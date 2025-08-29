Áp lực bán tháo cổ phiếu bán dẫn và phần mềm gây áp lực lên Phố Wall 🗽

Hợp đồng tương lai chỉ số Nasdaq 100 (US100) giảm hơn 1%. Nvidia (NVDA.US) và Oracle (ORCL.US) nằm trong nhóm giảm mạnh nhất, lần lượt mất -3% và -4%. Taiwan Semiconductor (TSM.US) và Broadcom (AVGO.US) cũng chịu áp lực, giảm hơn 3%. Dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy thu nhập và chi tiêu tiêu dùng tăng trưởng vững chắc. Chỉ số PCE đúng như kỳ vọng, nhưng giá dịch vụ vẫn tăng hơn 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngành yếu nhất trong ngày là công nghệ, đặc biệt là chất bán dẫn và phần mềm, trong khi y tế và năng lượng hoạt động tương đối tốt hơn.

US100 (khung thời gian H1)

Chỉ số US100 giảm hơn 1% với khối lượng giao dịch tăng cao, giao dịch dưới cả EMA50 và EMA200. Trên khung daily, chỉ báo RSI đã giảm xuống mức 31.

Nguồn: xStation5