước, nhằm đánh giá liệu doanh số tăng mạnh có phải đánh đổi bằng lợi nhuận hay không.

Chi tiêu AI kỷ lục và Robotaxi tiếp tục là tâm điểm

Cuộc họp với nhà đầu tư của Tesla được kỳ vọng sẽ tập trung ít hơn vào ô tô và nhiều hơn vào AI. Công ty dự kiến chi hơn 25 tỷ USD trong năm 2026 cho hạ tầng AI, Robotaxi, Optimus và mở rộng năng lực tính toán.

Phố Wall dự báo dòng tiền tự do sẽ giảm xuống khoảng -3,25 tỷ USD trong quý II khi CAPEX đạt khoảng 6,7 tỷ USD. Morgan Stanley ước tính tổng chi đầu tư cả năm có thể lên tới 26,8 tỷ USD. Vì vậy, nhà đầu tư muốn biết liệu hoạt động kinh doanh ô tô đang cải thiện có thể tạo đủ dòng tiền để tài trợ cho tham vọng Physical AI đang tăng tốc của Tesla hay không.

Robotaxi, Optimus và SpaceX có thể chi phối cuộc họp với nhà đầu tư

Ngày càng nhiều nhà phân tích cho rằng Tesla hiện được định giá chủ yếu dựa trên tiềm năng của Robotaxi và Optimus thay vì mảng ô tô truyền thống. Morgan Stanley tiếp tục xem xe tự hành và robot hình người là động lực giá trị dài hạn quan trọng nhất của công ty, trong khi RBC nhấn mạnh các đồn đoán về mối quan hệ tiềm năng giữa Tesla và SpaceX sau khi SpaceX IPO.

Nhà đầu tư sẽ tìm kiếm thông tin cập nhật về việc triển khai Robotaxi tại Austin, vốn vẫn chậm hơn kỳ vọng trước đây của Elon Musk, cũng như tiến độ sản xuất Optimus và Cybercab. Thị trường cũng sẽ chờ đợi các mốc tiến triển cụ thể hơn về công nghệ lái tự động và hạ tầng AI, bởi những lĩnh vực này đang ngày càng quan trọng hơn đối với định giá của Tesla so với doanh số bán xe.

Tesla (Biểu đồ D1)

Cổ phiếu Tesla hiện đang giao dịch thấp hơn khoảng 20% so với mức đỉnh lịch sử, nhưng vẫn duy trì quanh vùng 380 USD.

Nguồn: xStation5