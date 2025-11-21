CẬP NHẬT MỚI: GBPUSD giảm nhẹ sau kết quả trái chiều của chỉ số PMI Vương quốc Anh

16:30 – Vương Quốc Anh
-
PMI Sản Xuất Sơ Bộ – Tháng 11: Thực tế 50,2 (dự báo 49,3; trước đó 49,7)
-
PMI Dịch Vụ Sơ Bộ – Tháng 11: Thực tế 50,5 (dự báo 52; trước đó 52,3)
Trong tháng 11, PMI sản xuất sơ bộ của Anh đạt 50,2 – vượt kỳ vọng và cho thấy lĩnh vực sản xuất đã quay trở lại ngưỡng mở rộng nhẹ. Ngược lại, PMI dịch vụ giảm xuống 50,5, thấp hơn dự báo, phản ánh sự chậm lại của lĩnh vực dịch vụ. Mặc dù dữ liệu trái chiều, thị trường hầu như không có phản ứng đáng kể và tỷ giá GBP/USD vẫn duy trì ổn định.
Nguônf: xStation5
CẬP NHẬT MỚI: Báo cáo của UoM cho thấy kỳ vọng lạm phát giảm 📌
CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PMI của Mỹ vượt kỳ vọng một chút; EURUSD gần như đi ngang 📌
DE40: Cổ phiếu công nghệ và quốc phòng châu Âu bị bán tháo
Thị trường nổi bật: USDJPY (21.11.2025)
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.