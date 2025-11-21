Thị trường Tiền điện tử bị bán tháo: Bitcoin mất 4,5%

Thị trường tiền điện tử hôm nay tiếp tục cho thấy những đợt bán tháo mạnh mẽ. Bitcoin giảm khoảng 4,5%, rơi về vùng 84.000 USD, trong khi nhiều đồng tiền số khác còn lao dốc mạnh hơn, từ khoảng 5% cho tới hơn 16%. Ethereum mất hơn 5% và các dự án như ApeCoin hay Dogwifhat sụt trên 10%. Làn sóng bán tháo đã kích hoạt một chuỗi dài các lệnh bị thanh lý, khiến mức độ bất ổn gia tăng mạnh trên toàn thị trường.
Nguồn: xStation5
Tâm lý nhà đầu tư đang chìm sâu vào trạng thái "cực kỳ sợ hãi", thể hiện qua chỉ số Crypto Fear & Greed Index rơi về mức 11. Nỗi lo càng bị khoét sâu khi xuất hiện thêm thông tin về việc các "cá voi" buộc phải thanh lý vị thế, làm tăng mức độ hoảng loạn. Bên cạnh đó, nhà đầu tư đang phản ứng trước những lo ngại ngày càng lớn liên quan đến quyết định lãi suất của Fed. Thị trường e rằng việc Fed không cắt giảm lãi suất sẽ tiếp tục gây áp lực lên các tài sản rủi ro, bao gồm tiền điện tử và có thể khiến đợt điều chỉnh hiện tại trở nên nghiêm trọng hơn.
Nguồn: xStation5
