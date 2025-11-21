CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PMI của Mỹ vượt kỳ vọng một chút; EURUSD gần như đi ngang 📌

Dữ liệu PMI sơ bộ của Mỹ cho tháng 11:
-
PMI Dịch vụ S&P Global: 55.0 (dự báo 54.6; trước đó 54.8)
-
PMI Sản xuất S&P Global: 51.9 (dự báo 52.0; trước đó 52.5)
-
PMI Hợp nhất S&P Global: 54.8 (dự báo 54.5; trước đó 54.6)
Dữ liệu PMI sơ bộ của Mỹ cho thấy một bức tranh nhìn chung khá tích cực: PMI sản xuất giảm nhẹ xuống 51,9 (so với dự báo 52,0 và mức trước đó 52,5), trong khi PMI tổng hợp giữ ổn định ở 54,8 (so với 54,6 trước đó). Chris Williamson từ S&P Global cho biết các số liệu này cho thấy tăng trưởng GDP quý IV ở mức khoảng 2,5% theo năm, được hỗ trợ bởi sự gia tăng sản lượng trong cả lĩnh vực sản xuất lẫn dịch vụ, cùng với niềm tin kinh doanh cải thiện. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng đơn hàng mới chậm lại và lượng hàng tồn kho chưa bán đạt mức cao kỷ lục có thể là dấu hiệu cho thấy sự suy yếu sắp tới trong lĩnh vực sản xuất. Bên cạnh đó, chi phí đầu vào và đầu ra tăng - một phần do tác động của thuế quan - cùng với xu hướng tuyển dụng thận trọng tiếp tục là những mối lo ngại đối với các nhà hoạch định chính sách đang tập trung vào lạm phát.
